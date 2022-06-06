美国挺台模糊 贸易倡议难突破

来源：台湾《中国时报》社论

美国总统拜登一句“美国会军事介入保卫台湾”，美国的安全承诺似乎更趋清晰，美方鼓吹的“不对称作战”策略也成为台湾安全的保证；“台美21世纪贸易倡议”则是政务委员邓振中“等了30年”的“历史性突破”，在这些令民进党政府欣喜若狂的表象之下，台湾安全及对外经贸到底获得多少实质效益？再多的议题操作及大内宣也说不出个所以然。

美国的承诺有局限性

拜登一年内三度偏离一贯的“战略模糊”立场，公开表达对台湾安全的承诺，加上乌克兰成功抵抗俄罗斯入侵，“强力支持台湾实行不对称防卫战略”已成美国官方立场，台湾国防部、外交部纷纷附和，各界也趋之若鹜，不对称作战一时之间成为台湾安全的“万灵丹”。

但对台海军事问题有深入研究的史丹佛大学国际研究所研究员梅惠琳表示，拜登的评论固然是数十年来美国总统对台湾防卫最明确的保证，其目标在威慑中国大陆的武装攻击，只是这与美国可以成功阻挡中国大陆有很大的距离。

多数学者专家都认同，辩论战略模糊或清晰已无关宏旨，美国的立场及俄乌战争教训都不足以吓阻中国大陆，美国政府应专注于建构本身充分的军事力量，同时立即、果断提供台湾必要的防卫武器，提升整体防卫力量。

但在现实面，美国对台军售进行并不顺利，“刺针”防空导弹、“标枪”反战车导弹在乌克兰战场屡建奇功，也是不对称作战的标准武器，台湾的相关采购案受俄乌战争影响，交货都将延迟，而拜登政府批准的40门M109A6自走炮采购案已胎死腹中。部分美台军事专家质疑台湾的海岛防卫与乌克兰本质不同，不应全盘接受“乌克兰模式”及不对称作战概念。如中国大陆在发动两栖登陆作战前，可能采取核武威胁、封锁及斩首等“灰色地带”行动，而不对称作战的构想则锁定开战日情境，轻忽了传统制空、制海、反潜等战力，不但没有加速提升台湾吓阻能力，反而打乱了建军构想与兵力整建。

更重要的是，美台军事合作不能仅限于军售，美军协训、情报共享、高阶军事人员交流，甚至军事演练等都应纳入。台湾仍被排除在共有26成员参与、全球规模最大的“环太平洋军演”之外，显示“一中政策”下，美国的承诺存在局限性，是否有意愿及能力落实仍存变数，而在过程中，台湾逐渐丧失了独立自主的国防战略与作为。

打乱台湾布局与节奏

无独有偶，在经贸领域，台湾也是过度迎合美国政策，只求大内宣效果，实质进展沦为次要目标。由于顾忌中国大陆压力及为了争取东南亚国家参与，台湾被排除在美国主导的“印太经济架构”（IPEF）之外，这不但是台美关系的沉重打击，也是台湾争取参与区域经济整合的重大挫败，美台日前宣布的“21世纪贸易倡议”基本上是弥补台湾未能纳入IPEF的“安慰奖”。

相较美国贸易代表署简单发布新闻稿，蔡政府则动员四位阁员召开记者会，宣布这个30年来的历史性突破，更“超前解读”这是达成双边贸易协定（BTA）的“积木”；但工商界的回应则是“牛肉在哪里？”他们想要BTA或FTA，但政府端出来的总是永远堆不完的积木。

该贸易倡议涵盖的11个议题，标榜达成“高标准承诺”及有意义的经济成果，都是以美国关切的事项为出发点，目标在保护美国劳工及商业利益；缺乏关税减让、市场准入等条款就是刻意与BTA保持距离。台湾当前优先要务应是积极推动加入CPTPP，或是谈判签订美台BTA，再其次是参与IPEF。横空出世的倡议打乱了台湾的布局与节奏，与自1994年就设立的“贸易暨投资架构协定”平台也可能扞格不入，叠床架屋只是创造出更多幻想空间。

在俄乌战局扑朔迷离，美国-中国大陆全面战略对抗升高之际，台海军事冲突机率上升，台湾更须保持战略定力，彻底排除战争的根源，但以民进党政府的短视近利，只会助长台湾局势恶化。