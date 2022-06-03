拜登坐视乌东失守 不对称战争如何保台？

来源：联合新闻网“重磅快评”

拜登亚洲行结束，消声甚久的俄乌战争，再度成为焦点；先前一再捷报“乌克兰收复失土”，但最新进度竟是乌东告急。乌国将从最后一块阵地撤退，俄国与乌东分离份子将取得卢甘斯克州全境，接着拿下顿内茨克州。然而此时，拜登投书纽时，为美国“军事保乌”画出红线：以外交终战，美国与北约不派兵直接参战、不攻打俄境。他准备援乌的火箭，是飞不过俄乌国界的打折品。

乌东情势并非一夜扭转，只是外交战争为人肉战场带来太多迷雾。欧美制裁让俄方资讯被边缘化，乌国成功大外宣加上盖牌伤亡数字，使外界大多看到俄国挨打的一面。怪的是，泽连斯基有欧美提供的先进武器，连俄国航母都能击沉，还“打断俄军脊椎”，却没能收复失土。

更耐人寻味的是，为何拜登完成“印太布武”后，战争迷雾倏然散去，华府政治菁英与重要媒体开始严肃讨论乌克兰战场的真相与政策何去何从？

三月底俄国自基辅撤离，出现转机的停火谈判因布查事件中止，俄乌战争转变成俄国对战北约。第二阶段战事，俄国集中兵力，在乌东化整为零啃食乌军经营八年的堑壕阵地，一度被西方嘲讽师老兵疲。另一方面，美国率先提供攻击性武器，并由国防部长奥斯汀邀集40多国举行防卫会议誓师，宣示“竭尽全力”助乌得胜，要削弱俄国到无法重建军力。

参谋首长联席会议主席密利更明确指出，会议主要目的就是提供重型武器，让乌国在乌东抵抗俄军。事实证明，40多国的武器并未及时进入战场，甚至，乌国战力受损，前线改由后备人员组成的国土防卫旅死守。人员没有足够训练和武器，也缺乏上级指挥与轮替，最近半个月纷传哗变、临阵脱逃，有些单位由长官率兵自拍视频上传社交媒体，向基辅表达拒作炮灰。

上周华邮找到数名被营长遗弃、自行远离前线的乌国官兵，但访问后这些人被安全部门找到，以逃兵之名逮捕。拒作无谓牺牲的部队不止于乌东，基辅近来积极“反攻”的赫尔松前线，精锐的海军陆战队也出现“视频叛变”。

拜登借着俄乌战事收服欧盟，不仅让欧俄反目，也阻断欧中关系深化，这是他完成全球抗中联盟的碁石。但欧洲大国很清楚，美国400亿（美元，548亿新元）援乌，逾半经费是放进军工复合体的口袋，真正掏钱养战场、替基辅政权发薪水的还是欧盟。乌东失守在即，拜登基于国家利益画出和战红线，德法义等国除了重申挺乌，更努力重新布局和谈，及早减少战损。与3月促谈不同的是，这回拜登借着声援泽连斯基，释出“只能透过外交结束”的立场。

开战初，拜登替泽连斯基打气，扬言提高俄国侵略的成本，要让卢布成废纸。这场美国主导的不对称战争，确实让俄国失去西方市场及资金，但制裁也让普京卖油赚得军费。而刺针、标枪等导弹并未吓退俄国攻势，乌克兰不仅失去国土，经济还全面崩溃。更重要的是，战事是双面不对称，基辅的火炮能打多远，是由华府的国安底线及政客利害决定，拖住俄国有余，却远不足使乌国收复失土。

拜登的“军事保台”不是口误，但台湾在欣喜之余，不妨想想乌克兰军人为何甘冒军法，向全球发出“不作绞肉机”的呐喊。军事为政治服务，发展不对称战争因应两岸关系，这究竟是为谁的政治利益服务？尚未厘清答案前，台湾不该轻易走上不归路。