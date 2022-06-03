港媒：金融安全纳日程 防御工事早筹谋

来源：香港《明报》社评

国际形势波谲云诡，金融安全问题备受关注。中美对抗愈演愈烈，香港昔日的中介人角色，已出现重大变化。以往香港谈的金融安全，主要是应付金融风暴、防范国际投机者兴波作浪，然而现在要提防的，却是国家级的金融战争行为，两者不能相提并论。香港作为中国的国际金融中心，持有4600亿美元（6307亿新元）外汇储备，金融核心又与美元挂钩，不能假设不会成为攻击对象，即使现在稳如泰山的联系汇率制度，也非理所当然的存在。当局必须对各种风险和极端情况，及早部署做好应对准备。金融战争御敌之策，属高度机密，行事部署要低调，港府应该多与中央财金决策层协商沟通，同时提高社会的危机意识。

美元金融“武器化” 联汇制度惹讨论

今年2月，俄乌战争爆发，华府以前所未见的手段，包括将俄国银行逐出国际美元结算支付系统，以及冻结俄国央行在美国的数千亿美元外汇资产，欲置俄国于死地，相关举措实际已非“常规”制裁，而是“核弹级”的金融战争行为。美国恃着美元霸权以及在国际金融秩序中的优势，将美元及金融“武器化”，不少国家都在思考一旦面对金融战争冲击，有何方法应对。

中国是全球最大货物贸易国及外汇储备国，近月大陆不少声音关注国家外汇储备遭冻结的风险。在香港，有关金融安全的讨论，近月也明显增加，候任特首李家超政纲，提出要以“底线思维”，在金融等不同领域设定预案，至于坊间也有不少议论，有人主张改变联汇制度，与一篮子货币而非单单与美元挂钩，有人主张减持美债，以及将部分外汇储备转为土地储备，等等。

当下中美斗争愈发尖锐，香港是中国一部分，并非西方阵营一员，必须有最坏打算，思考如何应付金融战争，及早部署，巩固防线，然而金融安全是非常复杂的议题，涉及很专门的知识，御敌部署也不能想当然。中国著名金融家、中国银行前副行长王永利最近撰文指出，人行3万亿美元外汇储备，目前以美元、欧元等发达国货币为主，并且主要存放在货币发行国，有其历史背景及结构因素，因应资产冻结风险，适度调整央行外汇储备规模和结构是合理的，然而外汇储备是稳定汇价、对抗外围金融风暴的重要手段，强调高流动性，不能将之与财政储备混淆，大规模投放于低流动性的投资；考虑到贸易结算即时需要，以及市场条件制约，一下子大规模转移在美资产、大举减持美债改持黄金，现实未必可行。这些问题，香港同样要面对。

香港奉行联汇制度，港元与美元挂钩近40年，行之有效的一个重要前提，是国际环境相对和平稳定，中美关系主旋律是合作，香港作为东西方经济桥梁，联汇制度有助香港发挥贸易金融中介角色；可是现在的情况，明显已偏离了原有轨迹。联汇制度前路讨论再起，李家超4月时曾说，联汇制度现阶段看不到需要改变，但会全面审视风险。中证监前首席顾问、证监会前主席梁定邦接受本报专访，认为以香港目前经济结构，加上人民币尚未自由兑换，港元除了挂钩美元之外，并无太多可行选择，“暂时变不到”，但一旦美国以类似制裁俄罗斯的方式制裁香港，港元可直接转挂人民币，届时人民币可透过香港离岸市场自由兑换。

金融战争非传统风暴 港府中央协商筑防线

过去数十年，联汇制度之于港人，犹如经济定心丸，倘若港元突然不再与美元挂钩，心理冲击当然巨大，但有理由相信，突变的出现，很可能是世界发生了惊天动地的黑天鹅事件，也许是中美开战、美国经济爆煲，又或华府以某种形式禁止香港银行使用美元等，届时世界格局和国际金融秩序，将跟现在截然不同，现在看似是“天塌下来”的改变，到时很可能显得顺理成章。

人民币在全球外汇储备所占的比重，近年虽见增加，实际仍只得数个百分点。另外，目前人民币离岸资金池规模很小，境外用途待拓，“数字人民币”也未成气候。以这样的步伐看，人民币国际化道路仍很漫长，然而一旦惊世黑天鹅出现，带来的将是根本范式转移，颠覆秩序式的巨变，将如大洪水般急淹过来，而非目前所见的细水长流式缓慢演化推进。正如梁定邦所言，当华府去到封杀香港使用美元这一步时，国际格局相信已面目全非，分裂成美元及非美元世界。换言之，美元无法再主导世界，不排除届时人民币在一些地区才是最重要的外汇货币。

以往香港政府官员谈金融稳定，主要针对市场风险，重点在于巩固提防应付金融风暴，预留足够弹药支持港汇，确保银行体系稳健。然而金融风暴与金融战争，性质并不一样，金融堡垒防洪防风做得再好，倘若地动山摇，根基遭撼动，一样会垮塌。金融战争再非难以想像的天方夜谭，需要的不是防波堤，而是地堡防空洞，港府官员不能以传统防范金融风暴的思维处理问题。香港是国家一部分，金融安全无法切割，港府应就金融安全问题，多跟中央财金高层协商协调，制定全面防卫策略，除了要有针对各种极端事态的应对预案，港府亦应研究，未来一段时间可以如何强化防线。加紧推动离岸人民币市场发展，增加人民币在外汇储备的比重，逐步减持在美资产，现在就要筹谋。