上海解封 但经济复苏之路料将漫长

来源：彭博社

上海解除了从3月开始的、影响重大的冠病防疫封控措施，但当地经济活动可能将要经过几周甚至几个月的缓慢复苏才能恢复如初。

根据中国其他城市——例如2020年的武汉和今年早些时候的吉林——的经验，商店重新开门或工厂采购、增产需要时间。劳动力可能出现短缺，企业和消费者可能心有余悸。

尽管上海2500万人口中的大多数从周三开始能够自由行动，一些商店恢复了营业，但许多工厂和企业仍然处于关闭或有闲置产能的状态。而位于上海的全球最大港口依然拥挤，卡车运输量约为疫情前水平的四分之一。

当初的武汉直到2021年，经济才从最初的疫情和随后两个多月的封城所造成的损害中恢复过来。再看今年1月末解封的西安：官方数据显示，一季度西安市限额以上单位消费品零售额同比下降15.3%，陕西全省1-4月份的数据为同比下降2.4%。

上海美国商会会长郑艺说，长供应链已经中断了八个多星期，因此将需要一段时间才能企稳。他说，上海封城是对全球供应链的“巨大考验”，虽然政府一直在努力减少运输瓶颈，但司机进出上海仍面临限制。

虽然上海爆发的疫情没有武汉2020年的那么严重，但上海的经济规模更大，与全球供应链的紧密程度也高于武汉。上海及其周边省份是中国工业腹地之一，许多汽车和电子产品制造商都落户那里以方便产品出口。两个月的封控对供应链的影响已波及全国乃至全球，影响了关键零部件的供应。

“最大挑战之一是内陆物流，特别是把货物从工厂运到港口的卡车运输，”物流投资公司EmergeVest的首席执行官Heath Zarin周一接受彭博电视台采访称。他说，港口也很拥挤，码头积压了多达30万个集装箱。

复苏长路

上海市政府自己预计，复苏至少将需要数周时间，副市长宗明在5月中旬表示，当局的目标是6月中下旬全面恢复正常生活生产秩序。

随着上海放松对司机的防疫管控，当地卡车运输量已开始逐步回升，但仍还不到2019年周平均水平的30%。全国截至5月29日当周的卡车运输量比去年同期低21%；在吉林省，封控正式结束一个多月之后，卡车运力仍未恢复正常。

中国德国商会驻上海的执行董事Maximilian Butek表示，近期物流情况稳步改善，原材料供应也缓慢改善，但“整体形势依然严峻”。更糟糕的是，如果所有公司都从6月1日起恢复生产，“每个人都将想把产品运出去，但也会收到他们等待了几周的货物。这将导致港口严重拥堵，并将至少持续几周。”

根据海通证券周二发表的报告，根据以往经验，一般疫情结束2-3周后，当地的交通将逐步恢复正常，生产指标约需1个月左右才能恢复至当地疫情前的水平，封控管理对消费的短期冲击会在疫情缓和后2周左右有所减弱。

经济的快速反弹也将依赖消费的复苏。上海是中国最富有、最重要的消费市场之一，封控已导致汽车、奢侈品和日常用品的销售额一泻千里。

就和中国在疫情期间推出的大部分经济援助一样，上海的复苏计划也主要侧重于企业和经济的生产侧。市民没有获得直接的经济支持，例如派发现金——在美国和欧洲等其他国家，向居民发现金帮助减缓了封城对消费者的冲击。

彭博经济学家说

上海的重心主要放在恢复生产和供应链上，这可能不适合推动上海这样的服务型城市快速复苏。

支持政策的关键部分将如何实施，这是个未知数，这意味着“生产可能需要几周时间才能恢复正常”。

--经济学家舒畅和Eric Zhu