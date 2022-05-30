如果美军真的介入防卫台湾，会怎么做？

来源：风传媒

作者：揭仲

美国总统拜登（Joe Biden）5月23日在美日领袖峰会后的联合记者会上，针对美国不欲介入乌克兰军事冲突，若台湾发生同样状况、美国是否会军事介入防卫台湾的提问，直接回答：“Yes（会）”，并强调“这是我们做过的承诺”。

拜登此言一出，不仅令部分在场的美国官员感到惊讶，也立刻引起各方关切，议论这是否代表美国官方行之多年的战略模糊政策已然转向。白宫则在记者会结束后不久即紧急发表声明指出“对台政策没变”，拜登只是重申现行政策，包括售台自卫武器。拜登本人也在24日面对记者追问美国是否放弃对台战略模糊政策时，亲口表示“政策没有改变”。

然而若日后中国大陆军方犯台，美国也真的如拜登所言以军事介入防卫台湾，则可能的介入方式为何？研判可区分为“介入而不参战”与“实际参战”两大类。

介入而不参战，乌俄战争经验让中国大陆不安

在“介入而不参战”部分，美国可能的做法包括提供预警、透过撤侨影响大陆军方犯台计划时程，之后并在战争期间即时分享大陆军方重要目标情资等。

首先在提供预警方面，此次俄乌战争，美国在俄军2月24日挥兵入侵前，先是于2月12日公开警告“俄罗斯可能在16日入侵”，又在2月15日宣布将外交人员从基辅撤出。美国这些举动其实就是对乌克兰政府提供预警，虽然后者因为误判或其他考量，还是拖延到2月23日俄军入侵前一天才开始动员。但日后若大陆军方为武力犯台，开始在大陆境内大规模实施人力与物资的动员、集结与前运作业，同时大陆军方大量作战部队离开平时驻地朝战术位置机动时，美国也应该会向台湾方面提出预警，让台湾方面可以即早进行平战转换与动员。

其次在撤侨方面，由于美国在台湾的侨民为数颇多，加上台湾四面环海，要在短期内将绝大多数美侨撤出台湾，不仅需要相当的时间，也势必会动用一定数量的美军机舰。当美军在大陆军方武力犯台箭在弦上之际，开始执行大规模撤侨行动，应该会对大陆军方犯台计划的时程与节奏造成许多干扰，甚至对大陆军方武力犯台“联合封锁作战”的执行带来不少变数。

在战争期间即时分享情报方面，战时若美军能将自身与盟国监侦系统所侦获的大陆军方情资，透过承平时期已建立的机制与介面即时分享给台湾军方，理论上可使台湾军方在本岛绝大多数远程目标获得系统遭大陆军方破坏而无法运作时，仍能对分散在台湾各地的中远程火力打击单位，提供大陆军方重要海空目标的位置讯息，并对其发动协调一致的攻击。

事实上在乌俄战争爆发后，大陆学者对此一模式在未来台海战场之运用情形与效果，焦虑感逐渐增加；甚至认为，美国已在这次乌俄战争“充分展示了其以新一代情报与指挥系统为工具，通过情报支援深度介入区域军事冲突，实现美军军事体系直接参与军事对抗的能力”。

实际参战，先在关键岛屿设远征前进基地

在“实际参战”部分，首先可以确定的是，当大陆军方持续量产东风17、东风21D、东风26、东风100与鹰击21等新型远距精准弹药，其穿透美军飞弹拦截系统的能力势必大幅提升；再加上大陆军方逐渐具备对第一岛链周边，执行全时域情监侦并形成共同作战图像之能力。使大陆军方已有能力在战时于第一岛链周边形成极具杀伤力的“击杀链”，对附近的美军机舰造成严重威胁。

在这种情况下，若美军日后必须在西太平洋与大陆军方大规模交战，包括直接对抗大陆军方武力犯台时，将不会再像1995年至1996年台海导弹危机期间，调动航舰战斗群到台湾周边；而是混合运用“远征前进基地作战”（EABO）、“轰炸机特遣队”(BTF)与“分散式杀伤”（Distributed Lethality）等战术，来打击大陆军方海空兵力与指挥体系。

首先，在开战之初，美军会先派遣海军陆战队迅速夺取或强化位在关键近海地区附近的重要岛屿，例如宫古海峡附近的日本西南列岛，并建立“远征前进基地”；然后在岛上快速部署所需的情监侦系统与各式远距精准弹药，例如巡弋飞弹、反舰飞弹、海马斯多管火箭系统（HIMARS）等，在岛链上形成一系列、连续的精准火力屏障，以拒止大陆海军行动，协助美军控制关键水域，对大陆军方形成美国版“反介入拒止作战”能力。为执行此一任务，美军已将原本重装、可遂行大规模地面作战的海军陆战队，转化为小型、机动的快速两栖部队。

当海军陆战队遂行“远征前进基地作战”时，美军会进一步从美国本土与世界其他地区，抽调远程战略轰炸机组成“轰炸机特遣队”，在空中加油机的支援下，于接获命令后24小时内快速赶往西太平洋，与已部署在西太平洋的美国空军战机、海军航舰舰载战机甚至日本航空自卫队的战机，组成威力强大的空中打击部队；然后在E-8C空中指挥机的管制下，从数百公里外发射各型远距精准弹药，对受“远征前进基地”牵制仍滞留在岛链附近、或甫突破岛链之大陆军方舰队发动打击，也可能攻击大陆沿海各省陆地的重要军事目标，以削弱中国大陆的海空战力与C4ISR系统。

美国海军采“分散式杀伤”模式

美国海军运用“分散式杀伤”概念，在离第一岛链至少七、八百公里外的海域，将舰队分散编组成为数众多且具独立远程打击能力的火力发射单位，而非只集中保护航空母舰，来稀释大陆军方情监侦系统能量与攻击密度；然后在美军先进且高度自动化C4ISR系统的支援下，于不同时间、从不同海域，对第一岛链周边的大陆军方海空目标发动多轴线、同时弹着的饱和攻击。让美国海军可以在舰队规模难以超越的情况下，运用高效的网状化作战来控制海洋，对抗数量庞大的大陆军方。

为遂行前述三项战术，研判日后西太平洋美国海空军主力在平时会部署在第二岛链以东，与大陆军方交战时也不会过早推进至台湾周边；而是在距第一岛链至少八、九百公里外的海空域，先削弱大陆海空军的主力。不过，这也意味着，在武力犯台作战的最初阶段，台湾军方必须在美国的情报支援下，设法维持有组织的抵抗达一定时间，或至少要阻止大陆军方占领台湾多数重要地区，让美军有足够的时间运用远程火力打击大陆军方。这或许是当前华府不少军政官员强烈建议台湾军方，应把资源集中在特定“不对称武器系统”的主要原因之一。

然而，美军虽已经有“实际参战”的相关计划，且一旦华府命令下达，首波打击力量也能在很短的时间内抵达战区，但目前美国海空军还不完全具备执行这些战术所需的装备和足够先进的体系。更重要的是，美军“实际参战”与否的主要变数，还是在华府的决策者愿不愿意、或花多久时间才做出派美军直接参战的决定。毕竟自核武问世迄今，还未出现核武大国间爆发大规模军事冲突的情形；考量到冲突可能引发严重的后果，势必会令任何决策者寝食难安。

最怕参战决策犹豫影响军事效果

换言之，在大陆手握核武、也逐渐具备威胁美国全境的核打击能力时，华府恐怕很难迅速做出派美军“实际参战”的决定。因为对华府而言，最理想的状态还是像这次俄乌战争一样，透过种种“介入而不直接参战”的手段，让台湾军方能阻止大陆军方达成目标，却又可使美军不必直接与大陆军方兵戎相见。

当华府无法抑制尝试追求此一理想状态时，就可能导致当最后还是派美军介入时，“时间已然太迟”（too late）或“动用军力太少”（too few）等情形。即华府派美军直接参战的决定不仅下达过迟，派遣时又顾虑太多、不肯一次投入足够的兵力，造成美军虽直接干预却已无法产生足够的效果。因此，台湾民众还是不能因为拜登的吐露心声而过分高兴。