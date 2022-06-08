朱立伦的“亲美反共”

来源：中时新闻网

作者：李庆平

朱立伦主席6月2日至12日赴美访问，主要是为国民党在华府所设立的办事处挂牌，正式与美国各界进行沟通、互动，使国民党在台湾的声音能全面的让美国有关官员及智库专家、学者能充分了解，目前也并非只有一个台独民进党一言之辞。

在战术上这是正确的，也是现实的，但在战略上最重要的是如何表述国民党自抗战以来一直是美国的朋友，但又如何化解为台湾台海和平要与中国大陆交往所产生的矛盾。

1978年至2016年美国基本上对中国大陆进行接触政策，2016年以后改为遏制政策，包括了合作、对抗、竞争的组合策略。

美国与中国大陆关系的改变，是因中国大陆的崛起威胁了美国在世界的霸权地位，但这又是一个不可逆转的趋势，预测2045-50年中国大陆的综合国力，可能与美国并驾齐驱。

国民党是一个谋求中国统一，反对帝国主义，复兴中华民族的政党。在不同的时期，有不同的策略。

国民党总理孙中山先生曾说过“共产主义不适合中国”，但是他也说过，“三民主义就是社会主义”，为了中国统一及北伐，实施“联俄容共”政策，表面上是矛盾，但在实际现实面，是为了统合矛盾维持国家的统一与发展。

蒋中正任总裁时期，抗战时与中国共产党建立抗日统一阵线，共同抗日。1949年到台湾后，为了台湾的生存，对内实施反共产主义、反共产党的政策，对外联合美、日、韩、菲建立反共阵线，主要是与美国的合作。

1978年后，美国承认中华人民共和国，而与中华民国断交，蒋经国任国民党主席，为了台湾的生存，尤其是台海的安全，他不得不委屈忍辱与美国合作，但对大陆的政策改为三民主义统一中国，并强调台湾与大陆之争，是社会制度之争。

1987年蒋经国同意老兵和一般民众可赴大陆探亲之后，台湾与大陆的关系已进入两岸时代，双方进行各类的交流包括经贸、投资、金融、教育、文化、新闻、航运、航空的交往。

1993年4月辜汪会谈之后，两岸进入和平发展期，而此时的美国对两岸的政策是对两岸之间不做调人，中国的统一由两岸人民自行解决，但和平的统一是唯一的方式，美国并鼓励两岸进行建设性的对话。

朱立伦主席此次赴美对美国及中国大陆的论述，表述是亲美反共产主义，但又说要与中国大陆进行交流，论述上看是有矛盾的，但现实面来看是正确的。亲美及反共产主义是国民党一贯的立场，但反共产主义不是反对中国，也是国民党一贯的立场。

中国共产党所信仰的是共产主义，但目前已从马克思、列宁、史达林、毛泽东主张的共产主义，进化到“具有中国特色的社会主义”。40年来市场经济制度的采纳，也使中国共产党共产主义有了一定比例的资本主义的元素。渐进变化使中国大陆融入全球化，成为世界第二大经济体，中国大陆为世界最大的工厂，实施社会主义的脱贫计划，并有振兴中华的愿景。

为了台海和平，国民党采取主张继续与中国大陆多方面的交流政策，与反绝对的共产主义立场并不实质矛盾，这中间有相当大的辩证空间，可望求同存异。因为两岸交流的理想和条件，是放在台海和平和未来整个民族复兴的终极目标上。

（作者为前中国广播公司总经理）