岸田三策 亲美不抗中所得倍增

来源：《旺报》社评

岸田内阁届满半年，支持率始终维持在50至60%高档，执政表现不俗，美日峰会后支持率更高达66%，创2021年10月岸田上台以来最高纪录。岸田对美外交表现显然获得民意肯定。不过，民调显示岸田内阁应优先处理的政策是“景气复苏”，“岸田外交”须满足日本经济的需要，始能回应民意的期待。

以新资本主义 实现良性循环

回顾2000年后自民党执政的历史，在首相上台半年后的支持率仍维持在50%的前例，仅见2001年4月上台的小泉纯一郎及2012年12月再登板安倍晋三，小泉及安倍皆为任期超过五年的长期政权。一般预料，岸田内阁应是本世纪以来，继小泉及安倍，另一长期主政的首相。

岸田当前的挑战为7月10日的参议院选举，若马失前蹄，自民党虽不致于失去执政权，但岸田须为败选负责，难逃党内逼宫，或沦为弱势领导，听命于安倍晋三及麻生太郎。

岸田上台后，冠病疫情与俄乌战争共伴效应，国际政、经情势急遽恶化，日经指数跌跌不休，被称为“岸田冲击”，但岸田努力脱困，推迟实施强化市场关注的“金融所得税”，转而寻求调整对资本收益及资本股利的课税。

此外，岸田内阁于3月下旬解除“防止蔓延等重点措施”，“5月黄金周”长假未出现“第七波”疫情，不仅日本民众日常生活逐渐恢复常态，5月24日起以美国、澳洲、泰国及新加坡等四国旅行社相关人士等为对象的小规模旅行团试水温，验证重开边境后的国际观光客防疫措施。若顺利，6月10日起将扩大开放国外旅行团入境，逐步解封国境，振兴旅游业，以扩大内需。岸田的防疫与经济政策将成为参议院选举的焦点，左右日本选民的投票。

然而，岸田对外交与安保也不偏废，岸田师承前首相池田勇人，在战略安全上首重美日同盟，日本以“千里同风”形容当下的日美关系。迎来美国总统拜登首访的岸田率先表态将全面参与“印太经济架构”（IPEF）的“贸易”“清洁能源、去碳化及基础设施”“供应链强韧化”与“税与反贪腐”等四大领域，意味“岸田外交”力挺拜登的“印太战略”。但IPEF须有利于岸田的“新资本主义”，以实现基于成长及分配的良性循环的“令和版所得倍增”。

展宏池会本色 对话取代对抗

IPEF可谓是美国民主党因应国内政治要求的修正版《跨太平洋伙伴协定》（TPP）。华府智库“大西洋理事会”认为，印太国家感到IPEF“要求许多，却缺乏实质利益”。日本“共同社”更尖锐的指称，“IPEF开局同床异梦 缺乏具体内容”。岸田一时之间也举不出加入IPEF的实质利益所在，仅含糊其词的表示，将与区域伙伴密切讨论，共同拿出具体成果。

IPEF剑指中国的意味浓厚，也使不愿在美、中对抗中清楚选边的国家迟疑。

岸田所属的“宏池会”素为“重美派”，相挺拜登不足为奇，但对日本整体利益而言，对中关系也非常重要。岸田5月26日在日本众议院预算委员会会议上，被问及“习岸会”的可能性，直言中日对话极为重要。岸田表示，中日必须维持建设性关系。

对于中日关系存在的各种难题，岸田认为，将主张该主张的，但在须合作的问题上将展开合作，日本必须让中国承担做为大国的责任。

“岸田外交”应展现“宏池会”本色，亲美不抗中，致力于“对话”而非“对抗”，助势国际政治重回“交往”，建构有利实现“新资本主义”的印太合作，始可继池田勇人再造“所得倍增”。