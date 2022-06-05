台非美核心利益 别傻当棋子

来源：联合新闻网

作者：郑绍成

台湾对外关系，从马英九“和中友日亲美”，到蔡英文的“亲美抗中”，美国关系永远是重中之重。大国之间政治博弈复杂，触及所谓核心利益或国家利益，讲白了就是“对自己国家有利，就采取何种政策或行动”。

台湾是美国对外关系的核心利益之一吗？近来美国总统拜登频传口误，国务院和白宫幕僚总会立即补破网。例如亚洲行记者会，记者以美国不愿意军事介入乌克兰，询问美国对台湾的态度：“如果台湾也发生那种状况，你愿意军事介入保卫台湾吗？”拜登回答：“是的。”记者续追问：“你确定？”拜登明确回答：“这是我们的承诺。”国际媒体指，这是数十年来美国总统支持台湾最有力言论之一，但记者会后白宫立即声明否认对台政策有所改变，台湾政界空欢喜一场。

美方对台湾的支持，绝不会大幅提升至“派兵支援”地步，然而仅只“武器支援”，并非台湾在两岸开火时所乐意和乐见。不久前，拜登在纽约时报投书说：“只要美国或我方盟邦没有受到攻击，我们将不会直接参与这场冲突，不会派出美军官兵在乌克兰作战，不会攻击俄罗斯军队。”书面文字严谨度必远高于口说，可借此明白确定美国参战原则。

因此心心念念期望两岸开战，美国就会派兵驰援台湾的若干台民，是否也该觉醒“台美之间不是盟邦”，而是美国国务院重申的“印太区域的重要伙伴”，美国为了本身或盟邦才有可能出兵的重大原则，为了“伙伴”师出有名吗？

曾任外长的钱复说过：“两岸关系是外交政策上位”，在中美两国外交博弈战中，美方明显将台湾视为棋子与筹码，不时挑衅和刺激中国大陆，北京也心知肚明美方伎俩，不随之任意起舞。美国国务院网站上的美台关系现况描述事实清单，五月底再次放上一度遭移除的“美国不支持台湾独立”字句，此表明台湾不应挑战的红线。台湾是棋子，尚还是不在美国核心利益之中，其（棋）理至明。

台海局势是否能够完全不仰仗美国，甚至台湾不再成为棋子而要成为棋手？这有赖台湾领导人的外交智慧，能将棋子升华至大国“核心利益”，才能避免最后成为被牺牲的弃子，不是吗？

作者是文化大学国贸系副教授