台媒：美日大动作 台湾不能蒙眼“抗中”

来源：台湾《中国时报》社论

日本《产经新闻》独家报道，日本防卫省将增派一位现职文官驻台。长期以来日本只派一位退休少将自卫官驻台，但退休人员职能终究受到限缩，所能发挥的作用有限，如真能增加一位现职官员，即使属于文官性质，仍具有重大意义。台海动荡不安之际，这则新闻在两岸引起许多讨论与争辩。

战略改变 日自卫官驻台

日本此一动作有其合理性，应非空穴来风。近年日中关系恶化，美中也走上对抗之路，日本对美国战略布局亦步亦趋，拜登政府推出印太战略，岸田内阁更加码演出。俄罗斯入侵乌克兰，美国发动对俄罗斯经济制裁，日本毫不犹豫放弃努力了10年的日俄友好行动，不再寄希望于北方四岛领土争议的解决。北大西洋公约组织（NATO）即将在西班牙马德里召开峰会，美国国务卿布林肯预告日本将首度参加，这代表大西洋和印太区域安全关系的挂钩，将是21世纪地缘政治的关键性一步。

不仅如此，日本防卫预算长期占GDP比重约1%，近年为因应中国军力崛起而逐渐提高，今年4月生效的国防支出5.4兆日圆，已创历史新高，自民党决定明年度将继续增加到6.5兆日圆，并考虑在五年内将占比提升至2%。日本前首相安倍晋三认为，中国崛起是日本21世纪的最大挑战，指责大陆企图改变南海和尖阁群岛（钓鱼岛）现状，主张日本应正视中国的威胁，扩编防卫经费、强化安全对策。岸田内阁准备大幅提高军费、参加北约峰会、在台派驻现职自卫官，都代表安全战略的改变，对“反中”的民进党政府而言，应该是好消息。

细究上述三件台日关系大事，日本提升防卫经费是既定方向，但军费增加未必表示可以遏制中国军力上升，岸田文雄首相首度参加北约峰会的可能性很大，但这不表示“印太小北约”的诞生，更不代表中国崛起的趋势会因而逆转，至于日本派现职防卫官驻台，尚未获得官方确认，其实质意义究竟有多大，是否代表台日军事合作关系的建立，或者如部分学者所解读的，是为未来可能的撤侨行动做准备，仍需要看未来事实的发展来确认。

三大因素 美对中有转圜

探本溯源，日本是台湾长期的朋友，台日文化与经济关系紧密，但日本有自己的国家利益，70年代日本抢在美国之前抛弃台湾和大陆建交，日本民族性可见一斑。台湾应有自己的安全思维，不但不能依赖日本，甚至对日本的介入要戒慎小心。

美国是全球抗中政策的核心，日本只是扈从角色，但美国有多少决心与实力与中国进行新冷战，其实并不确定。尤其俄乌战争爆发、美国通膨恶化、经济复苏势头中断，三大意外因素迫使拜登政府必须重新思考与中国的关系。对拜登而言，当前两大紧急事件必须优先处理好，第一是年底期中选举不能败选，否则就会跛脚，2024连任就机会渺茫。要打好选战，通膨必须压制，那么，经济就是优先议题，因而已考虑取消对中国的惩罚性关税。这就出现了第二个必须优先处理的事件：需要和中国谈判取得利益交换，以避免遭到共和党“出卖美国”的批评。

拜登结束韩国与日本访问行程，完成印太战略布局后，可以看出美国对华政策的修正与转圜。国务卿布林肯的中国政策演说，揭橥拜登“投资厚植国力、与盟邦和伙伴群策群力、提出与中国一较高下的愿景”三支柱之余，还清楚表明美国“无意图与中国进行新冷战，也无意阻止中国之崛起”，并强调美国“不支持台独，反对两岸任何一方片面改变现状”，随即更改国务院官网关于美台关系的现况事实清单，将5月5日删除的“美国不支持台湾独立”字句，5月28日再度纳入，这是国务院一个月内两度修改美台关系的现况陈述，动作非常大，意义极不寻常。看来安排中的拜习视讯会谈有成局的可能。

对台湾而言，蒙着眼睛“抗中”至为愚蠢，日益浮现的蔡英文路线并非追求台独，而是追求执政权，取得权力后却心中无人民，只知追求私利，看在一般民众眼中，不会五味杂陈吗？