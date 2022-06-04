日本亟须重启“弃武从经”

来源：环球时报

作者：陈友骏

日本首相岸田文雄上任以来，一直将实现经济振兴作为第一要务。但从不久前公布的今年第一季度GDP初值来看，日本经济继去年第三季度后再次负增长，这对岸田政府来说无疑是“当头一棒”，也从侧面反映出日本经济发展仍然存在若干隐忧。

第一，新冠肺炎疫情和急速通货膨胀是日本经济复苏的两大阻力。疫情持续扩散对本就艰难的日本经济产生巨大负面影响，但岸田政府似乎并无坚持到底的一贯性原则，部分关键性的抗疫防疫政策甚至出现“大撤退”。与此同时，急速通货膨胀又成为阻碍日本经济复苏的突出矛盾。这轮通胀是由粮食和能源价格上涨“双驱动”形成的，短时间内这两种社会基础性商品的价格或将持续在高位徘徊。日本4月份CPI增长2.1%，尽管这满足了日本政府提出的2%物价上涨目标，但并不是日本经济正常运行的合理表现，日本社会对此多有担忧。

第二，弱汇率与弱经济增长预期是困扰日本经济复苏的两大现实性问题。日元兑美元汇率近期出现快速且连续的下跌，这反映出市场对未来日本经济的总体走势并不看好。更关键的是，日本的能源及粮食高度依赖进口的贸易结构特征，使持续下滑的日元汇率进一步产生“叠加效应”，助推上述进口商品价格的加速上涨。

弱经济增长预期则是上世纪末泡沫经济崩溃后长期困扰日本的结构性问题。就目前日本经济的现实情况来看，低收入增长和高通胀的同时发生，进一步遏制日本居民消费欲望的重振，进而引发企业再投资行为减少，经济持续性向上的动能也就随之式微。长此以往，日本宏观经济便容易陷入“持续性衰退”的怪圈。

第三，日本无法在经济治理理念上实现突破性创新。二战后，日本时任首相吉田茂果断选择“弃武从经”路线，在财政上为“倾斜生产方式”等经济政策的有效实施提供大量资金与资源，进而为之后“收入倍增”及“高速经济增长”等经济奇迹创造了可能。21世纪的今天，日本或应更多地反思历史，从中汲取谋求发展的重要思想，开展新一轮“弃武从经”行动，将国家发展的战略重心放到经济建设上来，真正实现“令和开国”，帮助日本经济摆脱萎靡不振状态，走上持续增长之路。

当前日本财政支出中，大约1/3用于社保费用支付，1/4用于偿还国债及支付利息等，因此实际可用于经济振兴或科技发展的财政支出不到预算总额的一半。而且，日本政府已经连续多年实施“赤字财政”的激进政策，大量增发国债，引致国家债务总额连创历史新高。这对日本国家及整个社会而言都是不小的压力，而且再持续恶化下去的话将会进一步成为日本经济未来发展的巨大阻力与包袱。

情况已然如此，日本国内保守势力却仍不遗余力地鼓吹要将日本防卫费用提升至GDP的2%以上。这一提议一旦落地将会不可避免地引发或加剧新一轮“军备竞赛”暂且不说，它还一定会占用大量本可用于经济增长领域的资金和资源，明显不利于日本经济的中长期复苏与发展。

综上所述，日本政府如果真将日本经济治理和复苏作为执政“首要课题”，就需不仅在政策上，更从思想上实现创新性突破。

作者是上海国际问题研究院研究员

