达克沃丝声声催为哪桩？

来源：中时电子报

作者：陈一新

美国参议员达克沃丝5月30日率团访问台湾，拜会总统蔡英文、行政院长苏贞昌等人，行程满档，热闹非凡。达克沃丝此行是她印太行程中的一环，值得深究的是，什么才是她最重要的任务？

达克沃丝是民主党籍联邦参议院军事委员会委员，多次提出友台法案，包括2021年提出的“台湾伙伴法案”，后来融入已于去年通过的《2022会计年度国防授权法》。今年5月27日她又提出“2022年强化台湾安全法案”，获得两党参议员的大力支持，可望在联邦国会通过，并由拜登签署成为法案。

在访台期间，达克沃丝说了不少让民进党政府高层听了很高兴的话。她说，美国与台湾不是“老大哥与小弟的关系，而是对等的朋友关系”。此外，她并指出，美台军事合作至关重要，美国不会让台湾孤军奋战。这当然让民进党高层笑得合不拢嘴。

果真如此，外交部长吴钊燮为何于今年5月接受全美公共广播电台访问时说“不寻求正式的独立”？2021年9月22日，吴钊燮也表示“目前不寻求与美国建立全面外交关系”，并说“一旦台海两岸发生军事冲突，美国不会派兵驰援。”台湾对美国唯命是从，甚至甘为美国马前卒，不是小弟与老大哥的关系，又是什么关系？

至于达克沃丝所说“美国不会让台湾孤军奋战”，也只是安慰台湾的成分居多。拜登总统说了四次要履行对台安全承诺，甚至说要出兵保台，但又自己澄清美国对台湾的“战略模糊”政策未变，可说捉摸不定。何况，是否出兵保台是总统说了算。严格说来，达克沃丝所言已逾越联邦参议员的职权，听听就好。

真正值得重视的是，达克沃丝这次访台主要是与国防部长邱国正与相关官员洽谈如何有效强化台湾后备军人的战力。达克沃丝在参院提出的“2022年强化台湾安全法案”主要目标就是要加强美台协调因应台湾日益严峻的安全情境，并提出强化台湾不对称战力的具体做法。达克沃丝此行成员还包括美国国民兵“州合作伙伴计划”主任。该计划将与台湾合作，透过美国的协助强化台湾后备军人的动员与战力，进一步完善台湾的防卫。

继3月初由美国前参谋首长联席会议主席穆伦率领的跨党派访问团，要求台湾尽快恢复征兵制之后，这次达克沃丝率领的访问团又敦促台湾强化后备动员与战力。美方的声声催显示，拜登政府对台湾不对称战力的不足比蔡政府还要着急紧张，可说是一大警讯。

作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授