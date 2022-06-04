来源：中时新闻网

作者：吕志翔

国民党主席朱立伦率团访美，行前信心满满地表示，“该见的朋友都会见到”，强力传达“我们回来了”，重返美台关系舞台。但从现实面考量，朱立伦面对的是，6年真空期加上当前不利的大环境，要如何凝聚党内共识，挣脱民进党加诸的“亲中反美”枷锁，进而证明国民党有实力与能力处理美中台三边关系。因此，有人对朱立伦的外交出击持保留态度，绿营则迫不及待浇冷水、唱衰。

2016年，蔡英文卷土重来击败了国民党总统候选人朱立伦，国民党再度丧失政权，对美台关系及两岸关系的话语权及影响力也随之式微；2020蔡英文成功连任，民进党的“抗中保台”、“亲美抗中”、“芒果干”不但是选票保证，也蔚为政治风潮。反观国民党不但沦为在野党，更怀忧丧志，迴避两岸及对美关系等关键议题，朱立伦身为党主席必须有突破性的作为方能化解危机。

从哪里跌倒就从哪里站起来，国民党要重振旗鼓，从台美关系及两岸关系领域再出发是必然之举，朱立伦更是不二人选，也是他的政治宿命，但这是一个充满变数、逆势而为的漫长、艰困历程，也是对朱立伦最严酷的试炼，访美之行只是开端，却已有不容许失败的沉重压力。

朱立伦在短时间内重设国民党驻美代表处，展现了对美关系的强烈企图心，只是华府政治运作一向以利益与实力为导向，朱立伦还必须展示国民党与他个人的政治实力与能力。但国民党县市长提名过程风波不断，折损了朱立伦的领导地位与形象，如能利用政党外交机会得到美方的认同与肯定，对重塑个人声望及国民党的年底选举都有加分作用。

观察朱立伦访美的关键指标很多，行政部门接待官员的层级将反映拜登政府对国民党的重视程度，目前已传出国安会印太事务协调官坎贝尔、中国事务资深主任罗森柏格、国务院亚太助卿康达等都名列会见名单，国民党则是三缄其口，只强调会受到“公平、对等”的待遇，但最重要的仍在于朱立伦是否能有效摆脱国民党“反美、疑美”的标签，重建美国各界对国民党的信心与信任，但这也是最敏感、吊诡的部分，朱立伦将同时承受来自美、陆、台，甚至国民党内部的最严密检验。

民进党再度执政6年掌握所有资源，并全力配合美国的抗中政策，甘为美国的代理人，已成功塑造了美台湾系空前友好、美国的支持坚若磐石的固定形象，国民党要如何找到突破口？在拜登总统完成印太外交出击与国务卿布林肯发表中国政策演说后，美国与中国全面对抗路线更为清晰，“反中联盟网络”已逐渐形成，国民党是否支持配合？针对朱立伦访美，大陆国台办重申“九二共识”是与国民党交往的共同政治基础，朱立伦如何在美台及两岸关系中取得平衡，都是高难度、难有完美答案的问卷。

国民党核心人士表示，包括共同价值理念、维持台海和平稳定、反对台湾独立，国民党与美国其实有很大的共识基础，朱立伦走访美国各地不是“口号式”的访问，将坚持中华民国宪法基础路线，证明国民党不但是负责的在野党，也比民进党更有能力处理美中台三边关系。

距2024总统大选仍有相当的时间，也不是总统候选人，朱立伦这次访美没有“面试”的压力，在各界关注他的领导风格及政策路线之际，应可交出令人满意的成绩单。

