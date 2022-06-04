纸币装满口袋才能上街 阿根廷又怎么了？

来源：新京报

作者：徐立凡

据媒体报道，由于阿根廷面临严重的通货膨胀，当地民众需要更多的纸币来支付日常生活开支，而在某些时候，这些纸币多到口袋都塞不下。原因是，1000比索（约合56元人民币）买不到两包质量好点儿的卫生纸。

这一现象比宏观数据更能说明阿根廷比索贬值的严重程度——据阿根廷国家统计局的数据显示，今年前4个月阿根廷累计通胀率超过23%。而过去12个月的年化通胀率增至58%，创下30年以来的最高纪录。

实际上，阿根廷人对于通胀、债务危机都不陌生。1989年，阿根廷通胀率一度超过3000%；2001年阿根廷爆发债务危机，一度限制了取款和外汇出境；新冠疫情暴发以来，阿根廷事实上已多次出现主权债务违约。

阿根廷通胀不是新鲜事，但值得关注的是，其通胀是否预示了新兴经济体现在面临的风险，又是否会演变成更大的危机？

美元大量流出是阿根廷通胀推手

导致阿根廷这轮通胀的最大导火索，是美联储加息导致美元升值后，国际短期资本大量从阿根廷市场流出。

其实，美元从阿根廷流出已经持续了相当长的时间。据统计，2015年至2019年偏右翼的马克里执政时期，阿根廷累计资本流出高达708.85亿美元，这个规模甚至超过了阿根廷的外汇储备水平（约600亿美元）。

今年3月，美联储宣布上调联邦基金利率25个基点到0.25%至0.5%区间，开启了美联储新一轮的加息周期。这是一轮快加息。2015年至2018年美元3年的慢加息周期里，也就是马克里执政期间，由于美元外流让阿根廷外储为负，阿根廷比索没有支撑，一度贬值了30%。

美元这轮快加息，导致人们大量将比索快速兑换美元——有研究者估计，从3月至今，阿根廷外储又少了200亿美元。外储减少、通货水平猛升，更严重的是，阿根廷还欠了很多外债，这就凑齐了产生更大经济危机的条件。幸好在欠外债方面，阿根廷现在有个还不错的消息。

世界担心阿根廷成下一个斯里兰卡

对阿根廷来说，一个不错的消息就是，3月份，阿根廷政府终于和国际货币基金组织就偿还450亿美元债务达成了关键技术性协议。根据协议，阿根廷政府欠IMF并且已陆续到期的这笔巨债，可以从2026年开始再还，一直还到2034年。

而为了延期还债，阿根廷政府已经和IMF谈判了整整3年时间。

其实，这笔债也不是现在的阿根廷左翼政府借的，而是马克里政府期间借的。

2018年，由于美元外逃冲击，马克里政府和IMF签署了高达570亿美元的贷款协议。这是IMF历史上最大的一笔借款。阿根廷因此也成为IMF最大的债务国之一。

可以想象，如果这笔债务没有延期，阿根廷目前的外汇储备几乎无法覆盖债务，阿根廷将面临1989年时的局面——由于没有外储支撑，通胀达到3000%。这势必引发政治动荡和更大的经济危机。

没有外储导致债务危机，正是斯里兰卡最近面临的局面。不少人都在观察，在美元回流的情况下，谁是下一个斯里兰卡，而许多目光都聚集在了南美。

在阿根廷获得债务延期后，至少现在避免了更大的经济危机。这对于阿根廷甚至拉美的左翼潮流来说都不是坏消息。而现在，由于俄乌军事冲突的间接影响，阿根廷还面临一个能够控制住通胀、让经济好转的新机会。

粮食和锂矿可让阿根廷摆脱危机

最近，研究机构对阿根廷2022年的经济增长预测都给出了较为乐观的判断，认为2022年阿根廷经济增长可以达到3.6%左右。这已经超过南美平均水平和美国今年的经济增速。

目前而言，阿根廷有两个让其经济健康起来的关键领域，从而增厚外储、控制住通胀。

一是阿根廷本就是世界粮仓之一，是谷物、玉米出口大国。受俄乌军事冲突影响，乌克兰粮食产量锐减，俄罗斯粮食出口受限，世界普遍预计今年粮食将短缺。而阿根廷可以起到补充作用。

今年3月，阿根廷粮食出口收入达到了20年来的最佳水平，第一季度仅谷物出口收入就接近80亿美元。这才是个开始，预计未来阿根廷粮食出口更多并可获得上百亿美元收入。

此外，阿根廷拥有全世界最丰富的锂矿藏。智利、玻利维亚和阿根廷号称“锂三角”。过去智利是国际市场的主要卖家，而阿根廷锂矿藏约为智利的两倍，有1900万吨还未开采。

锂是电动汽车电池的主要原材料，而目前电动汽车是各主要国家的产业重点，所以现在大批国际资本进入了阿根廷投资锂矿，包括中国企业。

现在危机重重，未来或许可见光明，前提是阿根廷能解决经济政策摇摆不定、经济结构单一和资本过于集中的问题。这也是阿根廷左翼政党能够上台的背景。

因此，可以说，相对于阿根廷，许多经济禀赋不如阿根廷的发展中经济体，面对美元回流出现经济动荡的风险其实更大。

