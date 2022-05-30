拜登亚洲行 吹响印太集结号？

来源：香港《明报》

作者：孙兴杰

美国总统拜登上任一年多后，早前展开首次亚洲之行。拜登亚洲行的核心，是要将亚太秩序的节奏变调为“印太”，为美国的印太战略吹起集结号。本次行程内容不可谓不丰富，首站落地韩国，继而访问日本，发起“印太经济框架”（IPEF），参加美日澳印四方对话（QUAD），填充空荡荡的印太战略，使印太成为美国围堵中国的主要平台。但细究一下拜登的“大战略”，会发现「变调」的雷声大，合作内容的雨点小。印太战略作为一个拼凑起来的地缘政治概念，与长久存在、内生演化的亚太经济合作网络难以对接。中美关系终归是“嵌套式”竞争关系，中美竞争核心是各自的治理能力、发展前景，及维持亚太地区和平与发展局面的能力。

印太战略是美国对外战略的核心议题，拜登政府几乎全盘接受前任特朗普政府的“印太”概念，并急剧升级印太战略在美国大战略中的层级。美国国家安全委员会负责东亚和太平洋事务的高级主任Edgard Kagan认为：“我们不能让自己过分关注乌克兰，本届政府需继续做它从上任伊始就真正关注的事情……扩大和加强我们在印太地区的地位。”从美国的大战略演变而言，印太战略是三任美国总统战略调整的结果，从亚太再平衡到转向亚太，现在以“印太”示人。

拜登上任后升级了QUAD，创设新的倡议和合作架构，以充实空旷的印太空间。此次亚洲行的重头戏，是在日本宣布启动IPEF，为印太战略增添经济合作内容。IPEF的启动，在某程度上是对美国于亚太地区经济合作框架缺位的弥补。特朗普上台后，美国退出TPP（跨太平洋伙伴关系协定），而TPP这一高级别自由贸易区，本来是美日主导、排除中国的一个经贸合作网络，美国却在最后时刻退出。今年生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）是全球最大的区域自由贸易区，而美国并未参与其中。

美国大张旗鼓搞印太战略，结果发现一个尴尬现实，那就是印太框架下没有经济、技术合作内容。为弥补这一短板，拜登政府从去年释放信息说不会重返TPP，而是要搞一个更高水平的印太经济合作框架。

IPEF就成为拜登首次亚洲行的重头戏，也是印太战略的“大彩蛋”。IPEF有13个创始成员国，包括多个亚细安国家，直到最后时刻，外界才知晓有如此多创始成员国。当然，所谓“框架”的确也只是框，只有未来可能合作的议题和方向，却没有合作规则，更不用说细则了。

至于未来是否要通过多边谈判完善和实现这一框架，也没有详细说明。空旷的IPEF反映两个问题：第一，包括美国在内的创始成员国，并没有经过较充分讨论来确定这一合作框架的议题；第二，后续如何推进这一多边合作、如何克服“集体行动的困境”，也没有事先讨论。简单来说，IPEF大机率是一个临时拼凑出来的噱头，为美国印太战略包裹一层经济合作外衣。

IPEF对部分成员国属鸡肋

相比TPP和RCEP，IPEF的重点是半导体、清洁能源等，关注的核心议题是产业链、供应链，其本质是美国通过IPEF建立一个其主导的、排他性的产业和技术联盟。在IPEF多个成员国中，只有少数几个国家，如日本、韩国、新加坡等有能力或资格达到美国的目标。日本寄望美国重返CPTPP（跨太平洋伙伴全面进展协定），但现在看来，基本不可能。白宫在IPEF的说明中强调，此举是为强化美国在产业链和全球经济的主导地位，为美国工人等创造机会。

此外，IPEF不涉及市场准入和降低关税，这等于说，成员国参与其中，不能从美国市场分一杯羹。总而言之，IPEF对一些成员国来说，就是一个鸡肋，因此一些成员国对这一框架的反应比较“淡定”。

QUAD形式大于内容

作为印太战略的另一个支柱平台——QUAD——拜登上台后将特朗普政府时期的外长级会谈上升到首脑层级。但美日澳印四方依然非常“空旷”，吸纳和拉拢新成员才能充实这一战略；白宫则说暂时不会吸纳新成员，而是着眼巩固和发展现有对话机制。

从首脑会晤后的声明可看到，四方在气候变化、卫星数据、海事领域提出了新“倡议”。QUAD还处于层级高、内容空、形式大于内容的状态，同时其强烈的地缘政治色彩，也让很多国家对其望而却步。韩国参与IPEF，但没有参与QUAD，其中意图和含义也是非常明确。

拜登亚洲行首选韩国，在韩国新总统就任不到两周就登门访问，拉拢意味十足。韩国媒体认为，拜登的韩国之行“满载而归”。首先，韩国加入到美国主导的IPEF，这一着眼高技术、产业链等内容的经济框架，若没有韩国参与，就缺少了一根支柱。

其次，美韩同盟从双边且有明确目标和范围的军事同盟，升级为全球全面同盟，双边合作议题和空间限制被移除了。即便现在没有充实合作内容，也代表着美韩同盟的重大转型。最后，美韩就经济安全议题，尤其是半导体产业链合作上磋商，设立了经济安全议题的常设沟通机制，这意味美韩在经济议题的“安全化”方面有了更大共识。

相比之下，拜登在日本的逗留时间较短，且更多参与印太多边外交活动。一方面，美国通过“扬韩抑日”来平衡日韩；另一方面，美日关系要比美韩关系更稳定，或者说日本已成为美国印太战略的坚定盟国。

值得关注的是，拜登在日本又一次“口误”，公开表态会“军事介入”台海事务，引来白宫的“灭火”，强调美国政策没有变。但拜登多次在台海问题上“失言”，这已变成拜登的一大特点。在美国印太战略中，台湾是其中不可或缺的棋子，台湾没有被纳入任何正式棋局中，但拜登时刻不忘打“台湾牌”。

美纵吹号角 难自成一体

拜登的亚洲行，声势不小，倡议不少，但也毋须多虑。针对中国、拼凑印太阵营，是美国的战略目标，但战略不止是目标，更需要手段、资源和实现路径，尚且空荡荡的印太战略还是个目标和设想。亚太地区久已形成的海洋贸易世界秩序，才是亚太秩序的基础和现实。亚太多国参与的RCEP，符合亚太和平与发展的时代潮流，顺应各国人民过上好日子的愿望。印太作为一个生造出来的概念，具强烈的地缘政治色彩，即便美国吹响号角，也难以自成一体，最终还是要融入到亚太秩序发展和演化的历史进程中。