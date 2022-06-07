酝酿外交方案 美欧为乌克兰战败做铺垫？

来源：香港01

作者：郑真

虽然乌克兰军方6月4日首次称在北顿涅茨克发动反攻已夺回20%区域，但是俄罗斯第三阶段军事行动目标已经公布，拿下顿巴斯的第二阶段军事行动如无意外很快就会结束。下一步，以顿巴斯为基础，向尼古拉耶夫州、敖德萨州和哈尔科夫州进发，基本上形成了一个品字型的反攻态势。

俄罗斯周日（5日）稍早用导弹袭击了乌克兰首都基辅，为一个多月以来首次。这是一个非常重要的信号，那就是第一阶段围攻基辅的军事行动并非放弃了，而是会调整策略卷土重来。

俄罗斯在俄乌冲突一百天之际夺得了军事上的一个重大胜利节点，并紧盯最终目标未放弃。

与俄罗斯形成鲜明对比的是，战争的另一方是否要较量下去的决心已经动摇，甚至开始为乌克兰局势外交和解铺路。

拜登口风变化

在6月3日的记者会上，当被问及乌克兰是否应该“割地求和”时，美国总统拜登（Joe Biden）没有正面回答，只是重申“任何关于乌克兰的决定都不能没有乌克兰的参与。”他说：“在这条路线上的某个时刻，将会有一个通过谈判达成的解决方案。我不知道这意味着什么。我想，没人知道。”

此前5月30日拜登在《纽约时报》发表题为《美国在乌克兰的“为”与“不为”》的文章称美国的目标是：希望看到一个民主、独立、繁荣、拥有主权的乌克兰，有能力阻止和保护自己免受进一步的侵略。但出于乌克兰的角度立场。对美国自己想要实现的目标，拜登并没有明说。

之前，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和国安顾问沙利文（Jake Sullivan）频繁强调希望看到一个“自由”“独立”的乌克兰和一个被孤立和削弱的俄罗斯。但拜登文章中并没有提到“自由”乌克兰，也没有承诺“恢复”乌克兰领土主权，更没有提及要孤立和削弱俄罗斯。他反而在文章开头便提到，俄乌战争“只能通过外交彻底结束”。

拜登承认“会有通过谈判达成的解决方案”、“只能通过外交彻底结束”，已经没有认为战斗到底的迫切性了。英国《每日快报》和美英民主研究5月7日所进行的联合调查显示，几乎一半美国人认为乌克兰会失败。从如今战场的情况看，外交谈判显然不是要将乌方取得的战果政治化，很有可能是接受俄方战果并为此做出外交安排。

欧洲的积极外交行动

不只是拜登在考虑最后的结果，欧洲主要国家都在构思外交方案。

意大利多次表态愿调解俄乌冲突，5月20日，意大利外交部长迪马约（Luigi Di Maio）在新闻发布会上证实，意大利已经向联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）提交了一份乌克兰和平计划。5月31日，美国驻联合国大使托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）在新闻发布会上表示：“我们支持为乌克兰人民找到一个可以接受的和平解决方案所做的一切努力，意大利的倡议就是其中之一。”乌克兰外交部发言人奥列格·尼科连科（Oleh Nikolayenko）表示：“意大利方面确实分享了结束俄罗斯对乌克兰战争的看法。目前正在研究相关建议。”

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）6月4日在接受法新社采访时称，普京下令对乌克兰发动特别军事行动犯了“历史性错误”，但俄罗斯绝不能被羞辱，这样才能留有外交余地。此前6月3日，法国总统马克龙在接受《法兰西西部报》采访时表示，过去半年中，他和俄罗斯总统普京至少进行了100个小时的电话会谈，他相信法国应该担当起俄乌问题的调解角色。他还透露，自己是应乌克兰总统泽连斯基的要求与普京举行会谈的。

一直以来德国在乌东问题发展到俄乌冲突过程中所扮演的调停人角色、所持的和平主义立场以及外交解决路径受到多方的质疑，德国甚至一度成为最不受乌克兰民意欢迎的西方国家。早在3月份德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）就说，德国作为经济大国将尽全力，以推动俄罗斯努力寻求一个外交解决方案。目前德国国内也在积极考虑是否调停局势问题。不过6月4日，朔尔茨所在政党德国社民党议会党团主席罗尔夫·穆策尼奇（Rolf Mützenich）表示，德国不适合调解俄乌军事冲突，因为它的立场过于明确。

意大利、法国积极为和解方案献策的同时，美国的态度只是不能没有乌克兰参与，可见外交已经是难以回避的选择。

外交方案也会是政治正确

当俄罗斯的赢面越来越大时，该如何面对这样的结果？如果制裁没有拖垮俄罗斯，战场没有赢得过俄罗斯，美欧当局者们如何下台阶？在通货膨胀、粮食危机、能源危机叠加新冠疫情的当下，美欧能够源源不断支撑乌克兰的战场反攻吗？

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）3日也指出，俄乌军事冲突“可能会持续两到六个月”，这将最终取决于欧洲、乌克兰和俄罗斯的社会情绪如何变化。

本质上，乌克兰战争已经变成了一场耐力测验。军事战场的胜负、经济制裁场的得失以及各相关方社会民情对战争的承受能力将是决定最后走向的三大变数。与带有明显政治家抱负的普京孤注一掷、不达目的誓不甘休不同，面临选举压力的西方政客们永远都在追求政治正确。外交方案就是永不过时的备案，视上述三种因素变化，进可以威逼俄罗斯，退可以为乌克兰战败做准备。

而战争的结局显然不会是简单的外交谈判那么简单。无论如何，乌克兰的命运都被战争改写了，欧洲大陆的安全将也迎来全新的局面。