内外挑战艰巨 李家超须迎难破局

来源：香港《星岛日报》社论

香港候任特首李家超昨天在北京获颁任命状，并获中央领导人接见，中国国家主席习近平指香港已实现由乱到治的改革，期待新一届特区政府带来新气象，引领香港由治及兴。李家超任重道远，不但要处理积累已久的内部问题，还要应对外来挑战，中央在现今环境下不可能无限量提供经济支援，只能指出破局方向，李家超务须尽快强化治理能力，致力促进经济发展和转型，融入国家发展大局，并着力改善民生，让市民感到新气象、新希望。

习近平赞扬李家超爱国爱港、立场坚定，有担当和积极作为，维护国家安全和香港繁荣安定，对他充分肯定和信任。习提及香港选举制度改革后推行的三场选举活动，落实爱国者治港，符合一国两制发展、香港实际情况和发展需要，须长期坚持。香港回归25年虽经历许多风雨挑战，但一国两制在香港成功实践，中央对落实一国两制方针不动摇、不改变。他强调香港已由乱到治，正处于由治及兴的关键时期，相信新一届政府施政会带来新气象。

中央经济援港有限量

中央对下届特区政府寄予厚望，但李家超面对的挑战艰巨。一方面回归以来积累很多问题，如高楼价、贫富悬殊、经济结构单一、青年上流急须解决；另方面香港面临前所未有的外来挑战，美国正致力推动与中国在贸易、金融、产业供应链方面作不同程度脱钩，香港作为中西方桥梁的角色正受到冲击。叠加疫情冲击，香港经济再陷困境，而大陆也因忙于抗击疫情，未必能像过去般对香港提供太多经济支援。

然而，中央也为李家超指明方向。首先，继续防控好疫情，同时致力重启经济。总理李克强要求充分发挥香港传统优势，巩固提升国际金融、航运、贸易中心地位，加快打造国际创科中心。港府之前采取严厉防疫措施，使得一些外资将部分营运人员撤离香港，削弱香港竞争力，随着疫情回落，每天新增确诊在300宗以下徘徊，当局已开始放宽入境检疫措施，希望可稳住外资信心，若能进一步控制疫情，有利恢复与外国和大陆通关，促进经贸往还。

面对美国加大对中国的经济围堵力度，港府正积极申请加入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），因香港一旦成为成员，不但可受惠关税减免、加快通关程序，使香港货物在更优惠条件下开拓更大境外市场，而且香港可发挥其在金融和专业领域的优势，为大陆企业和亚细安企业提供双向融资平台、会计、法律和纷争仲裁等更优质服务，带来更多新机遇，有助刺激区内经贸活动，强化本港的国际金融、贸易和航运中心优势。

做好跨境规划促经济转型

香港锐意经济转型，近年大力发展创科，要将科研成果商品化，须与大湾区的制造业结合，互补优势，如何更有效融合国家发展大局，港府需要有大局观的官员与内地相关部门就跨境、跨部门的基建、产业合作进行规划和沟通，发挥协同效应之余，更要让青年感受到北上创业和就业的便利，愿意北上发展。李家超提出设立副司长一职，市民期望能在促进香港经济转型并融合国家发展大局发挥作用。

此外，中央也要求港府致力改善民生，着力解决与市民切身利益相关的突出问题，努力破解民生难点痛点。李家超明白到程序挂钩的官僚作风，拖慢觅地建屋进度，扬言上台百天内设立两个由司长或副司长率领的跨部门小组，简化流程，务求在拓地建屋方面提速、提效、提量，并会为各部门设定关键绩效指标（KPI），提升施政能力。

虽然李家超将面对很多挑战，但在爱国者治港原则全面落实后，反中乱港势力被摒除出议会，在推动立法和施政上变得更顺畅，他应把握这个时机推行改革，让市民切实感受到经济民生有所改善，上下一心为香港发展打拼。