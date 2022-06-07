巴基斯坦经济走廊安保亟待升级

来源：中评社社评

巴基斯坦新政府组建后，境内恐袭活动屡禁不止，中国公民正日益成为主要攻击目标之一。本月2日，一名中国工程师在巴南部城市卡拉奇卡西姆港燃煤电站遇难。这是继4月末卡拉奇大学孔子学院中方教师遇难后的又一起针对中国公民的恐袭活动。短短不到两个月的时间，巴境内就发生两起针对中国公民的恐袭事件，这足以说明巴国内恐袭活动的矛头正急速转向中国公民。

卡西姆港燃煤电站是中巴经济走廊优先实施项目之一，2017年12月实现首台机组发电，是缓解巴基斯坦电力短缺的重要工程。正因如此，该项目也成为恐怖分子袭击活动的主要目标之一。早在去年12月就有一名中国工程师被谋杀。如果加上今年6月燃煤电站的恐袭活动，以及去年7月的达苏大坝恐袭事件，就可以很明显地看出恐怖分子已将中巴经济走廊的重要项目作为主要攻击目标。这势必会给中巴经济走廊继续深入实施带来更多安全风险。

实际上，关于这一点，早前已有不少分析指出，走廊经过的俾路支斯坦地区是安全“重灾区”。 4月末针对中国教师的袭击发生后，俾路支斯坦解放军主动“坦白”，宣称对该事件负责。值得注意地是，这是俾路支斯坦解放军首次袭击中方非工程项目施工人员。并且，袭击地点也不是在俾路支斯坦地区，而是在大城市卡拉奇。显然，俾路支斯坦解放军企图通过扩大袭击中国公民范围来升级对政府的施压力度，以向巴新政府谋求自身政治利益。考虑到俾路支斯坦解放军的“顽固性”及其背后的域外势力，消除这一威胁绝非易事。

除了俾路支斯坦解放军，巴境内的塔利班份子也对中巴经济走廊构成直接威胁。之前的达苏大坝恐袭事件就由巴基斯坦塔利班一手操办。但该事件的策划者却躲在阿富汗境内。这就牵涉出另一个重要问题，即巴境内恐袭活动与阿富汗紧密相连。而阿富汗在塔利班重新夺回政权后正面临恐袭活动频发的袭扰。因此，如果阿富汗境内的反恐行动不能取得实质性成效，则巴基斯塔也不得安生。

正因如此，早些年前中国就已经与巴基斯坦和阿富汗举行三边对话，试图从源头上压缩恐怖份子的生存空间。尽管三边机制取得一定成效，但在很大程度上仍依赖巴阿两国政府和军方的实际作为。在巴阿政局持续动荡和安全形势恶化的大背景下，紧靠三边对话料难以遏制恐怖份子的嚣张气焰。

值得注意地是，在4月末卡拉奇恐袭事件发生后，中国外交部表示将与巴方一道追凶。这或许是中巴反恐合作的新起点，即中方将有可能实质性参与到巴方打击恐怖主义份子的行动中。并且，如果这一机制运行顺畅的话，未来也有可能扩展到中巴阿三方反恐行动中。这势必会对恐怖主义份子形成一定威慑，也为中巴经济走廊建设增加一道安全屏障。除此之外，巴新政府也召开专门会议就进一步保障中国公民安全制定更加详细的工作方案。

尽管如此，考虑到巴安全局势短期内难以彻底好转以及阿富汗境内恐袭活动的外溢效应，中巴经济走廊仍将面临严峻的安全威胁。这就要求参与走廊建设的中企提高安全防范意识，时刻綳紧安保这根弦。尤其是在“危险区”（巴俾路支地区和西北边境省）作业的工程项目部更应该充分利用专业安保团队的防卫作用。同时也要探索建立多层安全预警机制，提前将危险苗头掐灭，将潜在安全风险化解。此外，中企还要提前制定突发事件应急处置方案，持续参与巴政府和驻巴使馆后续事件处理过程中，以积累经验和完善方案。