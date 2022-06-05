德国军费仅次中美 俄批“再军事化”

来源：明报

德国国会上周五（3日）决定批出高达1000亿欧元的特别国防基金，帮助重建冷战结束后多年遭忽视的德国军队，提升国家防御力，并使德国由全球排名第7的军费支出国家，一跃成为仅次于美国和中国的第三大军费开支大国。总理朔尔茨称该基金令德国军备开支出现“量子级飞跃”，是对俄罗斯入侵乌克兰的回应。

达到北约占GDP 2%需求

继上周日（5月29日）朔尔茨（Olaf Scholz）的社会民主党政府与主要反对党基民盟达成协定，联邦议会上周五以567票赞成、96票反对、20票弃权，通过拨款设立特别国防基金。国会还决定透过修宪，使这个由额外债务提供资金的基金不受德国的严格债务规定制约。另为缓冲德国免受乌克兰冲突的影响，国会也通过一项将使该国今年负债达1390亿欧元（11690亿港元），德国有史以来第二高债务的预算。

德国本已为今后5年的国防支出，批出破纪录的504亿欧元预算，如今又在二战后首次追加军备升级支出，且多达1000亿欧元。这笔基金将使德国能够实现北大西洋公约组织（NATO）每年国防开支占国内生产总值（GDP）2%的目标，使其成为仅次于美国和中国的全球第三大军费开支国。

官方称用作买战机运输直升机等

官方表示，这笔资金会用作购买60架波音CH-47F“支奴干”军用运输直升机、35架洛歇马丁生产的F-35战机；海军会新增护卫舰、U12潜艇、多用途战船等；陆军拟更新装甲运兵车和多种战车。另外，国防部承诺不晚于2025年给士兵配备全新防弹背心、新通讯设备和夜视镜等。该国现役CH-53直升机机龄已约50年，愈来愈常故障兼难找零件，所以只得少数可用；93架旋风战机（Panavia Tornado）机龄亦达40年。去年12月发表的一份报道，指德国“完全运作”的军舰不足30%，许多战机不宜飞行。

国防部长兰布雷特（Christine Lambrecht）也称，350辆美洲狮步兵战车仅150辆可行驶。她于表决前在议会表示，德国“必须有能力藉着军事手段捍卫本身的价值观”。外长贝尔博克（Annalena Baerbock）表示，现在是时候让德国向盟友表示“欧洲需要我们时，我们就在这里”。

德国自冷战结束裁军至今天的20万员，多年来甚少为国防投放资金，连本国官员都承认装备陈旧、功能欠佳。尽管2014年向北约承诺将提升军费至国内生产总值2%，但一直未落实，惹来盟友抱怨。美国前总统特朗普、奥巴马均曾批评德国没有为北约的集体防御开支承担公平份额。

朔尔茨形容新支出“量子级飞跃”

在俄国向乌克兰出兵后三天，朔尔茨便于2月底矢言设立1000亿欧元基金，以在今后几年重新武装德国军队。他说，乌克兰战争对德国与世界是个“分水岭”，他们将用新基金创建“一支强大、尖端、进步”的军队保护国家。朔尔茨形容这笔支出是“量子级飞跃”（quantum leap），会大幅加强德国及其北约盟友的安全，令各国说“德国终于担起所负的21世纪安全政策责任”。

克里姆林宫发言人则批评，称这证明德国“再度军事化”。法新社指其言论是指纳粹德国1930年代重新武装计划，最后使世界陷入大战。