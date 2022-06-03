柯文哲将成两岸交流派代言人？

来源：中评社

作者：郑羿菲

台北上海双城论坛能否续办成焦点，相较于中国国民党台北市长参选人、立委蒋万安的摇摆，台湾民众党主席、台北市长柯文哲坚定强调“正因两岸关系紧张，才需要举办”。民进党为选举利益操作“抗中保台”氛围，国民党深受影响，台湾民众党、柯文哲未来会不会取代国民党成为台湾“两岸交流派”的代言人，值得注意。

台北上海双城论坛续办议题，近日因蒋万安设下三前提：“中共不再扰台、对台湾释出善意、双方地位对等”，引发各界热议；新党质疑蒋万安是呼应民进党、靠向小绿。蒋万安随后在拜会2010开办首届双城论坛的前台北市长郝龙斌也未改变原先的态度。

回头看2020年的政治环境，蔡英文2019年为大选猛力操作“抗中保台”氛围赢得大选，再加上疫情笼罩，让柯文哲面临是否如期举办双城论坛的难题。但2020年7月柯文哲态度坚定，顶着逆风以视讯方式续办双城论坛，主张“我对两岸关系的立场一致，处理两岸事务的态度就是务实”与“两岸三好五互相”。

相较之下，国民党在2020大选落败后随即掀起检讨“九二共识”路线，时任党主席的江启臣更在改革委员会阐明“九二共识是过去式”。显然，比起柯文哲，国民党更容易受民进党牵制，发展至今连写在国民党政纲上的九二共识，蓝军主流大咖都没人在提了，而柯文哲则坚持“两岸一家亲”的路线，稳步前进。

蒋万安对双城论坛的发言，似乎就是国民党两年来被民进党潜移默化“抗中保台”的结果，不再强调国民党执政能为两岸带来和平红利，反观柯文哲6月2日在台北市议会阐明“两岸关系不好不是不办双城论坛的理由，正是因为两岸关系紧张，更应该办”，凸显了“柯文哲还是柯文哲”，及其心底认定“两岸论述不会随便更改”的战略。

对于双城论坛，有望在7月、8月受民众党提名参选台北市长的台北市副市长黄珊珊强调，“中华民国”是“主权独立的国家”，台北市身为“中华民国”的“首都”，“我们有自信跟全世界各个城市交流，双城论坛是保留一个对话管道，当然会继续举办”。可见，黄珊珊坚持续办双城论坛的立场，与柯文哲如出一辙。

柯文哲2020年举办双城论坛，成为蓝营处理两岸关系的照妖镜，映照出蓝营无法坚持两岸路线、随风飘摇成近乎小绿，一直到2022年，再度映照出就连身为蓝营政治明星的蒋万安也深受民进党替两岸关系设下框架的影响。当蓝营逐渐往小绿靠拢，两岸交流的招牌已不是国民党扛时，期待两岸和平交流的台湾民众会否流向支持民众党、柯文哲，有待观察。