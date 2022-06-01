中美防长或会晤 凸显华府更看重沟通而非职位对等

来源：彭博社

据参与筹备的知情人士透露，中美两国防长的助手正在讨论两人可能的新加坡会晤事宜，此举表明拜登政府更侧重于中美双方保持对话，而不是担心两人在实际职务上的不对等。

如果安排会议的磋商顺利完成，美国国防部长奥斯汀可能在6月10日至12日出席“香格里拉对话会”的间隙与中国国防部长魏凤和见面。虽然奥斯汀在4月已经和魏凤和通过电话，但美方此前希望和奥斯汀打电话的是中共中央军委副主席，将军许其亮。

奥斯汀最后未能与许其亮通话，至少目前仍然没有这种可能性。但鉴于中美关系因为台湾、人权等问题一再变得紧张，降低部分压力对双方都比较重要。

前五角大楼官员，美国企业研究所高级研究员Zack Cooper说，“美国政府似乎已经认定，与北京沟通并建立降低冲突发生可能性的‘护栏‘比争论合适的对话者更为重要”。

奥斯汀和魏凤和虽然职位名称相近，但从实权上说，两者有很大差距。在中国，真正控制军队的是共产党，而不是国防部这个政府部门。

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兰德公司高级国际国防研究员Timothy Heath表示，中国国防部长的职位“主要是礼仪性的，没有多少实际权力”，这个职位的设立不过是为了有一个能和西方国家国防部长对口的官员，中央军委副主席才是和奥斯汀在权力上更接近的官员。

除了台湾和人权之外，美中之间的痛点还包括南中国海问题和俄乌战争。拜登和他的幕僚们一再强调对这些争议问题建立“护栏”以防中美竞争关系失控的重要性。美国国务卿布林肯上周在阐述对华战略时说美国希望确保与中国不会发生新冷战。