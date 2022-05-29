中国稳经济的两种解决思路

来源：明报

明报社评

中国国务院上周三（25日）召开“稳住经济大盘”全国视讯会议，据说省市县三级官员有10万人与会，规模仅次于前年2月有17万人参加的中央统筹抗疫与经济发展视讯会议。总理李克强在会上要求，各地各部门要在本月底前推出落实国务院6方面33条稳经济一揽子政策的实施细则，“努力确保第二季经济实现合理增长和失业率尽快下降，保持经济运行在合理区间”。中央与地方最近推出的稳经济举措，主要是以财政补贴和税费减免，助企（业）纾困，以稳就业来保民生；而大陆经济学界主流观点则认为，最佳方法就是直接向民众派钱，以刺激消费，提振信心。两者微妙的差异，反映解决问题的不同思路。

李克强定本季低目标

助企业稳就业保民生

网上流传的李克强讲话纪录显示，他对经济形势的判断极为严峻，称当前的经济困难，在某些程度上“比2020年疫情严重冲击时还大”，经济增长“有滑出合理区间的危险”，稳定增长“刻不容缓”。而他立下的目标就是：努力确保第二季经济实现正增长。相较于《政府工作报告》提出的5.5%的全年经济增长目标，这一目标可说十分低，但能否实现仍未可知。

对于当前的经济形势，大家都认为是信心问题，由于疫情冲击，经济活动减少，企业经营受影响，居民收入下降，于是对未来预期转差，企业和个人都倾向“躺平”，既不投资亦不消费，导致存款上升，贷款减少。4月份社会融资增量腰斩，按年下跌51%，新增人民币贷款下跌56%，新增中长期贷款跌60%，创2013年以来同期的最低值，居民贷款更历史罕见地减少2170亿元（人民币，下同）。

国务院推出的一揽子措施，多集中在保市场主体（企业和商家），例如增加退税额1400亿元，令全年企业退税额达26400亿元；重点资助餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输五大特困行业，准其缓缴社保费（强积金）的公司应缴纳部分；将今年普惠小微贷款支持工具额度和支持比例增加一倍，支持银行延期还本付息，支持业主降低或缓收租金，央行还针对中小微企及个体户，推动“敢贷愿贷能贷会贷长效机制”，全面降低放贷门槛。

措施背后的目的是透过保企业来稳定就业，因为今年大陆有破纪录的1076万名大专毕业生走向社会，4月份16至24岁的青年失业率高达18%，较欧美国家还高。当局加大扩岗补助，鼓励企业吸纳高校毕业生之余，重提“推进平台企业合法合规境内外上市”，也是看到11大互联网公司有逾百万雇员，还关乎近千万外卖骑手的生计。

在经济大盘中，消费低迷最为显著。4月商品房销售跌四成，汽车销售跌三成，餐饮业跌两成多，连智能手机都连跌两个多月……对此，官方的刺激举措集中在楼市、车市以及大宗家用电器市场，多个城市放松商品房限购，杭州的楼市新政，降低二手楼限购门槛，一套房的免征增值税年限，5年变2年，符合条件的3孩家庭，可多一个购房名额，优先参与新楼搅珠；工信部组织新一轮新能源汽车下乡活动，促进汽车、家电等大宗商品消费；深圳对新领牌符合条件新能源汽车，每辆最高补贴1万元，并新增1000万元“有奖发票”，促销电子产品，按售价15%补贴消费者，每人累计最多2000元。同时，官方还扩大水利工程、道路、管网等基建规模，加快城市化步伐，提振投资，带动农民工就业。

惟经济学界对官方措施的成效不表乐观，认为投资仅属中间需求，只有消费才是最终需求，因此，稳增长的核心应该是稳消费。而稳消费的关键是财政政策扩张，其最优手段就是现金或消费券。有人主张仿效香港的电子消费券，并顺势推广数字人民币；有人算过一笔账，向6亿中低收入人口每人发放5000元，仅需3万亿元，规模小于今年政府新增专项债的3.65万亿元，也少于中央、地方财政合计财赤的3.37万亿元。

学界倡直接派钱

官方重安全发展

不过，中央高层对派钱始终心存顾忌，并非派系斗争在绑手绑脚。李克强解释，由于中国太大各地发展不平衡，只能把有限的资金“用在刀刃上”保市场主体。对比国际上目前的高通胀，他庆幸两年前疫情冲击最严重时，未搞“大水漫灌”，没有超发货币，令物价还在可控范围之内，4月份的CPI仅2.1，加上夏粮丰收在望，稳经济“心中还比较有底”。

事实上，中央高层对超发货币引发高通胀，进而导致人民币汇率大幅波动的金融风险，一向高度警惕。这不仅关乎财政纪律，更关乎高层对所谓“中等收入陷阱”的敏感，对“福利主义”的深恶痛绝。中国的消费低迷，既有受疫情冲击的因素，又是多年来经济结构的深层次问题，随疫情缓解，或会有所好转，但难望毕其功于一役。上月底中央政治局会议提出的3句口号，除“疫情要防住，经济要稳住”外，还有一句“发展要安全”，这意味稳经济不能以引发金融风险和牺牲国家安全为代价。