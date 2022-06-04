中吉乌铁路获俄罗斯“放行”：中美能在中亚得益？

来源：香港01

作者：毛咏琪

吉尔吉斯总统扎帕罗夫（Sadyr Nurgozhoevich Japarov）5月30日表示，由于俄罗斯不再反对，商讨20多年的中国-吉尔吉斯-乌兹别克铁路计划将于2023年动工，为中欧班列项目带来喜讯。自去年阿富汗变天，到如今俄乌战事全面爆发，中亚这片素来缺少国际关注的地区正处于暴风圈之中。无论是俄罗斯受西方极限制裁所导致的经济风险，以至政治上中立态度难以维持。不论乌克兰战局如何，中、俄、美日后在此片地区的角力势有增无减。

作为中欧班列南部通道的重要部分，已规划至少25年的中吉乌铁路终于要开建。据新华社介绍，中吉乌铁路将于2023年动工，预计建成后将是从中国内地运输货物到欧洲和中东的最短路线，货运路程缩短900公里，时间节省7至8天。

中吉乌铁路的建成将完善新亚欧大陆桥南部通路，形成东亚、东南亚通往中亚、西亚和北非、南欧的便捷运输通道，拓宽新亚欧大陆桥的运输范围，将改变内地新疆以至于整个中国西部交通格局、加快西部大开发的步伐；同时有利于中亚、裏海石油的开发和利用，也对开辟内地新的石油进口源，调整能源发展战略具有重要意义。有评论指，俄罗斯此前反对兴建这条铁路，因认为会增强中国在区内的影响力，使中亚国家更加依赖中国市场，对俄罗斯及俄罗斯主导的欧亚经济联盟（EEU）有负面影响。

事实上，自2月底乌克兰战争爆发以来，作为俄罗斯战略伙伴的中亚五国，其对战事及俄方的态度备受关注。在3月3日联合国大会讉责俄罗斯入侵乌克兰的投票中，哈萨克、吉尔吉斯及塔吉克都投了弃权票，乌兹别克及土库曼则皆缺席投票。4月7日的另一轮投票，哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、乌兹别克都投票反对把俄罗斯逐出人权理事会。只有自独立以来就是“永久中立国”的土库曼再次缺席投票。

一般而言，中亚在乌克兰危机上都欲维持中立，但各国取态有所偏差，塔吉克与吉尔吉斯较为沉默；经济实力较强的哈萨克与乌兹别克则较着力重申中立。哈萨克官方表明，尊重乌克兰领土完整，不会协助俄罗斯逃避制裁，同时强调与俄继续贸易往来是经济现实。

中亚国家在经济、社会和政治上与俄罗斯关系最为密切，会被西方视为「不友好」的威胁。在经济上，俄罗斯牵头的欧亚经济联盟之中，哈萨克、吉尔吉斯皆为正式成员国，乌兹别克为观察员国；至于由苏联解体后独立主权国家组成的集体安全条约组织（CSTO），除了俄罗斯、白罗斯、亚美尼亚，中亚三国哈萨克、吉尔吉斯与塔吉克皆为成员。

动作频频 美国趁机拉拢中亚

自俄罗斯于2月24日对乌克兰发动军事行动以来，美国等西方国家与俄罗斯及中国的对抗，在中亚区内明显增加，主要方面在于信息战。美国国务卿布林肯（Anthony Blinken）于2月28日以“C5+1”的形式在网上召开一次高级别会议，试图说服中亚五国改变政治立场，向美国靠拢，然而中亚国家似乎不买账。

不过，中亚五国也没有表明支持俄罗斯，没有任何一国跟随俄罗斯承认乌东顿涅兹克及卢甘斯克为独立主权。而且，随着西方对俄施加极限制裁，经济问题已开始波及一众中亚国家，使她们不得不开拓其他贸易及运输渠道。正如吉尔吉斯前经济部长乌梅塔利耶夫（Emil Umetaliev）表示：“我们国家作为欧亚经济联盟的成员将会受损。我们依赖俄罗斯日渐缩小的经济，这将尤其损害中小企业。”

另一方面，分析相信中亚地区国家本就不乐见这场战争。美国乔治华盛顿大学中亚计划主任吕埃勒（Marlene Laruelle）认为，区内国家“对俄罗斯的行径非常不高兴而且害怕，他们可能视俄罗斯为侵略者，但同时感觉西方过于施压，尤其在北约东扩的问题上。”乌兹别克国内民意更是倾向支持乌克兰，不少社交媒体贴文谴责俄方发动战争，甚至将俄罗斯总统普京比作希特拉。

俄罗斯中亚问题专家普拉托夫（Vladimir Platov）分析指，华盛顿正试图在中亚开辟对抗俄、中的“第二战线”。他指出，西方国家无法掩饰他们的挑衅政策是基于美国与南亚传统伙伴关系明显退化而造成的，这迫使华府寻求在全球能源巿场、控制贸易路线等问题上与中亚主要国家合作。此外，美国需要就在伊拉克及叙利亚的存在取得区内一定支持。加上由于美国难以在伊拉克及海湾国家设立新的军事基地，华府需要在中亚地区物色军事新锚点。



普拉托夫续指，美国因此一直利用非政府组织、媒体及美国情报部门的助力，在这些地区及锚点煽动冲突，增加区内的安全压力，从而对抗俄罗斯及中国。然而，过去境内曾设有美军基地的吉尔吉斯及乌兹别克，似乎亦不欲让美国重设基地。吉尔吉斯总统贾帕罗夫（Sadyr Japarov）于去年10月表明，该国国内已设一个俄罗斯军事基地，因此拒绝建设美国军事基地的想法：“我们不想在领土上建立两个基地，与有影响力的国家玩猫捉老鼠。”

随着美国撤出阿富汗，专家都认为华府需要在中亚地区重新部署，目前C5+1的概念虽好，但仍薄弱。相比起中国及俄罗斯，这或许十分被动。

中国区内部署日益

诚然，过去十年中国的影响力在中亚区内愈见明显，一带一路项目的丝绸之路经济带，中亚正是腹地，中国-中亚-西亚经济走廊途经中亚五国，再经中东进入欧洲巴尔干半岛。这也是中国在亚欧陆路上对俄罗斯采取的平衡战略。

今年初的北京冬奥会，中亚五国领导人都有出席开幕式，并分别会晤了中国国家主席习近平，有指习近平亦拟于今年秋季访问哈萨克等中亚国家。而且，中国是土库曼天然气出口的“超级大客”，双边在北京敲定了建设第四条由土库曼直输中国的天然气管道。吉尔吉斯及乌兹别克领导人访京期间，亦与北京方面讨论了兴建由新疆经吉尔吉斯到乌兹别克的铁路项目，由于吉尔吉斯国内对于铁路路轨使用中国还是俄罗斯标准、铁路路线等仍有分歧，尽管这个项目早在二十多年前就被提出，但一直未有进展。



今年一月适逢是中亚五国与中国建交的30周年，其时五国刚刚从苏联独立。经济机遇成为中亚国家致力寻求与中国建立更紧密关系的主要驱动力。对北京来说，优先考虑是从这片地区获取多的能源资源和过境通道。美国国际发展实验室（AidData）今年初发表的研究报告《权力走廊》（Corridors of Power）指出，近二十年来，中国政府向中亚及南亚地区提供了1270亿美元的财政援助，当中以巴基斯坦及中亚国家最多：单是哈萨克已吸引了26%（相当于330亿美元）北京的财政援助，主要投资于天然气管道项目；其次就是土库曼，获得中方融资金额达90亿美元。

不论如何，中国与中亚国家的经贸及物流合作只会与日俱增。俄罗斯中亚问题学者库尔托夫（Azhdar Kurtov）说，中国在中亚推动的一带一路与俄罗斯及其他国家的中亚战略有时矛盾，但中国在中亚的活动仍愈来愈活跃：“与过去比较含蓄的做法不同，中国现在于当地的活动变得愈来愈坚决、果断和公开。这可从中国一带一路战略的实践中看得出来。”

不难看出，随着中吉乌铁路最大阻力的俄罗斯不再反对兴建，中国在铁路最终顺利建成之日，除了将大大提升在中亚地区的影响力，长远亦有利国家国际运输、能源等领域的发展。

