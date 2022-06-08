从泽伦斯基新战场 看终将芬兰化的乌克兰

来源：联合新闻网

作者： 杨颖超

自乌克兰总统泽伦斯基选择将加入北约入宪后，就把举国带入一场危险游戏。结果搞到俄乌战争开打，游戏变成现实。为了解套，他正开辟一个新的“战场”，目标对准西方政客，希望透过媒体形成的国内民意压力，让讲究现实政治的西方政客团结在他周围。问题是，有什么后座力呢？

战事一起，外界本以为乌克兰撑不过几天，不料战火至今已烧过百日。西方政客算盘极精，从开始保持距离、到后来发觉人民同情弱者，对自身选举有利，纷纷开始蹭乌克兰局势，甚至前往战地以身试险。例如法国总统大选第二轮进行时，左右两边候选人互控对方与俄罗斯关系密切；德国在野党党魁默茨(Friedrich Merz)则在地方选前到访基辅，批评执政党软弱。

但即便如此，考量到俄罗斯的报复实力，武器资源还是给的有所保留，美国更被认为在利用乌克兰打消耗战。面对这些问题，泽伦斯基从开始向国会演说、对政治菁英沟通策略，转向透过西方媒体专访，直接诉求当地民众，给政客施压。然而，这个作法，到底会让多少政客不顾本国利益？令人存疑，更恐怕会把自己逼入不利谈判窘境。

且看最近《经济学人》透过对泽伦斯基专访，谈到乌俄战争的系列文章，包括四月推出〈为何乌克兰一定赢〉，与五月〈乌克兰需要支援，而不是胆怯的建议〉。第一篇文是对泽伦斯基专访的延伸。访谈中，总统认为乌克兰会赢，因为他们是在保卫自己家园。最后呼吁全世界，拿出道德勇气和俄罗斯划清界线，加紧制裁，力挺乌克兰才能确保欧洲的和平安定。

第二篇文更进一步形容部分欧洲国家过于软弱，目的在催出更多军援帮助乌克兰。例如批评法国总统马克龙说：“我们绝不能羞辱俄罗斯，以便在冲突停止的那一天，我们可以通过外交渠道开辟出路。”该文主张，如果普京的侵略得到回报，世界将面临巨大危险，他迟早会想在乌克兰以外的地方重施故技。

上述论点铿锵有力，诉求重点对准人民，形塑立场坚定印象。只是泽伦斯基除拒绝外交讨论妥协方案外，还宣称乌克兰目标仍然是收回所有领土。这会形成对自己的道德压力，不利弹性谈判选择。毕竟西方媒体帮泽伦斯基影响国内民意，总不成乌国自己先示弱。最后结果，恐怕会是要等乌克兰力竭才走上谈判桌。没有实力的谈判，结果可想而知。

泽伦斯基现在应该会后悔，自己做了错误选择。面对俄罗斯压力，乌克兰不是唯一一个。芬兰在冬季战争死伤惨重后，坚持芬兰化国策那么久，趁此机会和瑞典寻求加入北约，这等于是利用乌克兰吸引俄罗斯炮火。在战略选择上，北欧两国高明许多。如果芬兰最终能入北约，世界或许可以说芬兰化已经不存，但俄乌战局结果，恐将是另个芬兰化的乌克兰出现。

其实类似经验本国也有。芦沟桥战前主政的蒋中正，面对日本步步进逼，一直忍让，打的算盘就是希望把战火引向日本跟苏联，只是最后计划不成，中日最终先战。当时国民党人包括汪精卫等预言中国即使打赢日本，必然筋疲力竭，中共会是最后获利者。只是与日本战，实为不得不然的结果。然而，现在台湾有没有选择呢？看看别人血泪经验，台人应该好好反思。

作者是台湾铭传大学副教授