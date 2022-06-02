台空军飞安问题 出在人与制度

来源：联合新闻网

作者：简泰郎

AT-3教练机坠毁损失一位年轻学官，真令人不舍及伤感。军队训练发生意外，虽是不可避免，却可以防范减少到零事故。

飞机维修是一门很专业的科学，区分为执行面及政策面，AT-3已服役三十八年，维修技术不可能有问题，问题出在，维修人员作业需求可以满足吗？笔者当年业管陆军直升机妥善，表面上维持约八成妥善率，实际上呢？十架妥善机只有四具可用的飞行仪表，要飞前，就去拆堪用的仪表，让飞机可以飞上天。我去看飞机修护时，维修人员整理线束，没有耐磨束管，就用一般电器胶布包覆，这些问题，能归责给维修人员吗？当然不行，在没有材料情况下，维修人员降低标准，勉强让飞机可执行任务，当然意外就会频传。

飞安问题出在那？

首先，是人的问题。空军司令部，从司令、副司令、参谋长、副参谋长，乃至空军保修指挥部指挥官，哪一个人是飞机保修出身的？根本没有保修专业人员担任政策性要职，怎可能将资源充分投注在飞机维修上面。资源不足情况下，基层维修人员，在“妥善维持绩效”要求下，穷则变，变则通，通则损失宝贵人命。

其次是制度问题。台军后勤维保制度沿袭美军补保制度，采需求检讨制，亦即，产生需求再去筹补所需零附料件，筹补时间按军售时程约三至五年始可获得，从需求产生到获得约四至六年，这段时间仍然要维持战备训练，在战备训练至上原则下，基层人员逼于压力，勉力应付也就不足为奇了。当年幻象机，因某一元件短缺，造成妥善率严重下降，而法国那一元件采人工生产，按全世界需求排序等待，空军提需求到获得要三年才到货，也就是在那一时期，空军的幻象机有一半以上飞不上天。

当年陆军将陆航直升机大队并入特战司令部，编成航特部，指挥官由原特战指挥官担任，该指挥官致力于战备训练，没人敢提“直升机妥善问题”，结果一年出三次重大飞安事故损失八条人命，继任者“严格要求飞安”，致飞机不能飞，飞安事故少了，训练飞行时数却只有年度计划时数的一半。

台军在军官养成教育时，即强调精神战力及作战意志。但现代化武器装备，是“有就有，没有就是零，没有就不能用”。一个武器系统维持，靠意志力及精神战力是没有用的，靠的是实事求是的“需求，获得，屯储，管理，分配及运用”。零附料件管理，要有还屯观念及作法，库房屯放的是安全存量，日常使用的是作业存量，作业存量按任务及年度需求筹补，这是一门非常精密复杂的学问，没有逐步历练是作不到的。

期望空军乃至各军种均能“尊重专业，培养专业”，建设出一支“平时少流血，战时有战力”，有能力的现代化部队。

作者是台军退役上校

