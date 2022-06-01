张晓明调离如“一个时代终结”　港澳系统换班“开新篇”

来源：香港01

作者：文维广

港澳系统官员调动掀起序幕，继澳门中联办换人后，在港澳体系工作逾30年的国务院港澳办常务副主任张晓明，将调任全国政协副秘书长，仍属正部级官员。虽说这次是“平调”，但却是张晓明首次脱离港澳系统“核心内围”，有政界中人形容是“一个时代的终结”，在新人事新作风下，不止香港开新篇，港澳系统亦将翻开新一章。

曾任廖晖秘书

张晓明1985年在中国人民大学法学硕士毕业后，向鲁平自荐加入港澳办，初期被分配在一司一处，参与中英联合联络小组、香港特区基本法起草委员会秘书处工作，张晓明之后担任原港澳办主任廖晖的秘书，后来亦在港澳办扶摇直上。廖晖是廖承志之子，九七回归后接替鲁平出任港澳办主任，掌管港澳事务长达13年，至2010年始卸任，对香港政局影响力巨大。

有资深建制派指，张晓明调职全国政协，虽然是“平调”，但职级重要性有所下降，这种长期参与港澳工作的京官，已经愈来愈少，“张晓明几乎是最后一个”。2019年修例风波后，港澳系统大地震，由没有港澳工作经验的夏宝龙、骆惠宁空降两办，摆脱既得利益制肘，由于与香港“无交集”，反而可更客观、更大胆处理香港问题，张晓明这次调任，可以说是“一个时代的终结”。

两办将换人 2019年历史性阶段结束

有熟悉国情人士估计，张晓明离任只是港澳系统换班第一步，两办掌舵人亦很快“功成身退”，换上新人迎接新局面，若“老资历”的张晓明留在原位，对新领导可能有所影响。中共二十大今年下半年举行，港澳系统人事变动将陆续有来，而随着香港政治局势稳定下来，两办领导的过渡性质完成，反映2019年的历史性阶段已结束，下一步是破解香港各种深层次问题，中央参与度亦会愈来愈高。

国务院前日公布澳门中联办主任换人，由来澳工作不足一年的“闽系”郑新聪坐正，接替即将退休的傅自应，但他未有如傅自应般，同时兼任港澳办副主任，究竟中联办主任兼任港澳办安排是否属“特殊安排”，值得注视。

