美国通胀问题“一丑遮百美”

来源：彭博社

在好于预期的就业报告发布后，美国总统拜登赞扬美国经济的状况；但他也承认，这一切可能被正在折磨美国人的创纪录通胀所掩盖。

“我知道，即使有今天的好消息，很多美国人仍然焦虑，我理解这种感觉，”拜登周五在特拉华州里霍博斯比奇说。

他补充说：“不可否认，物价高涨，特别是汽油和食品价格，是人们面临的现实问题。但美国人民有充分理由相信我们会直面这些挑战。”

美国劳工部周五公布的数据显示，5月份非农就业增加39万，4月份的数据修正为增加43.6万人。失业率维持在3.6%不变，劳动力参与率微幅上升。

该报告表明，在美联储快速加息以遏制炙热通胀的同时，经济在继续前进。

接受彭博调查的经济学家的预期中值是5月新增就业31.8万。该报告表明，劳动力市场虽然仍然吃紧，但可能正在从疫情解封后的暴增转变为更温和的增长。

就业数字可能会给拜登和他的民主党同僚带来一些安慰，因为他们正努力在11月的中期选举中保住国会多数党地位。

拜登经常以迅猛的就业增长作为他的经济政策帮助美国摆脱疫情低迷的证据。

“美国实现了现代史上最强劲的复苏，”他周五表示，并称就业市场处于二战以来最强劲的状况。

但拜登的政治地位已经受损，因为40年来最炙热的通货膨胀、高油价和供应链障碍已经影响到美国人的日常购买力，并导致婴儿配方奶粉短缺——数据显示，尽管政府采取了措施，但奶粉短缺问题正在恶化。

民调显示，物价的快速上涨完全掩盖了丰富的就业机会，美国人对经济状况和拜登的表现都不满意。