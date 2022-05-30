美重申涉台政策不变 但说与做落差大

来源：中评社快评

针对美国国务卿布林肯日前的对华战略演讲中强调在台湾问题上的政策没有改变，仍然坚持“一中政策”，不支持“台独”，反对任何一方对现状的任何改变，中国国民党前副秘书长张荣恭接受中评社专访时指出，所谓重视台海和平稳定、反对两岸任何一方改变现状，已经成为美国干涉两岸统一的表面说词，近年美国就是在重申“一中政策”和不支持“台独”的口号下，逐渐虚化“一个中国”及暗挺“台独”，实质是“阻统挺独”。

我们认为，美国近年的涉台政策，正如张荣恭所言，表面上不断重申“一中政策”不变，不支持“台独”，但实质上却是不断虚化“一中”、暗中“挺独”。

美国的实质作为表现在两个方面：一是对台湾执政当局渐进式“台独”，包括不断“去中国化”并以“两国”来定位两岸关系等，不再像过去那样给予批评、警告或规劝，甚至给予默认或支持；二是美国表面上维持美台非官方关系，但实质上不断提升美台官方互动，美国国会不断推出声援或支持台湾的法案，可以用“渐进式挺独”来形容。

对于美国涉台政策内涵的变化，中国大陆看得一清二楚，并警告美国说，“台湾问题如果处理不好，将对两国关系造成颠覆性影响”。

我们认为，台海的和平稳定符合各方的利益，希望美国不要逼迫中国走到摊牌的地步，处理好台湾问题是关键。