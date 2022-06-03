论“台美21世纪贸易倡议”的虚实

来源：台湾《工商时报》社论

行政院政务委员邓振中日前与美国副贸易代表比安奇（Sarah Bianchi）大使视讯会晤，双方宣布启动“台美21世纪贸易倡议”，随后邓政委召开记者会表示：“根据这个倡议，台美将启动贸易谈判，我等这一刻等了30年了，希望借由这个谈判机制，于未来最终能签署具经济利益的台美自由贸易协定（FTA）。”

邓政委1977年进入国贸局，不久外派华府工作，1997年调驻美经济组组长，随后出任经贸谈判代表办公室总谈判代表、经济部长，由于长期与美方交涉，对台美关系自然是多一份期待，是以日前对于这份倡议感受尤深，30年不算短，台美经贸工作推动之不易，于此可知。

然而，台美长期以来并非没有经贸谈判平台，自1994年双方签署贸易暨投资构协定（TIFA）以来，这原本就是一个定期咨商的机制，用以促进两地的贸易关系，并加强双方的经济合作，过去台湾也多次在这个架构下吁请与美国咨商FTA，甚至双方智库也做了评估，这些评估都非常正面，但美国政府总以人手不足为由推迟，却屡屡在此一架构下关切台湾电信市场开放、健保药品核价、著作权法、专利法的修正，过去几年转而关切的美牛、美猪，这些议题在台湾境内都曾闹得沸沸扬扬，这个平台与我们所期待的自由贸易协定已然渐行渐远。老实讲，TIFA这个架构已成了我们的许愿池，美方的倚天剑，要在这个架构下获致台美FTA，几乎是不可能。

邓政委在启动“台美21世纪贸易倡议”记者会上表示，他等这个谈判机制已30年了，并且认为这个倡议在台美经贸发展史上实属历史性突破。长年与美方交涉，风风雨雨，一路走来，邓政委这一席话可谓有感而发，他期待在这一个新倡议下，能让台美下一阶段的合作迈入新里程碑，甚至最后完成FTA的签署，其全力以赴的精神，值得敬佩，我们也希望最后能如其所料，签署一个对我们具有经济利益的自由贸易协定。

然而，同样和美国政府交涉，过去20多年的TIFA达不到的目标，何以就能在“台美21世纪贸易倡议”里达到？尤其，目前拜登政府并未获得国会给予的关税谈判授权，少了这一块，这还能算是FTA的谈判吗？邓政委的回应是：“关税减让很重要，但不是FTA的全部，现在可先致力于贸易便捷化、农业、标准、国营事业、非市场政策等11个议题，把无法推动的暂时放着，待日后时机到来再补上，如此就是我们理想中的FTA了。”

邓政委此一台美FTA的谈判路径图，也就是长期以来他所说的“堆积木”方式，换言之，“台美21世纪贸易倡议”就是把堆积木的思维化为具体行动，待堆完11块积木，来日只要美国政府获得国会的贸易谈判授权，补上货品关税谈判这块积木，台美FTA自可水到渠成。

这个谈判路径图看似完美，然而仍有许多令人不解之处，众所周知，一份自由贸易协定，其最重要的就是市场准入及货品关税的调降，这可说是自由贸易的灵魂，不论是过去关税暨贸易总协定（GATT）时期的八次谈判，或是半个世纪以来各个区域贸易协定的谈判，如果少了关税的减让及市场准入，这些自由贸易协定还能称之为协定吗？自然不行，当然，国际现实如此，我们只能在现实中寻找可行的方式，邓政委的努力仍是值得肯定的。

还有另一点，不论多方或双方，谈判涉及两地、多地各部门的利益，许多谈判最后能达成协议都是台湾在某一议题上让步，以获取另一议题的利益，如此方可形成讨价还价的空间，现在以堆积木的方式，如何不被个个击破，并获致台湾利益，显然是更大的挑战，尤其美国向来强势，若未来这11块积木的咨商全由美方主导，台湾只能顺着美方的意思，这还能算是谈判吗？这对台湾企业、总体经济利益有好处吗？不言自明。

我们，不论是政府官员或一般民众的思想，都容易被表象的名词所左右，而较少去思考名词的内涵，台美FTA就是一个例子，如今不论你称它是FTA（自由贸易协定）或BTA（双边贸易协定）都没关系，重点是内容，若所签的FTA能打开对方的市场，让台商更容易参与竞争，这样的协定才是有益的，若协定内容只是顺了美方的意思，对台商加了许多限制，对就业带来了诸多冲击，如此徒有FTA之名，签了何益，不签何损？ “台美21世纪贸易倡议”的虚实，必须明辨。

邓政委披星戴月，任重道远，月底即将赴美谈判，但愿此一历史性突破为台湾所争得的不是一纸表象FTA，而是一纸能提振台湾贸易竞争力的实质FTA才好。