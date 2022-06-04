莫让台湾成为蔡英文肩上的那管火箭筒

来源：香港01

作者：张钧凯

端午佳节临近，蔡英文6月2日上午特地视察台湾海军陆战队六六旅等单位。一张照片在台湾媒体和社群网站上广为流传，蔡英文一肩扛起台制红隼反装甲火箭筒，眼神肃穆带有杀气。随行媒体询问她会不会觉得重，蔡英文说“不会”，更表示“我就在试它的重量，蛮好操作的”。

据了解，这款红隼反装甲火箭，系由台湾“中山科学研究院“研发制造，重量约5公斤，口径66公釐、射程400公尺、穿甲厚度40公分。台防部预计推出红隼第二、三代反装甲火箭，宣称穿甲力将达50公分，可完全击穿解放军99式主力战车前装甲。

不过，蔡英文之所以说“好操作“，台湾军事专家邱世卿一语道破了玄机：“因为里面是空的……“。

蔡英文以台湾三军统帅之姿，扛起未装弹的火箭筒，既如她所言勉励台军“坚守岗位、守护国家“，同时也隐喻着台湾未来命运的想像。

在蔡英文政府“抗中保台“的既定路线下，与美国当前遏制中国的战略看似“完美结合“，因此执政者把台湾的发展前景几乎都押宝在了美国身上，甚至不惜以一切的代价，只为换来美国关爱的眼神。

然而，莱猪开放了，民众们也无怨无悔地听从台外长吴钊燮的指令“需体谅美国，不要添麻烦“，结果换得的是未纳入引颈翘望的“印太经济架构“（IPEF），以及对台军售项目的转向，还有白宫与国务院不断澄清“一中与对台政策不变“；国务卿布林肯（Antony Blinken）的对华政策演说，也重申了“美国不支持台独“、“更不是要引发新冷战“。

俄乌战争开打以来，拜登（Joe Biden）政府拱火却不参战的姿态，台湾社会都看在眼里，从而各项民调对于美国的信任度都在下探。当然，认定追随美国这台战车的民进党政府不可能轻易松手，而美国更乐于这张紧贴于其的“台湾牌“，时不时不忘给台湾几句温暖无比的甜言蜜语。

就像6月1日晚间，台湾官方突然说要召开一场“深化台美经贸关系重大成果“的记者会，在背板上特意并列了台湾青天白日满地红旗与美国星条旗，台上官员一字排开，得意地宣布《台美21世纪贸易倡议》。随后官媒中央社发出学者采访稿，称该倡议“显示台湾地位大跃升“、“新倡议是迷你IPEF概念，重要性远大于协助台湾加入‘印太经济架构’“云云。

然而，看在民众眼裏却又是另一番完全不同的感受。台媒刊出快评，指倡议裏的11个议题“史上内容最空泛“，质疑“IPEF落空了，BTA、FTA也没有，只画了贸易协定谈判前路径图的一个大饼？“中华经济与金融协会副秘书长曾志超则撰文评论，直指“这样的新倡议实在没鸟用，宛如美国老大邀朋引伴开大会，担心台湾吓到来宾，不让我从正门（IPEF）进去，老美施舍一个狗洞，让台湾也可在边陲地带吆喝，过过干瘾。“战略专家张竞也在脸书（Facebook）提问，“洋洋洒洒十一点，不知牛肉在何处，问问企业可有感？“

可以看到，美国给台湾的种种承诺，就像蔡英文肩上那管火箭筒，看似能够“保卫台湾“，结果里面根本是空心的。唯有一项是实在的，就是要台湾提升自我防卫能力。在此之下，美国对台湾毫不避讳予取予求，包括国会议员直接在台总统府当着蔡英文面强推80亿美元的波音787客机订单。美国想把台湾复制成另一个乌克兰，隔岸观火利用台湾引诱北京陷入战端、阻碍中国崛起，可是各种“口惠实不至“，反而让民进党政府错判形势，带着整个社会继续沉睡，从而掉进更大的认识误区。

所以蔡英文选择在台湾饱受疫情摧残而民心失意苦闷的当下，在媒体镜头面前扛起那管火箭筒，重新凝聚起同仇敌慨、一致对外的“抗中“集体意志。火箭炮筒朝向何方，她的眼神已经流露出不言而喻的答案了。

不过，根据研制单位中山科学研究院的说法，红隼单兵武器系列乃设计用于遭遇城镇战、阵地战之建筑物与碉堡等场景时，提供适当之攻击火力。而反装甲的战具与战力，本身就是运用于城镇作战的。换句话说，倘若战争开打，蔡英文所轻易举起的火箭筒派上用场之时，已经意味着解放军登陆成功，进到近期部分美方人士所鼓吹的巷战阶段。但关键问题是，台湾在战略纵深上并不如乌克兰，真的要打到巷战时，等于百姓民众都要成为肉盾炮灰，“保台“变成了“毁台“。

巩固团结意识本是三军统帅职责所在，但是那管“好操作“的火箭筒，其实沉甸甸地提醒着蔡英文及其执政团队，台湾切莫自欺欺人，误以为自己真与美国“同岛一命“，却忘了“台湾牌“不过只是美国对华博弈里的“消耗品“。别让台海局势恶化到火箭筒装弹开火之时，才是真正的“保台“之道。