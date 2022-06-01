分析：俄两招反制 欧洲恐沦政治输家

来源：明报

俄罗斯面对欧洲大规模石油禁运的制裁，并不是全无反制板斧。其一招数是“先发制人”，在近期率先叫停对欧洲多国的供油，另一招数是将供应转移至欧洲以外的国家。主攻宏观经济的俄罗斯独立记者普罗科彭科（Alexandra Prokopenko）预言，在石油禁运的问题上，欧洲要同时面对更多衍生问题，在政治上反而可能成为输家。

油价飚为克宫带来额外收入

为美国智库卡内基国际和平基金会撰写的文章指出，面对欧洲制裁压力，莫斯科或寻求先出手自行停止对欧石油供应，宁愿承受“重大却非无法克服”的损失，“这可能会在近期发生，又或等到秋季，暖气季开始之前”。

普罗科彭科解释，西方广泛制裁的原先目标是削弱克宫战争资金来源，但实际上俄罗斯的外汇使用需求因此下降，与此同时，油价飚升反为克宫带来额外收入，今年头4个月俄罗斯的石油和天然气收入高达4.77万亿卢布，远高去年同期的2.5万亿卢布。她估计，结合现有卢布储备和高能源价格，莫斯科可维持现有社会开支水平最少一或两年，此后情况就难以逆料。

她预估措施对俄、欧的损失视乎如何执行、执行多久以及石油输出国组织（OPEC）会如何回应（例如会否增产协助欧洲度过危机），但预期“政治上俄罗斯所得最终会多于欧洲”。

俄可打“石油牌”逼欧停军援

她解释，欧洲政客届时要同时面临多项紧急难题：寻求替代供应方、向选民解释物价增长、协助最依赖俄油供应的欧盟国家纾缓禁运打击。再加上在乌克兰的战斗会继续，欧洲各国将有强大动机去跟克宫谈判。在这情况下，俄罗斯很可能打“石油牌”，尝试迫使欧洲停止对乌武器运送，变相成功争取在上风位展开排除乌克兰的制裁问题对话。

普罗科彭科直言，俄罗斯当局很清楚其跟欧洲的关系不可能回复旧观，但仍可做到确保不止俄罗斯受苦。她指莫斯科迄今与西方冲突的每一步都符合升级紧张局势的逻辑，暂无理由相信会有改变，那不止是因为俄方已输无可输，也是因为随着每一轮新制裁，俄罗斯政府内部支持激进手段的人数就会上升。