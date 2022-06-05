王毅太平洋岛国行 中国外交近交远攻

来源：明报

明报社评

中国国务委员兼外长王毅昨日结束了对亚太八国的10天马拉松访问，他这次到访的国家，除东帝汶属于亚洲，另外七国都是大洋洲的太平洋岛国，王毅此行还与另外三个太平洋岛国外长举行视讯通话或“云访问”，实现了对10个邦交大洋洲岛国的“全覆盖”，并在斐济主持第二次中国——太平洋岛国外长会。对于王毅此行，美国、澳洲等国十分紧张，指摘中国意欲在区内扩大影响力，甚至建立战略据点。澳洲新外长黄英贤，如影随形般出访三个岛国，抗衡王毅此行的影响。据报10国外长未能一致接受中方提出的“联合声明”和行动纲领草案，但王毅此访，落实了与太平洋岛国的定期对话机制，拓宽了双方合作领域，为中国在太平洋第二岛链外乃至更远的外交攻势，拉开了序幕。

美英澳新传统后院

近年对华关系加深

太平洋岛国多是英联邦成员，一些国家二战中曾为日军占领，战后又被美国“托管”，加之邻近夏威夷、关岛，多国还与美国有军事协议。这些岛国地理上与澳洲、新西兰相邻，在政经及安全上对两国有特殊倚赖。中国于上世纪70年代中始与岛国建立关系，区内14岛国中，目前仍有四个台湾的邦交国。而所罗门群岛和基里巴斯两国，2019年才与台湾断交。

虽然中国与太平洋岛国相距遥远，大小悬殊，10个邦交岛国中最大的巴布亚新几内亚人口才不足900万，其他皆为蕞尔小岛，无一人口逾百万，但中国与他们的关系却发展蓬勃，数十年间在当地落实近500个成套项目、技术援助、物资援助和优惠贷款项目，协助建设道路、桥梁、码头、医院、学校、体育馆等基础设施；中国向其中八国派出医疗队，惠及当地数十万民众；10国均签署了共建“一带一路”备忘录；近30年，10国对华贸易额增加30多倍；冠病疫情前，岛国每年吸引近10万中国大陆游客；疫情爆发后，中国向岛国提供了多批疫苗以及抗疫物资。所以王毅说，中国不是今天才来到该地区，而是岛国多年的“老朋友”，双方关系快速发展也非“横空出世”，而是“水到渠成”。

对中国而言，发展与太平洋岛国关系，初期或是看中当地广阔的海域、丰富的渔业资源，后来慢慢变成海峡两岸的外交战场；而该区的地理位置，也成为太空追踪监测的最佳选择，每当中国发射重要的卫星、飞船等航天器，远望号科考船都巡弋当地海域。1996至2002年间，基里巴斯曾设有中国首个海外太空监测站。现在，当美国推动“印太战略”，美日印澳“四方安全对话”（QUAD）、澳英美防御协议（AUKUS）都剑指中国之际，加强与太平洋岛国的关系，对中国更具战略意义。

出访之前，王毅就曾点名批评美国的“印太战略”，指其“不仅想抹去‘亚太’的名称，抹去亚太地区行之有效的区域合作架构，还想抹去几十年来地区各国共同努力创造的和平发展成果和势头”。中方发布的与太平洋岛国发展关系的“立场文件”写明，“维护以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系，支持南太平洋无核区建设”。矛头直指英美协助澳洲建造核潜艇之举。

太平洋岛国虽然不愿被称为澳洲的“后花园”，但对于可能被卷入中美澳之间的冲突亦心存忌惮。所以，尽管岛国对防范气候变化、海洋治理、公共卫生等非传统安全威胁确有需求，但与中方推进安全合作仍十分谨慎。在美国、澳洲强力介入下，密克罗尼西亚等国，对通过中方的联合声明草案较为抗拒。对此，中方亦表现出战略耐心，认为“这是一个持续讨论的过程，并非每次会议都要发表共同文件”。王毅一方面澄清，所谓中国将在岛国增加军事存在，“完全是虚假信息”；另一方面也安抚区内大国澳新，称中方同岛国的合作，不针对第三方，也不寻求排他权利，更反对零和博弈，愿同澳、新加强沟通，“开展更多三方合作”。

中方保持战略耐心

针对印太安抚澳纽

尽管如此，拜登与新西兰总理阿德恩在华盛顿会晤时，两人均表达对中国与所罗门群岛安全协议的担忧。澳洲新外长黄英贤上任伊始，就与王毅同时出访3岛国，抗衡意味明显。

近期，面对美方对周边东盟国家展开的外交攻势，中国除了加强睦邻固边外，还采取主动出击的远攻外交，以展示中国的全球影响能力。在出访太平洋岛国之前，王毅连续与乌拉圭、厄瓜多尔、尼加拉瓜三个拉丁美洲国家外长通电话，就发展中拉关系阐述中方立场和观点。中国军方10日前罕见地举办非洲“几内亚湾（Gulf of Guinea）安全形势”专题视频研讨会，海军司令董军在会上作主旨演讲，几内亚湾周边国家的海军、海岸警卫队将领及有关地区组织负责人与会，显示中国的军事触角首度伸延到大西洋海域；王毅巡访太平洋岛国，不过是这种远攻外交的又一次展示而已。