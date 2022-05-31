韩美首脑会谈有何隐含战略意义？

来源：中评社

作者：黄载皓

今年5月21日，韩国新政府上台11天后，韩国总统尹锡悦与美国总统拜登在首尔共同举行了首脑会谈。拜登的此次亚洲之行给韩国外交带来了影响，这也是本次出访的主要成果，美国可以对这一点给予肯定的评价。美国应该把精力集中在乌克兰身上，但同时，本次亚洲之行是否能将其力量与资源进行适当分配，还需要观察。美国在印太地区也试图表现出应有的关注，告诉世人美国没有忘记自己该做的事，并且，更明确地把韩国拉向了美国阵营。

因总统办公室搬迁至位于龙山的韩国国防部大楼，导致青瓦台混乱不堪。并且国家高层长期担任检察官，政治经验不足，在言行方面接连出现失误，韩国内外接连出现忧虑之声。在这样的情况下，举行了韩美首脑会谈。从韩美首脑共同声明来看，首先两国确认了美国对韩国的扩张抑制公约，决定尽快重启高级别扩张抑制战略协议体（EDSCG）。韩国政府决定针对朝鲜试射导弹和核子试验制定应对方案。双方决定加强全球整体战略同盟。另外双方决定开展气候变化、传染病威胁等非传统安保合作。特别是，韩国也决定参与印太经济框架，并且决定开展以两国国家安保室为中心的经济安全对话。另外，美国还决定强化半导体反恐、核心矿物等全球供应链，加强韩美核电站技术的转移和出口合作，与参与宇宙探测合作行动协议“阿耳忒弥斯”的韩国加强宇宙合作。

我们可以理解为，两国决定开始讨论《国防相互调配协定》意味着韩国军事力量的全面加强。两国能源市场和全球供应链早期警报系统领域的合作也符合国防发展的方向。在宇宙领域合作的决定着眼于未来市场。保护核心新兴技术是韩国也担心的问题，同时这对于经济领土扩张方面也是必要的问题。但是，此次会谈取得的最大成果是，在眼下应对朝鲜威胁和相关核、传统战斗力等所有可用美国战略资产的表述中，韩国总统尹锡悦摆脱了在大选竞选过程中，对朝进行先发制人打击相关发言时感到的政治负担。

与2021年5月文在寅-拜登首脑会谈相比，当时两国会谈发布的共同声明韩国版字数为约6000字，而此次增加了约700字。虽然字数有所增加，但其中很多内容都是华丽的辞藻堆砌和宣言性的内容，与其说是划时代的同盟升级（upgrade），不如说是交往升级（update）。在这次首脑会谈中，新政府意识到了国内的舆论，表现出似乎取得了很大的成果的姿态，重构上次的协议，例如经济安保、印太经济框架等，并且新增了部分协定。

但是，需要关注今后的几个进展情况。除了再次确认朝鲜半岛完全无核化的意志、敦促朝韩对话之外，可选方案并不多。拜登离开日本后，朝鲜于25日发射了包括洲际导弹在内的3枚导弹，对韩国的防疫援助意向也只字不提。韩国总统尹锡悦在就任致辞中表示，不承认4•27板门店宣言、6•12新加坡宣言，在接受美国CNN广播采访时强调朝鲜的人权,并宣布不再对朝鲜屈服。那么，现在的韩朝关系会再次走向死胡同吗？抑或韩国想要通过朝鲜半岛完全无核化，建成繁荣无核的朝鲜半岛这一大胆的计划，表明朝韩关系正常化的意志？韩国的意图究竟是什么还不得而知。

韩国的战略负担依然是中国。以前韩国与美国协力发展安保、与中国合作发展经济，因此在韩国国内媒体报道中，有很多“安美经中”的表述。但新政府上台后，出现了“安美经世”（安保美国、经济世界）等表述。但是在经济方面，即使韩国喊出这样的口号，也无法疏远中国。中国义正词严地提及值得关注的南中国海、台湾海峡等问题，这也是文在寅-拜登时期的共同声明中提出的问题。新一届政府的对外政策是建立自由、和平、繁荣的全球中枢国家，其重点是自由，因此对美国、同盟国、日本等国家较为友好，从政府人士来看也是如此。另外，本届政府中有很多李明博政府时期的政界人士，他们通过当时的外交经历能够得到什么教训呢?

虽然韩国国内外很多媒体评价称，韩美此次转变为了经济技术同盟，但准确地说，称之为技术同盟化更加恰当。文在寅政府时期，韩美工作组（Korea-US working group）作为对朝政策相关协定体，实际上对韩国推动的朝鲜半岛和平进程起到了监督管理作用。如同以前一样，此次两国决定加强核心技术相关外国人投资审查和出口管制合作，进行经济安保对话，能否对中国起到第二个韩美工作组的作用仍是未知。

虽然现在IPEF还处于初期设计阶段，但新一届政府与文在寅政府的立场不同，决定参与其中，这给韩国的对外政策带来非常大的启示。随着IPEF的发展，今后印太地区将陆续产生或大或小的变化。韩国会制定什么样的韩国版印太战略还有待观察。韩国决定参与此次经济层面的印太战略，对韩日、韩中关系会产生什么样的双边影响，对韩美日、韩美中、韩中日三方关系会产生什么样的影响，进而对区域秩序发挥什么样的战略意义，是大众非常关注的问题。