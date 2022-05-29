解析IPEF与RECP的差异

来源：台湾《工商时报》

工商社论

美国总统拜登的东北亚之行，公布“亚太经济架构”（IPEF）蓝图，共有13个成员，但没有纳入台湾。而今年1月起运行的“区域全面经济伙伴协议”（RCEP），也没有台湾。而美国组建的IPEF，因为没有关税、市场、约束力的基础，到底将如何发展，值得再观察。

细观RCEP的15个成员经济体，除了东南亚10国以外，还有中国大陆、日本、韩国、澳洲、新西兰。其中，和美国有自由贸易协定的国家，有日本、韩国、新加坡和澳洲；且是全世界第一个，同时有中国大陆、日本、韩国在内的区域性经贸组织。现有区域性经贸组织或架构本就盘根错节，如今因为“亚太经济架构”的提出，而更趋复杂而且耐人寻味。IPEF排除中国大陆，以及东南亚柬埔寨、老挝、缅甸，由美国、日本、以及印度领衔，与RCEP重复者有11个国家，而且13个国家的GDP占全世界40%，更胜RCEP的30%。

然而，RECP与IPEF最大的差别有三点：第一，前者由国家元首签署，国会通过，企业与人民愿意支持，整个合法化的过程，虽然旷日费时，但却有约束力。第二，前者秉持经贸利益不是“有你无我，零和游戏”，而是政治共识的形成，得来不易。第三，后者没有论及关税和市场准入，缺乏实质的经济诱因。由于不是以国家与国家签署正式协定的组成方式，虽然短期间，一蹴可几，但中长期而言，可能因为各国政府的政党轮替而改变。

回顾过去，RCEP可说是，颠簸坎坷，“十年磨一剑”。从亚细安高峰会在2011年通过“区域全面经济伙伴协议”，到2017年11月，亚细安+6（中日韩印澳新）强调“经济一体化”的第一次元首会议，乃至于印度在2019年11月退出，亚细安+5的国家元首在2020年11年签署协议，并于今年1月起生效施行。内容包括：货物贸易、服务贸易、贸易救济、原产地规则，乃至于投资和电子商务、以及政府采购；10年内完成零关税的货物涵盖率，预定达到91%。无论是否能够循序渐进，按照预定的时程达成目标，其所追求共存共荣的愿景，清楚明了。

美国学者Farazmand在2007年将所谓“全球化”视为：国际化、边境开放、一种现象、既是一个上升的现象，也是资本累积（capital accumulation）的持续过程。就本世纪前20年的“经贸全球化”观之，全球各国与人民都受惠于跨越国界疆域的经贸红利，似乎逐渐达到极致。然而，美国前总统特朗普2016年就任后，退出美国自己创建的TPP，取而代之的是，能够获得“更好交易条件”、一个又一个的双边谈判。最具体的案例就是北美自由贸易区（NAFTA）与时俱进，重新谈判、再次出发的美墨加协定（USMCA）。而这也使得“经贸区域化”，似乎成为引领国际经贸发展的新形势。

过去20多年，亚洲太平洋地区的国家发展和区域经济整合，虽然缓慢，但却很多元。包括其一、“亚太自由贸易区”，尚未成功，仍有待努力。基于亚太经济合作组织（APEC）的基础，尝试消除21个成员经济体彼此之间的贸易壁垒，推动经济一体化的“亚太自由贸易区”（FTAAP），源自于加拿大代表2004年的建议，以及2006年“太平洋经济合作理事会”（Pacific Economic Cooperation Council, PECC）就自由贸易区，所进行的政治与经济的可行性分析。其二，亚细安（ASEAN），十个国家希望在2025年，追求“东南亚经济共同体”（AEC）的愿景，以及其间从倡议、谈判、协商，乃至于从“亚细安+1（中国）”到“亚细安+6”，最后的成果就是，今年1月1日起正式运作的RCEP。

2018年的美中贸易战火，2020年迄今的冠病疫情，对于亚太经济发展和区域经贸整合的进度，也许产生了一些影响，但在降低关税、扩大市场、经济复苏，则是“不变”的共同语言。至于“一声令下，就地形成”的亚太经济架构，虽然其经贸效益令许多成员国质疑，但在美国的强力主导下，以及新的运作模式，对于区域经济和产业的影响仍值得密切关注。