中美竞争与两岸关系的底层逻辑

来源：中时电子报

旺报社评

美国国务卿布林肯日前以美国应对中国崛起的战略为主题发表演说，大致清楚表述了拜登政府对中政策的方向与策略，但是也引来不少批评，有人觉得苍白无力，有人认为论点矛盾，更有人指责他闪避遮掩。不过，字里行间可以读出拜登政府如何看待中国崛起，以及其应对的底层逻辑。

经济与科技 美外交核心

首先，拜登政府是如何理解中国的崛起以及如何定位崛起后的中国。布林肯在演说中提到，中国崛起“受益于国际秩序提供的稳定和机遇”，如今却破坏既有的国际秩序。他认为崛起后的“中国是唯一一个既有重塑国际秩序的意图，也有越来越多的经济、外交、军事和技术实力来做到这一点的国家”，并且很有可能在这未来的10年内发生。所以美国对华战略的出发点是“捍卫和改革基于规则的国际秩序”。

从中可以看出，美国自知无力改变中国，更无法将中国从全球经济中分割出去。若期待北京遵守美国提出的以实力出发的国际规则，拜登政府唯一能做的就是塑造一个围绕这个亚洲超级大国的战略环境，以及厚植自身实力。

布林肯在演讲概括拜登战略的口号为“投资、协同和竞争”。“我们将投资于我们在国内的实力基础─我们的竞争力、创新和民主”。布林肯特别提到，去年拜登总统签署的美国历史上最大的基础设施投资法案，投入1兆美元以推进高速公路、港口、机场、铁路和桥梁现代化，好为美国更多地区吸引更多企业，创造更多就业机会，“协同”则是重视盟友和合作伙伴之间的关系，这两者是与特朗普政府对华战略不同之处。但是目的仍是与中国竞争，“以捍卫我们的利益，推进我们对未来的愿景”。

布林肯强调投资美国，反映出拜登外交政策的核心─“中产阶级外交”。“中产阶级外交”绝非特朗普“美国优先”的翻版。美国总统国家安全事务助理苏利文是此一理念的主要推动者和设计者。拜登及苏利文多次表示，“国家安全与外交政策归根结柢要为美国工薪家庭、中产阶级和普通人服务”。美国出现特朗普这样的民粹领袖与极端主义，跟美国中产阶级的没落有很大的关系。所以美国的外交政策与经贸政策都必须服务于重建中产阶级这个重大目标，对中战略也不例外。

中美僵持期 促繁荣和谐

理解拜登外交政策的核心，就能发现美国与中国竞争的底层逻辑仍是在经济与科技这两项美国长期优势上。当对华战略重心回到经济与国内议题，美国就更需要确保印太地区的地缘政治优势与供应链安全。但美国不希望与中国在军事上有擦枪走火的可能性，导致被卷入全面性军事对抗的危险。除了拜登在东京“失言”表示会以军事保台，透露威慑中国的“暗示”外，布林肯在演说中清晰表态不寻求冲突或新的冷战、不寻求阻止中国作为大国发挥作用，也不寻求阻止中国的发展，更承诺要维护中美冲突的护栏，并重申美国长期以来的对台政策，表示不支持台独。

中国经济因为疫情的关系，出现严重下行的风险。原本受国际环境影响，已经疲软的经济，更是雪上加霜。严格的社会控制引来年轻人与中产阶级的浮动，对于北京政府产生不小的压力。为了今年中共二十大顺利举行，北京必定要将大部分的心力放在挽救国内经济。中美对抗与台湾问题将不会是北京近期的重点。

中美就算不是走到了冷静期，至少也是僵持期，短期内双方都回到经济理性为主导的竞争关系。既然外交部长吴钊燮对美国媒体表示不追求台独，国安局长陈明通也保证蔡英文任内无战事爆发的可能性，民进党政府更应利用中美回到经济竞合的时期，放弃抗中保台的挑衅路线，致力经济繁荣与社会和谐。