国民党提名参选人 同一个坑跌两次

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

国民党桃园的提名纷争，至今还在修补伤口；令人讶异的是，苗栗又发生难以置信的凸槌事件。这次，是被提名的徐志荣，在国民党发布新闻稿“征召”他后鞠躬婉拒，留下了错愕的众人。

如果徐志荣再三表明没有参选意愿，国民党中央则无论如何要提名他，这种愚顽的“征召”方式，不是形同给自己一耳光吗？再说，这么重要的事，正式宣布前不该当面确认一下当事人的态度吗？或者向对方说明他所顾忌的地方人事疑难，都已帮他打点妥贴？国民党啥都没做，就大手大脚发新闻稿。

俗话说，在同一个坑跌两次，第一次可能是大意，第二次再跌就是笨蛋。由此看，现在的国民党中央恐怕是“少了一根筋”，沟通、做事的方法都不对，才会把选情简单的地方搞到这么难看。上次桃园的提名，朱立伦想用“鱼死网破”吓退罗智强，反而把他逼出来；这次徐志荣拒选，竟有幕僚主张决断地提名他。这个年代，逼婚都令人反感了，选举还能硬干吗？

深一层看，国民党中央可能太过自我中心，或者不接地气，或者太过高傲，以为可以不跟地方沟通协调，就能自己拍板一切。人家蔡英文是总统大权在握，才有号令民进党派系的本钱；请问，朱立伦、黄健庭又是凭借什么？

朱立伦先看看国民党的支持度，再决定自己要多强势吧！