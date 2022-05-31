来源：Yahoo论坛

作者：戴发奎

全球COVID-19疫情反复不歇，微软创办人比尔盖兹（Bill Gates）日前出席线上论坛和在新书《如何预防下一次大流行》里警告，疫情最糟情况仍未到来，其他可能降临的“幽灵”在不久的将来等待着，人类必须能更快、更好地进行已经在做的事情，应该现在就开始做准备，迅速确定源头，并制定医疗对策，防止情况失控。

台湾接连发生儿童染疫出现脑炎重症死亡案例，各地家长疯抢疫苗。屏东有家长带小孩冒雨撑伞排队等打疫苗，台中有家长连问多家诊所都预约不到，直呼疫苗之乱2.0。台南一下子同意入校施打，一下子又说要上网预约，没预约到的家长留言灌爆市长脸书。

无法采取主动是小地方在国际关系中的现实，也是借口，外交是内政的延伸，于是无作为就成了像台湾这样的地区政治常态。我们可以从冠病病毒蔓延一开始的民众排队买口罩，到预约不到自己想要打的疫苗，再到排队买快筛剂，以及近期因为政府轻忽脑炎对儿童的致死率所引发的抢打儿童疫苗风潮，台湾非但没做到超前部属且还都是后知后觉。

“我预判了你的预判”不仅是网络流行词，也是国家博弈行动最高指导原则，专有名词称之为“沙盘推演”，按其得出的计划就是“超前部署”。例如俄乌战争，俄罗斯总统普京在出兵乌克兰前肯定做过沙盘推演，从人员武器、弹药补充、后勤支援，到以美国为首的全面性经济制裁，回顾这三个月以来的局势发展，我们清楚看到俄罗斯反制显现出的从容和超前部署。

2月28日俄乌战争爆发，卢布立即大幅下跌，至3月5日跌至最低点的135卢布兑1美元，贬值80％。而后俄罗斯一系列的举措，卢布由135回升到62兑1美元，升值54％，卢布成了2022年5月世界最强货币，这是西方欧美始料未及的事。

俄罗斯的针对性反制措施，包括严厉的资本管制，令企业将其80%外汇收入兑换成卢布以增强本国货币需求、外国企业撤出或暂停营业，以减少进口货物，从而削弱对美元的依赖、宣布以卢布作为结算天然气与石油的货币，并提高卢布的利率。

高明的“我预判了你的预判”在于预判了几层，从2月底基准利率急速升至20％，在通膨放缓及卢布汇率回升等因素让金融风险下降后，俄罗斯央行从4月8日开始降息，迄今第三次降息，每次降息幅度均为300个基点来到1美元兑63.025卢布，毕竟在缓解了欧美国家欲让其经济崩盘的危机后，适当的汇率才能让进出口达到平衡。

相较于俄罗斯对出兵乌克兰会被世界经济制裁的预判，欧美国家的预判就显得不值一提，石油天然气是刚需品，不能以齐桓公小白对鲁缟（鲁国的优质丝织品）的方式对付普京。

话说回来小地方人口少土地小，人微言轻究竟能否做到如大国的预判和超前部署，首先必须了解预判是建立在充分调查的基础上，知己知彼百战不殆，例如在后冠病疫情选择性开放边境管制，日本就做到了我预判了你的预判。

日本宣布自6月10日起，开放以观光为目的的外国旅客入境，对象为台湾等98个被列入低风险、入境免隔离的“蓝组”地区，列入“蓝组”的国家／区域将免除入境检疫和隔离措施。以台湾近期每日新增8万以上病例，死亡超过百人，《彭博》最新全球防疫韧性月评比出炉，台湾排名世界倒数第三，若看不透日本的开放边境预判，会觉得日本此举毫无章法，实际上是因为台湾还需入境居家检疫七天，去日本的台湾游客肯定不会多，那么何不送个顺水人情给台湾人民留个好印象？相对只要施打三剂疫苗就可免除入境检疫和隔离，被列为黄组的“越南”，本国是短期访客（入境停留少于14天）不必隔离且暂停要求入境越南旅客提供SARS-CoV-2病毒检测阴性证明。反之倘若台日政策互换，台湾旅客到日本的旅客也不会多，这两者的差别在后者将让台湾掌握着主动权。

台湾虽有两度被列为防疫模范生，事后证明并不是因为政府超前部署了什么，其实啥预判也没有，只是正好碰上。以上帝视角来看，明明许多关键讯息摆在眼前，偏偏只有除了政府以外的他们发现。

预判不是靠运气，超前部署有方法可循，首先必须朝相反的方向看，历史会骗人，病毒非必然是朝传染力高致命性减低方向演变，走了一个COVID-19，还有其他幽灵在排队。再则防疫所需物资条条大路通罗马，有的路没障碍，端看你是否能摘下傲慢与偏见的眼镜。也必须了解到，稳定是由无数的求变过程累积而成，求变反应的是立即回应。最后也是最重要的一点，就如同比尔盖兹所说的，人类应该现在就开始做准备，迅速确定源头，并制定医疗对策。