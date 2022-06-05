来源：中时电子报

作者：石齐平

中美两强的世纪博弈好不热闹，才在西太、印太交手了几个回合，倏忽间，又转到了南太。

中国与所罗门群岛才于4月签署安全协定，中国外长王毅就在5月26日至6月4日，访问7个南太平洋岛国加东帝汶，除八国外，王毅还将对密克罗尼西亚进行“云访问”，并与库克群岛总理兼外长、纽埃总理兼外长举行视讯会议；期间并在斐济主持召开第二次“中国—太平洋岛国”外长会议。

中国这一连串在南太平洋积极的外交行动，势必挑起美、澳、日等国的敏感神经，并做出回应。这也意味着新世纪中美全球一盘棋的大博弈，已从棋盘的角与边，开始向棋盘中央的大空落子。如果说，中国与所罗门4月签署的安全协定，是中国对南太这个传统上从来就是美国势力范围的大空“打入”的第一颗白子，那么王毅的出访，就是以这个貌似孤子的白棋为基础，快速落子，将南太棋局“做活”，破坏美国黑棋的大空，并使南太与西太的中国白棋遥相呼应。

把中美这一盘空间上的大棋局放入人类历史的时间向量中看，更有意思。当代中美新世纪的全球大博弈，其实就是人类近600年海陆两权全球大博弈的延续。

1405年的郑和大航海是中国作为人类历史上从陆权向海权扩张的第一个试探，前后七次，为期28年，途经30多国，成果斐然。郑和殁，明王朝叫停航海行动后，从15世纪末，才有葡萄牙、西班牙、荷兰等一众海洋国家的出现，也开启了从16世纪到20世纪人类进入500年的海洋时代。

海洋时代500年，先后九个海洋强国崛起，通过海权扩张，并在工业革命的加持下，生产力与竞争力完全碾压一众陆权国家，包括一度拥有陆、海双权却又退缩为陆权的中国。从清末至民国时期，即是西方海权与中国陆权碰撞最激烈的时候，一直到1949年大致告一段落。

1949年后所谓的冷战时期，通过朝鲜战争及越战，陆权中国与海权美国打成平手，是一个历史拐点，之后，陆权中国开始逐渐崛起，与仍处霸权巅峰的海权美国，展开了大约半个世纪的角力，主要交锋于西太的第一岛链。与此同时，中国汲取历史教训与经验，在改革开放积累的经济实力基础上，重新开始重视海洋、海军与海权。2012年中共十八大报告正式写入“中国要发展成一个海洋强国”，中国正在下决心要成为人类历史上继15世纪初中国作为第一个海洋强国后，在21世纪再度成为第11个海洋强国。

美国作为20世纪以来的全球霸权也是海洋霸权，面对一个才短短几十年就快速崛起的中国，自然全力遏止打压，在地缘上从西太到印太全面封锁。但今日中国，不仅是陆权同样也是海权新兴强国，自然是全力冲撞突围，不但要出太平洋也要出印度洋，不但出第一岛链也要出第二岛链甚至前进第三岛链，中美交锋因此从西太到印太至南太，也就不足为奇了。

中美博弈是全球大棋局，何尝又不是历史大棋局呢！

作者为媒体资深评论员