夸张的标题党：台美贸易倡议的华丽包装下

来源：联合报社论

六月一日晚间台湾行政院召开临时记者会，宣布台湾和美国启动“台美21世纪贸易倡议”，标志双方经贸的“历史性突破”。但看完记者会全程的民众却一头雾水，不觉得听到新鲜重点，忙问“牛肉在哪里”？没错，“美台21世纪贸易倡议”的标题确实吸睛，但拆解华丽包装后，却找不到有料的内容；说明这只是一个大内宣成瘾的政府之业务招数罢了！

21世纪都过了20年，蔡政府却要把这次倡议形容成“新世纪惊天突破”，完全符合一个“标题党”的本色。但当外观的浮华与内容的空泛显得太不对称时，便难免令人失望。说白了，这场台美贸易倡议的背景，主要是美国总统拜登上月底在其亚洲行宣布启动印太架构（IPEF）协商，成员纳入了台湾的左邻右舍计十三国，唯独台湾被刻意排除。为此，或者美方为弥补台湾的失落，或者蔡政府为了凸显双方关系仍深具重要性，而有了这次浮夸的演出。

如果不是因为心虚，就没必要用这么夸张的言词，来形容内容如此空泛的进展。第一，“台美21世纪贸易倡议”并不是一项协议，双方并未签署任何文字约定；所谓“倡议”，只是未来进一步谈判的口头预备动作。第二，这项倡议不涉及任何“关税”，而是双方广泛谈过的农业、反贪汙、贸易便捷化、环境和气候变迁、数位贸易等十一项议题，如此庞大而广泛的议题，谈判结果要凝聚为具体成果恐怕旷日费时，不易期待。第三，台湾内部主要工商团体对这次“倡议”，都没有太多喜悦或振奋的反应，他们多认须洽签自由贸易协定（FTA）或双边贸易协定义（BTA）才有实质帮助。

民间的存疑，不是没有原因。台美之间的经贸谈判，已有一个“台美贸易暨投资架构协定”（TIFA），是存在27年的对话平台；双方会议始终开开停停，缺乏具体进展。马政府时代，TIFA因美牛进口争议停摆了五年，直到台湾规定了“美牛”莱克多巴胺最大残留量，次年美国才恢复召开TIFA。蔡政府上台后，二○一六年台美开了过一次TIFA会议，随即又因“美猪”议题又搁置了五年；直到蔡总统宣布开放美猪，双方去年才又举行过一次会议。可见，台美的经贸关系其实极不对等，台湾始终居于被动、遭钳制的一方。

再看，美台双方对处理这次启动“21世纪贸易倡议”，也明显南辕北辙。台湾主谈代表政务委员邓振中，力图强调这是美台经贸关系的历史性进展，声称这是他“等了30年”的突破。反观美方，媒体对此多未报导，而美商务部长雷蒙多所关注的，则集中在台湾高精密半导体技术及供应链问题，对其他议题兴趣不大。换言之，这个包装华丽的贸易倡议，如果变成美国诱使台湾半导体业必须交出现有优势的压力环，台湾得小心赔了夫人又折兵。

台美TIFA对话平台存在20多年，它的功能当然不容抹煞。然而，在美台的不对等关系下，台湾处处受制于人，也是不争的事实。而如今，蔡政府突然冒出一个“美台21世纪贸易倡议”，这项倡议和TIFA将如何整合或者并行，或者只是一个“标题党”喜新厌旧的发明，在外界看来，完全没有理路可循。邓振中说，未来只要台美达成共识就可以签署协议，并透过“堆积木”的方式达成台美BTA。这“堆积木”一词听来熟悉，十年前萧万长出席APEC领袖会议时，即曾以此形容TIFA；而今这话再出自邓振中之口，不免令人怅然：台湾这么多年来，到底堆了什么积木？

