来源：联合新闻网

作者：杨泰顺

国民党桃园市长参选人提名，因过程粗糙，不仅引起地方轩然大波，也造成政党形象严重受损。无独有偶，苗栗县长参选人提名，中央尚未成案竟遭被提名者公开婉拒，形同打脸党主席，让政党治理能力受到严重质疑。

最近有民调机构发布政党支持度调查：民进党虽然须为防疫不利负责，但支持度仍然维持二成六；国民党的支持度反跌到一成四，甚至低于成立不到三年的民众党（一成七）。对一个百年老党而言，此一结果让人不胜唏嘘，但以该党近日荒腔走板表现，此结果应不足为怪。不少评论者因此将矛头指向党主席，认为他的决策风格正将国民党带向衰颓。

笔者认为，国民党的病因乃为两个错误观念所导致，这两个错误观念若未能导正，主席就算具有调和鼎鼐长才，恐怕也只能短暂延缓颓势。

研究政党竞争学者很早便指出，选民的习惯思维常是“非黑即白”二分法。如法国学者杜瓦杰便明言，所谓“中间路线”多只存在想像或政治利益的交换，一般民众往往只会在左右两端间选择。这是为何，选举制度若采简单多数制，主要竞争者的立场往往南辕北辙针锋相对。如英国工党走社会主义路线，保守党便倡议产业民营化；美国民主党强调基本人权、堕胎权、管制枪械、富人税，共和党便主张富强国家、反堕胎、拥枪权与减税。任何一边若企图左右逢源，便将付出支持者流失代价。狂人特朗普能够当选，甚至落选后还稳居共和党一哥，便与这项选民倾向有关。

循此逻辑，民进党多年来既以“抗中保台”巩固基本盘，站在对立面的国民党，便只能以两岸“和解共生”，明确区隔两者的选票。国民党或许受困历史因素，故不愿多谈和解的主张，党内甚至出现“放弃九二共识”或改名“台湾国民党”的倡议。但其实正因为这些历史因素，国民党在台湾政治光谱上才具有无可取代地位。台湾经济高度依赖大陆，很难想像主张与大陆缓和政策，竟然会没有选票？恐怕因为党不敢提罢了。

国民党第二个错误观念，便在执着“理性个人”假设。在有关台湾民众政党认同调查中，平均约有四成受访者表示，他们没有任何的政党认同。如此高比例的中间选民，很难不让人认为这些选民将决定选举胜负。为了争取他们的认同，国民党中止核四兴建、删减军公教退休金、不敢通过两岸服贸协定、附和降低投票年龄。但换得的，却是支持度每下愈况。

西方长期选民行为研究所累积的资料显示，民调回答没有政党属性受访者，常常也是政治冷感或政治讯息不敏锐的一群，不投票比例也较高。此外，选民在做投票决策时，常不是以理性个人角度思考，更多是受到参与团体影响。美国枪支泛滥早引起强烈批判，但就算在今年选举年，共和党对售枪管制仍然迟迟不敢表态。原因很简单，因为拥枪团体四百余万会员，不是共和党付得起的代价。

国民党不懂透过团体动员选民支持也就罢了，甚至连军公教长期盟友也成了争取中间选民的祭品。党领袖或许以为虚幻的“中间选民”，或“跑摊握到每只手”足可补回，殊不知透过地方派系动员绑桩，或依靠候选人个人形象，只有更加模糊国民党符号，让国民党的路越走越窄。

作者为文化大学政治研究所教授