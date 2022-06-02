美通胀高企 影响中期选举选情

来源：明报

美国通胀率今年3月按年飚升至8.5%的40年新高， 到4月仍维持在8.3%高位。财长耶伦周二（5月31日）承认去年错判通胀的走势。《华盛顿邮报》同日引述消息人士报道，总统拜登近几周私下抱怨白宫高级官员过去数月处理通胀不力，并连环出招以显示当局正积极应对。他周一先在《华尔街日报》撰文，提出三招对抗通胀，翌日又罕有地召见联邦储备局主席鲍威尔，多名财金官员同日亦出动接受传媒访问，大谈通胀问题。拜登民望已跌至上任以来新低，令人关注今年中期选举对民主党选情的影响。

民望新低 威胁民主党中期选情

《华邮》引述两名华府消息人士透露，拜登向幕僚抱怨他们未有向美国民众好好解释通胀起因和政府的应对措施。拜登周二在白宫会见鲍威尔（Jerome Powell），是他自去年11月提名对方连任联储局主席以来第二次会面。美国联储局一向奉行独立政策，总统极少召见联储局主席。外界认为，面对严重威胁经济的通胀形势，华府藉这次会面发出对付通胀的明确信号。

拜登与鲍威尔开会前表示，“他们（联储局）对解决通胀问题像激光般聚焦（laser focus，意指极度专注），正如我一样”，又说联储局将须达成全面就业和稳定物价等两大目标。这次会面受外界高度关注，但白宫仅在会面后发表简短新闻稿，承诺对联储局保持放手的态度。拜登强调不会像前任特朗普政府般干预联储局，将给予他们工作的所需空间。

不干预储局决策 释油储减财赤

身为前任联储局主席的耶伦（Janet Yellen）也出席会面。她周二接受CNN节目访问时承认，她去年预测通胀只构成“小风险”实属错误，“经济受到意想不到的巨大冲击，推高了能源和食品价格，且供应瓶颈严重影响我们的经济，我当时没有完全理解这些情况，但我们现在认识到这一点”。除了耶伦，多名财金官员同日也接受其他传媒访问讨论通胀。

另外，拜登周一在《华尔街日报》撰文阐述其抗通胀计划，并提出三大措施。首先，他指出联储局肩负控制通胀的主要责任，强调自己不会在通胀上升期间试图不当地影响该局决策。第二，政府必须采取一切实际措施，让家庭在经济不稳时刻能够负担物价，并逐步提高经济生产力。他指出油价上涨主因是俄罗斯石油、天然气和炼油产能退出市场，政府必须减轻对美国消费者的影响，因此他此前宣布释放美国战略石油储备，国会也可通过他提出的洁净能源减税和投资方案，立即提供帮助。美国还可以透过修复受损的供应链、改善基建、打击外国航运公司高额运费，来降低日常商品的费用。第三，必须减少财赤。拜登引述国会预算办公室（CBO）上周最新估算，今年美国政府财赤将减少1.7万亿美元，为史上最大减幅。

他表示可能会为进一步减赤而改革税制，包括向富人多收税和调整利得税，从而达至公平及充盈库房的效果。

拜登处理高通胀心切，被指因该问题已影响到其支持率，以至民主党于11月中期选举的选情。《华邮》与美国广播公司（ABC）的联合民调指出，10名美国民众中，有逾9人对通胀升幅感到忧虑，其中44%形容受通胀“困扰”，另有多达68%受访者不满拜登应对通胀的表现。路透社的民调亦显示，拜登的支持度只有36%，跌至上任以来最低，而经济问题是受访者最关注的议题。