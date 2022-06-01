当援乌渐成负担 西方还能坚持理念价值？

来源：联合新闻网

作者：汤绍成

俄乌战争已进入第四个月，现已形成拉锯状态。西方国家日益感到所提供乌克兰的支援渐成负担，目前阵营中已出现不同的声音，归根究柢的问题就是：价值立场的坚持有无上限？量变足以导致质变？

在战争刚爆发时，西方各国极为震惊，纷纷情绪化反应，积极支持乌克兰，并认为俄罗斯侵略者必须受到惩处，否则西方自由民主与国际规则等正义价值无法伸张。但如今战事不断拖延，各国所花下的成本不低，因而开始对于战事产生疑虑。再加上，因战争所引起的通货膨胀与粮食危机都日益严重，停战更是遥遥无期，因而陷入是否与如何继续支持乌克兰的困境。

尤其，在五月中，法国总统马克龙曾要求乌克兰在主权问题上让步，好让俄罗斯可以下台。约在同一时间，美国前国务卿基辛格也曾主张，乌克兰应在领土方面作出承诺，以便与俄罗斯达成停战协议，否则若俄国战败，欧洲将难以善后，引起广泛关注。

五月底，德法两国领导人还与普京通话，要求俄方直接与乌国总统谈判并释放战俘，自然遭到普京的回绝，并警告不得再提供乌克兰武器，再加上匈牙利杯葛欧盟禁止输入俄罗斯能源的提案等等，可见西方国家的立场已开始松动，反战与质疑的声音时有所闻。

在民间的态度方面，5月初一群德国学者发表了一封公开信，其中包括著名哲学家哈贝玛斯(Jürgen Habermas)，要求德国政府重新考虑向乌克兰提供重型武器，该信获得了超过28万5000个签名。

相对的，一封要求无条件支持乌克兰的信件仅吸引了7万1000个签名。但在五月底，德国政府还是提供乌克兰猎豹(Gepard)战车。易言之，欧方是否还要继续全力支持乌克兰？应该坚持理想？还是顾及现实？

此外，由于俄乌战争的威胁，近日瑞典和芬兰已提出加入北约的申请，但遭土耳其阻挠，因加入北约需要所有30成员国的一致同意，而土耳其是该组织最具战略意义和军事实力的成员之一，因而动见观瞻。

这主要就是因为瑞典与芬兰都收容了一些土耳其的异议份子，土方认为这些人士都是恐怖分子，比如PKK及其党羽，但对方却以政治犯身份加以呵护。依照《联合国引渡示范公约》规定，政治犯是不得准予引渡，而是否为政治性犯罪，则由被引渡国决定，导致双方谈判陷入僵局。

其实，要加入北约也有相当的门槛，比如政治民主，国防部长得由文职人员担任，不得与邻国有领土争端，武装力量和结构要符合北约的标准等。但土耳其早在1952年就加入北约，主因当时对抗苏联的角色吃重，故与北约规定的矛盾处甚多也无人计较。

尤其，从1989年开始，土耳其就申请加入欧盟至今未果。2019年3月，欧洲议会还以土国清算异议份子为由，优势通过决议，要求取消土耳其的入盟资格，可见土国与西方的价值差异。但因北约为求团结对外，对土耳其的反民主行动也就点到为止，此乃其实质利益凌驾价值判断的又一事例。

此外，北约也没有开除会员的规定，因兹事体大影响团结，可知相关国家对于价值的坚持，表面上义正词严，但实际上还是可以打折扣的。

由此可见，多数西方国家当前仍坚持理想，但是否站在时间有利的一方，现已出现疑虑。尤其，若俄国坚持不放松黑海的封锁，粮食危机将造成非洲饥荒与难民问题将扑面而来，这将是西方国家对于坚持理念与价值的严峻考验。

作者是台湾政治大学兼任教授