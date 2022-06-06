美为何在不支持台独立场上出尔反尔？

来源：联合新闻网

作者：陈一新

美国国务院官网5月5日才刚刚移除“台湾是中国的一部分”与“美国不支持台独”的文字，未料在5月28日又将“美国不支持台独”的文字放回官网。虽然各方有不同解读，但似乎都无法对国务院一个月内出尔反尔的做法提出令人信服的理由。

的确，美国国务院官网随国际情势的改变而做出调整。在最近两次改版前，旧版国务院有关台湾的“事实清单”（Fact Sheet）一直维持2018年8月的旧版，拜登总统主政后也维持旧版未加更动。

直到2022年5月5日，国务院才对2018年旧版官网做出修正，除移前述两句文字，还加上美国的“一中政策”不变，包括“台湾关系法”、美中三个联合公报与“六项保证”。

美国国务院在5月28日改版的台湾事实清单中，将5月5日遭到移除的“美国不支持台独”文字放回官网，但却未将同时遭到移除的“台湾是中国的一部分”文字放回官网。美国国务院的这项决定充分显示，拜登政府对台海两岸的政策已出现重大甚至本质上的改变。

首先，俄罗斯入侵乌克兰加深了拜登政府对中国大陆武力犯台的疑虑。这从白宫印太总监坎贝尔、白宫亚太资深主任罗森伯格3月间与英国官员密谈一旦美国决定与中国开战有关英国角色的问题，可以看出拜登政府正认真考虑美国卷入两岸冲突的可能性。

俄乌战争无疑也强化日本的危机意识，让东京进一步了解一旦台海有事对日本带来的冲击可能远比先前预估的更为严重。这也是日本首相岸田文雄高调指出不容许任何侵略行为在东亚发生的主要原因。防卫省甚至决定派遣现职文官长期驻在台北，以就近掌握两岸的情势与趋势，显示日本越来越跟美国一样开始担心中国大陆的武力犯台。

其次，国务院官网移除“台湾是中国的一部分”文字，无疑也更符合“六项保证”中台湾主权地位不受影响的精神。第三，既然美方认为中国大陆武力犯台的可能性不容低估，国务院的法律专家自然觉得有必要从官网中移除“台湾是中国的一部分”，以排除一旦美国决定介入台海冲突的法律障碍。

第四，拜登政府认为，国务院官网移除“台湾是中国的一部分”文字符合民主、共和两党一致的外交政策，因为特朗普总统时期的国务卿蓬佩奥也曾公开说过“台湾不是中国的一部分”。由此观之，美国国务院移除“台湾是中国的一部分”的文字是拜登政府深谋远虑的结果。

至于“美国不支持台独”的文字又被放回国务院官网，也是可以预料的，甚至可以说美国只是假装要移除该句文字作为与中国叫价的筹码。第一，美方了解，国务院5月5日的改版必然会遭到北京的强烈抗议。

而且，针对此事必须与中国官员沟通的美国官员也了解中方更为在意“美国不支持台独”的文字遭到移除，因为一则北京坚持的“一中原则”将荡然无存，二则不啻显示美国对台独另有想法，或至少不像以前那么坚定。

第二，长期以来，美国历届总统都说“不支持台独”。尽管北京认为华府不断掏空“一中政策”，但只要美国在美中峰会或其他公开场合表示“不支持台独”，双方就不至于撕破脸。

第三，美方认为“不支持台独”的文字是可以沟通讨论的，也是可以恢复的。第四，美国国务院官网5月5日移除的两句文字，一句是美方真正要的，一句是中方非要不可的。 5月28日国务院官网再度改版应是美中两国各取所需的结果。

一言以蔽之，美国国务院一个月内出尔反尔，就是一方面排除美国介入台海危机的法律障碍，一方面让北京放心美国的“一中政策”与“不支持台独”的立场并未改变。