中国欲改变太平洋战略格局 突破岛链封锁

来源：美国之音

作者：孙承

尽管中国未能在最近与太平洋岛国举行的外长会议期间与这些岛国达成一份广泛广泛的协议，但是观察人士指出，在历经十多年的潜心经营之后，太平洋地区的战略版图已经发生了深刻的变化，中国的影响力或已遥遥领先。

正在该地区访问的中国外长王毅坚称，这次外长会议取得了“圆满成功”，在深化全面战略伙伴关系等五个方面取得了共识。王毅提醒说，中国同这些岛国已经是“老朋友”，双方关系的快速发展已是“水到渠成”。

针对这次会议未能签署一个区域协议，中国坚称，会上各方仍然就此达成了新的共识，“向最终达成协议迈出了重要一步”。中国外交部发言人赵立坚还说，区域共同文件“是一个持续讨论的过程“，并非每次会议都要发表共同文件。

中国欲打造新型外交关系

美国国家安全委员会印太政策协调库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell）最近颇为忧心地说，太平洋是最有可能发生“战略意外”的地区：“如果你放眼望去，而且如果你问我，哪里是我们最有可能看到某种战略意外的地方——基于某些类型的协议或安排，那么很可能是在太平洋，”

在王毅出访前透露出来的中国起草的一份合作草案和行动计划显示，北京正谋求加深在“传统和非传统安全领域加强交流和合作”，该草案引起了美国与盟友的高度关切，担心一旦签署将使中国在太平洋上更加接近夏威夷、以及澳大利亚和新西兰，甚至直逼美国战略性领土关岛。

这份被披露题为“中国-太平洋岛国共同发展愿景”草案涵盖了安全、政治关系、经济贸易、警务、通讯、农业、渔业等一系列范围广泛的领域，提出中国和太平洋岛国将加强“政府治理经验交流”，包括为这些岛国的中、高级警官提供培训等等。

“这无疑是一种更深层次的关系，并且远远超出了贸易，所涉及的是一种更具包罗万象性质的关系。”华盛顿的智库《捍卫民主基金会》(Foundation for Defense of Democracies)高级研究员克雷格·辛格尔顿（Craig Singleton）对美国之音说。

密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛（David Panuelo）在写给其他太平洋地区领导人的一封信中警告说，"这是我们有生之年在太平洋地区提出的最能改变游戏规则的协议。"

他说，中国的词语选择从表面上看都很有吸引力，但是这一共同发展愿景寻求在“传统和非传统安全”获得地区的准入和控制权，包括通过执法培训、以及联合执法，这些都可用于保护中国资产和公民。

新西兰坎特伯雷大学麦克米伦·布朗太平洋研究中心主任史蒂文·拉图瓦（steven ratuva）对美国之音说：“中国已经在双边基础上与许多太平洋国家建立了持续的经济和外交关系。但最近，中国发布了一份超出正常关系的文件草案，而是一项看起来要重新配置该地区政治、安全和经济架构的计划。”

他说，除了造成更多的债务国之外，更令人担忧的是“因为它有可能破坏太平洋岛国的主权”。

在这次的中国与10个太平洋岛国的外长会议上，虽然这些岛国没有能作为一个整体跟中国达成多边区域协议，但是中国已经在双边关系基础上与许多国家建立了持久的经济和外交关系。澳大利亚智库洛伊研究所(Lowy Institute)国际安全项目主任山姆·罗格文说，中国决心在亚洲承担无可置疑、无可挑剔的战略领导地位，而要做到这一点，它需要把美国挤出去。罗格文在该研究所官网上撰文说，“和平地将美国赶出去的一种方法是让该地区相信美国江河日下，而中国才是是未来。“怎么做？通过采取戏剧性的步骤将其力量扩展到世界的新地区，并证明它是不可抗拒的。”

美国外交政策研究中心资深研究员费利克斯·张(Felix K. Chang)说，从密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛的公开信来看，他是最近才第一次看到这份文件的。虽然在外交访问之前传阅文件草案并不少见，但如果中国没有在这份草案之前向相关国家提供过任何类似“行动计划”，那么这将是很罕见的，北京要各国在没有时间充分考虑或对其进行修改的情况下就签署如此重大的“行动计划”颇为冒昧。他对美国之音说：“有些人甚至可能认为中国的行为是‘专横’的”。

这位中国问题专家说，现在北京已经在所罗门群岛建立了站稳了一个据点，接下来很可能会以此为杠杆来扩大其在该地区的影响力。他说，北京发出的信号是“它愿意在这一对澳大利亚、新西兰和美国具有战略意义的地区建立一种新型的安全关系。”

星期二，美国总统拜登和到访的新西兰总理阿德恩(Jacinda Ardern)都表示，两国担心一个与美国和新西兰没有共同价值观或安全利益的国家在太平洋地区建立持久的军事存在将从根本上改变该地区的战略平衡。

可望突破岛链封锁

南太平洋地区地域辽阔，岛屿星罗棋布。各岛国虽然坐拥丰富的自然资源，但也普遍经济发展落后，渴望得到外部经济支持。目前中国已同所有10个建交岛国都签署“一带一路”合作备忘录，中国同建交岛国贸易总额在2021年达到53亿美元，在过去的30年里扩大了30多倍。

从地理上看，太平洋岛国扼守美洲至亚洲的太平洋运输线，位于世界东西、南北两大战略通道的交汇处，为两大洲海空航线的必经之路，对中国而言具这些岛国所处的特殊海域具有非凡的地缘战略意义。

从岛弧链为基地的“太平洋锁链”角度来看，这些太平洋岛国都在第三岛链内，是美国“印太战略”的重要支点，如果这些国家倒向中国，那么美军通向亚洲的道路可能将被切断，美军的行动也可能被中国了如指掌。

“你只需要看一眼地图，就可以推断出中国所作所为的基本逻辑，”新加坡国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies）资深研究员葛兰姆（Euan Graham）对美联社说。他指出，从军事角度来看，中国在部分太平洋岛屿立足意味着在爆发冲突时能更有效地牵制美国海军，并破坏供应链。

“这为中国提供了在军事行动机动性方面摆脱第一岛链限制的机会。”伦敦国王学院的访问问题专家芝诺·莱奥尼(Zeno Leoni)对美国之音说。“中国已经得出结论，西方意在在亚太地区包围中国，因此北京试图在外交和军事上挣脱这种包围。”

中国已经否认在所罗门建立军事基地，但是美国高级官员最近还是向所罗门群岛政府发出了相当强硬的警告，称如果有步骤建立事实上的永久军事存在、拥有力量投射能力或军事设施，美国将会作出相应回应。

路透社去年报道说，中国正在计划恢复太平洋上一个具有战略意义的机场。基里巴斯地的坎顿(Kanton)岛位于夏威夷美军基地西南方3000公里，在该岛上的任何重大建设都将为中国提供一个据点。报道援引基里巴斯议员提供的消息说，中国已制定计划升级基里巴斯的一个偏远岛屿上的简易机场和桥梁，以恢复二战期间曾驻扎军用飞机的一个基地。

此外，美国科学家联盟（The Federation of American Scientists，FAS）的一篇报告说，中国已经在基里巴斯的塔拉瓦岛完成了卫星跟踪站的建设。虽然中国坚称该站只是其商业太空跟踪和指挥系统的一部分，但独立观察家认为，该设施可能用于监测美国在马绍尔群岛的夸贾林导弹试验场或加利福尼亚州范登堡空军基地进行的导弹试验。

中国近年来在太平洋海域的一些地质调查活动也引起了美军活动可能被监视的担忧。根据中国官方媒体2017年的一篇报道，在马里亚纳海沟挑战者深渊成功布放并回收了一个“万米全水深声学观测潜标”。地处西太平洋海床的马里亚纳海沟是世界上已知最深海沟，最深处深度约为1万多米。鉴于这些监听设备明显具有监听功能，而且位于美国关岛附近，美国国会所属的美中经济与安全审查委员会(US-China Economic and Security Review Commission,USCC)一篇有关中国在太平洋地区影响力的报告说，军事专家担心这些设备可用于跟踪美国潜艇在该地区的活动，使中国海军具有更大的灵活性并扩大其自由进入太平洋岛屿地区的能力。