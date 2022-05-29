台海出现代理人战争？

来源：中时电子报

作者：王钦

美国国务卿布林肯的对华政策讲话，基本延续了拜登政府过去一年来美国对华的一贯政策基调，不过，相比前几年的咄咄逼人，这篇讲话反而显得温和，甚至还公开表示不寻求与大陆展开新冷战，而是要避免它。不过，在这种温和基调的背后，还是有很多潜台词，值得从各个段落中单独提出来做一番分析。

布林肯首先指控了俄罗斯造成了“明确无误的、迫在眉睫的威胁”，但很快话锋一转，直指中国才是“唯一不仅具有重塑国际秩序的意图，且其日益增强的经济、外交、军事和技术力量又使之具备这样做的能力的国家”，这是一个非常鲜明的对比，一直以来民主党政府都将俄罗斯视为最大的地缘政治对手，他们也是这么做的，近年来的历届民主党政府都与俄罗斯关系剑拔弩张，并消耗了大量警力用于抗衡俄罗斯。某种意义上说，这种操作也为中国提供了难得的战略缓冲，避免成为美国的头号斗争对象。

然而从布林肯的这番最新表态来看，美国似乎更希望掉转枪头，将更多精力放在与中国的竞争上。从布林肯不厌其烦罗列的那些联盟或者协作机制上看，美国确实在花更多的精力来构筑针对大陆的包围圈，而这无疑是地缘政治的一大实质改变。

而为了更好地实现美国的战略目标，拜登政府似乎也想有意识地针对特朗普政府的一些政策进行纠偏，例如布林肯就提及华人特别是科技人才在美国的处境，他们更希望充分利用来自中国的人才为自己所用，而不是像特朗普政府那样将人才拒之门外。这种基于人才资源的竞争思维，可能对大陆的科技创新和进步带来冲击。

不仅如此，为了提升美国的吸引力并对冲来自中国的竞争，布林肯特意提到美国在贸易方面诸如飞机、钢材等领域向欧洲国家做出的让步，他希望由此能避免中国的“乘虚而入”。虽然不确定这类举措能有多大实际效果，但确实能感受到美国对中国的威胁感受颇深，且充满了危机感，甚至无力感。因此，美国迫切需要来自盟友的协助，并试图扩大盟友和友好国家的范围。

由此也可以理解为何美国开始频繁打出“台湾牌”，因为跟其他国家比起来，台湾确实是少数能够牺牲自己利益配合美国战略利益的地方，另外一个是澳大利亚，但现在政党轮替之后看起来也有改弦更张的趋势。

当然，美国并不想让自己直接介入这种冲突，相反，美国也充分意识到风险愈来愈可能变成现实，所以布林肯引用了拜登常说的“唯一比故意冲突更糟糕的冲突是无意的冲突”，所以美国的主要工作是致力于防止这种情况发生，并将与中国的危机沟通和降低风险措施列为优先事项。这某种程度上也类似于美国在乌克兰战争中的表现，美国始终致力于避免将自己置身于冲突的现场，而更期望让乌克兰充当马前卒，而自己则在后面进行危机管控。

换言之，美国接下来的重要工作是与大陆建立危机控管机制，并随时因应风险调整政策，而在可控范围内则希望相关的盟友和合作伙伴能够为其冲锋陷阵。从这个角度看，我们大概可以得出一个结论，中美之间后续可能不会出现实质性的重大危机，但整个亚太地区特别是台海地区，会出现代理人之战，乌克兰的今时今日恐怕也将很快重演。