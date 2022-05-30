美国压力迫使台独顽固份子改口

来源：联合新闻网

作者：陈一新

台湾外交部长吴钊燮日前接受美国公共广播电台专访时表示：“台湾期望避免战争，也将维持现状，不寻求形式上的独立。”这段话由吴钊燮口中说出，代表蔡英文政府的台独主张完全下架。

2016年上台后，蔡英文总统领导的民进党政府不断透过“去中国化”“去蒋化”与“教科书课纲修订”等台独擦边球散播台独主张。2020年连任后，蔡英文更是得意忘形，愈玩愈大。

2021年，她在双十演说抛出“中华民国与中华人民共和国互不隶属”（新两国论），终于引起美国的关注，而与中国大陆密集沟通，达成“美中共管台独”的共识，并在美国总统拜登与中国大陆国家主席习近平2021年11月16日第一次视讯峰会与随后的白宫记者会上表明：“美国不支持台独”。

未料，蔡英文并不想就此打住。 2022年3-4月间，她又鼓动陆委会主委邱太三提出“两岸主权对等”的说法，挑动对岸敏感的神经。拜登遂派遣一个跨党派的国会代表团访问台北，以委婉的外交语言告诉台湾不要与中国大陆冲突。言外之意就是警告蔡政府不要挑衅大陆。

总统府与外交部装聋作哑，假装没听懂美国联邦参议员的温和警告，反而用外交部官网抨击提出“警告”的学者是“错误解读”，还为学者戴红帽子，说他是中国大陆“认知作战”的境外配合人员。

没想到美国眼看蔡英文与吴钊燮对美国联邦参议员的外交语言装傻，决定透过适当管道对蔡英文直接施压，要求派遣官员公开保证放弃台独。这项对外说明放弃台独的任务就由吴钊燮承担，好在他对这样的事早已驾轻就熟。

2020年9月特朗普总统在位时，吴钊燮也是奉美国政府之命，接受美国公共广播电台专访，说明一旦台海两岸兵戎相见，美国不会出兵驰援。2022年初，国台办将吴钊燮列为“台独顽固份子”，北京送他一顶绿帽子，他还春风满面地说这是他的“殊荣”。

言犹在耳，他就在日前公开表态 ，说台湾不追求形式上的台独。吴钊燮担负向美国政府表态的重责大任，而且表达的有板有眼，用词遣句十分精准，充分反映拜登“圣旨”要台湾表达的政治语言。

事实上，从2021年下半年开始，美国就三番两次透过各种管道警告台湾，直接的如“美国不支持台独”，间接的如“美国无意寻求与中国大陆冲突，相信台湾也无意寻求与中国大陆冲突”，但蔡政府不是当耳边风，就是美国的委婉警告掉入聋子的耳朵。

问题是，美国也许在某些盟国面前吃不太开，但若对美国呈现结构性依赖的台湾也束手无策，岂非国际大笑话？这次美国高高举起巨棒逼迫吴钊燮公开表态放弃台独，而且还由白宫国安顾问沙利文宣布台湾未被邀请参加“印太经济架构”（IPEF)，不给台湾吃胡萝卜，算是对装傻的蔡英文略予薄惩。

美国跨党派国会访问团到台北好言相劝不听，非要美国巨棒打下来才肯就范。原来蔡英文与吴钊燮喜欢“敬酒不吃喝罚酒”，才浑身快活！