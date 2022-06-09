国民党的选民不是美国人

来源：台湾《旺报》社评

朱立伦访美行程尚未结束，虽未会见到重要政府官员，但毕竟是最大反对党党魁，在美国的演讲与谈话仍然动见观瞻，果然引发党内外与两岸间褒贬不一的讨论，尤其有关“亲美反共”的表态，引起很多质疑与批评。

弃亲美和陆 自我毁灭

朱立伦或基于作客摆低姿态的需要，或希望消除美国对国民党“反美”的疑虑，因而突出“亲美反共”的论述。但这是否代表国民党两岸政策的转向，如果真是国民党未来两岸政策的主轴，是否符合台湾人民长远的利益，能否因而赢回民心重返执政，实在大有疑问。若只是朱立伦个人对美国的交心，就不只是让国民党人失望，更会让美国人看不起。

国民党自二战后就是个亲美政党，就现实政治而言，国民党不必反美，也没有必要反美，朱主席为什么要强调“亲美”？民进党诬指国民党反美，国民党就要强调亲美，这又是什么逻辑？如果国民党要和民进党比谁更亲美，那么，朱立伦更要说清楚，亲美的目的为何？民进党愿意配合美国遏制中国大陆的发展，即使牺牲台湾利益也在所不惜，国民党愿意吗？可以吗？

国民党走过八年两岸和平发展期，应该非常了解，在民进党“联美制中”大旗下，台湾整体利益的得失。台湾不同阶层、群体、产业在两岸关系上利益不同。台湾服务业就业人口占比达59.8%，其中住宿餐饮业青年就职比例近六成，近年台湾服务业占GDP比重逐年增长，但产值成长率反而趋缓，低薪问题严重。台湾的服务业本就受限市场规模，两岸关系恶化，交流中断后，更是雪上加霜。国民党“亲美反共”能改善这样的困境吗？台湾经济依赖大陆日深，民进党上台后也不敢终止ECFA。朱立伦要“反共”，中共是大陆的执政党，如何一边反共，一边交流？

从国际局势变化观察，也未必对国民党不利。俄乌战争虽然仍在僵持，乌克兰军事实力的韧性已经出现考验，欧洲主要国家对于乌克兰的支持能延续多久，大有疑问，德、法积极斡旋中，基辛格更直言要乌克兰接受现实“割地求和”。如果战事继续僵持，欧洲将面临通货膨胀问题；许多第三世界国家会粮食价格高涨，甚至出现社会动荡；美国期中选举将至，通货膨胀造成拜登民调低迷，拜登需要做出决断。

对人民负责 重拾初心

乌克兰要在军事上击退俄罗斯的可能性很低，北约与俄罗斯若长期对峙，美国要从欧洲完全腾出手来对抗大陆，不但不可能，反而为了巩固传统盟友，必须投入更多资源。最近有消息传出拜登政府将大幅修改其国家安全战略，将重心从亚洲和中国向欧洲转移。

俄乌战争爆发至今，大陆一直采取平衡政策，既反对北约压缩俄罗斯战略空间，也主张要尊重乌克兰主权完整。美国与欧盟都给北京施以道德压力，要求北京参与对俄罗斯的制裁。北京一直不为所动，随着战争可能进入最后阶段，北京的平衡政策可能会收到效果，让北京在这场战争中，即便没有获利，也大致无伤。

俄乌战事造成中美之间猜忌更深。基辛格提醒美国不要把台湾当作美中谈判的核心，大陆外长王毅也警告中美关系不能再恶化下去。在这个趋势下，国民党大可扮演区域安定者与协调者角色。从朱立伦急于表态，看出他将放弃马英九“亲美和中”政策路线，若失去各方信任，国民党就不可能担此大任，有什么存在价值。

两岸关系大局中，不是只有美国一个玩家，国民党要立志成为玩家，而非端茶倒水的小弟。国民党若不能坚持立场，找出现代价值，及它与民进党的路线差异，争取选民认同，就会在美陆台三个双方关系上失去话语权，就会更加边缘化。国民党不可忘却初心，更不可轻忽对人民的责任。不要忘了，投票的是台湾选民而不是美国人。