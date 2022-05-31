法学者：《印太经济框架》的目标是制衡中国

来源：法广

作者：杨眉

美国总统拜登上周出访日本时发表的有关美国军事捍卫台湾的观点，以及美国，澳大利亚，日本以及印度四国首脑举行的将目标对准中国大陆的四方峰会，引发国际舆论的广泛关注，而相比之下，拜登在访日期间正是启动的“印太经济框架”（IPEF）却似乎并未引发足够的关注。

事实上，由包括美国在内的13个创始国组成的“印太经济框架”(IPEF)，是拜登政府印太战略的重要组成部分，标志着美国对亚太地区的坚定承诺，虽然目前该框架还有待于进一步完善，还有待于更多的国家的加入，但是，就目前而言，它的经济规模已经占全球经济总量的40%。它是美国2017年退出《跨太平洋伙伴关系》协定（TPP）后，拜登政府为重建与亚太国家更紧密经贸关系的最新努力。

法国知名汉学家，香港浸会大学国家政治部主任高敬文教授日前接受法广采访时就《印太经济框架》评论说：“新的《印太经济框架》的目标很明确就是要平衡中国在地区的影响，加强美国在该地区的影响，20年来，中国是印太地区大部分国家的经济贸易伙伴国，所以，美国在此问题上面临严峻的挑战。此前美国前总统奥巴马提出了TPP协议，认为TPP可以帮助美国加强与日韩等盟国的影响，但是，美国特朗普政府退出之后，今天，拜登总统又有新的想法，他觉得目前由日本主导的CPTPP并不适合美国的利益，所以，他提出这个新的框架，当然，目前还无法预测，该框架是否可以取得成功。而且，它的标准比较高，不仅涉及海关税，还提到劳工以及环保方面的标准，必须要符合上述条件才可以参加。”

法国的中国问题网站5月30日也针对拜登的亚洲之行发表社论文章，强调拜登提出的《印太经济框架》并不是普通的自由贸易协议，认为他与自由贸易的期望非常不同。对白宫来说，《印太经济框架》是一个合作机构，华盛顿承诺投资500亿美元（684亿新元），以规范和支持13个国家的经济，以期提高生产链的复原力、能源转型、打击腐败，以及更好的透明和尊重劳动法的商业道德。其目标不言而喻是针对中国的，因为它提出四大规则： 它们是：1）规范互联经济，保护数据；2）加强产业链的弹性，避免产业断裂，这是通货膨胀的根源；3）使经济与生态和气候标准相一致；4）提高道德和透明度，打击洗钱和腐败。

新的“经济框架”不包括任何关税削减或对签署国国内市场的优惠准入，实际上更像是一个由美国策划的“论坛”，其目的是要重组和加强该地区的宏观经济和物流结构，使其朝着更强的工业复原力、道德和环境可持续性方向发展。而且，更加最重要的是，它更象是一种监测手段，是一种以协调的方式来“平衡”中国经济举措。

正如白宫自己的说法，《印太经济框架》是“一项旨在应对21世纪经济挑战的经济安排，从建立数字经济的道路规则到加强供应链，从呼吁投资者为清洁能源转型建设基础设施到提高透明度、公平税收和反腐败的标准。”