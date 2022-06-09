俄罗斯拟进入第三阶军事行动：普京想要怎样的“东乌克兰”？

来源：香港01

作者：祁宾鸿

6月3日，俄罗斯发起的对乌克兰特别军事行动进入第100天。回顾战争轨迹，南部的赫尔松（Kherson）于3月2日陷落，是为战事开始后，俄军控制的首座乌克兰大城。3月29日，俄罗斯国防部宣布，特别行动第一阶段的主要任务整体完成，后续将转入顿巴斯地区（Donbas）作战。此后，俄军从基辅（Kyiv）周边和乌北的切尔尼戈夫（Chernihiv）、苏梅（Sumy）等地完全撤出。在第一阶段作战期间，俄军地面部队曾一度深入距离基辅市中心15公里处。

4月18日，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）宣布，俄军针对顿巴斯地区的攻势正式开始；4月21日，俄防长绍伊古（Sergei Shoigu）向普京（Vladimir Putin）汇报，俄军已控制除亚速钢铁厂外的马里乌波尔市（Mariupol）所有地区；5月16日，乌军宣布亚速钢铁厂作战行动结束，据守钢铁厂的乌方人员陆续出厂投降；5月20日，绍伊古宣布已完全控制亚速钢铁厂，控制卢甘斯克地区的行动也接近尾声。

据新华社报道，6月1日，俄国防部下属委员会公布第三阶段特别军事行动目标，包括控制尼古拉耶夫（Mykolaiv）、敖德萨（Odessa）和哈尔科夫（Kharkiv）；6月2日，乌方公布数据显示，如今俄乌双方继续在北顿涅茨克及其周边地区展开激战，战线总长超过1000公里，俄军已控制北顿涅茨克（Sievierodonetsk）大约80%的地区，同时控有乌克兰近20%领土，乌军则缓慢向城市西部的工业区及隔河相望的利西昌斯克（Lysychansk）撤退。俄罗斯总统发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在6月3日时表示，特别军事行动将持续到所有目标都实现为止。

俄罗斯正持续蚕食乌克兰

综合上述发展，可见战场两大趋势。第一，俄罗斯短期之内难以占领乌克兰全境；第二，乌克兰已不可能让国土重回2014年以前状态，就连收复2022年以后的多数沦陷大城，也是概率极低。

2月24日战争爆发时，曾有部分预测认为，俄罗斯能再现苏联时期的钢铁洪流，快速斩首基辅政权，扶植亲俄领袖上台，甚至是取消乌克兰的国家合法性，直接将其并入俄罗斯版图。上述目的推测，是否真为俄罗斯的初始规划，难有定论，但由战情整体走向观之，俄罗斯对“速胜”的期待应是无庸置疑，否则便不会以少数兵力直插基辅、包围而不强攻；其初期舆论宣传策略，也是着意包装“正义之师”光环，强调自己此举是为解救同胞免于“新纳粹”荼毒，同时捍卫俄罗斯的国家安全，而非蓄意侵吞乌克兰领土，其对乌克兰民用设施也大体奉行“不殃及无辜”原则。

然而这般“速胜”预设，与开战之初便急于撤馆、认为乌克兰即将“速败”的欧美类似，既在一定程度上，高估了俄罗斯的大规模战斗能力，也低估了乌克兰的抵抗意志。俄罗斯原本料想能重演克里米亚场景，却在谈判持续无果、转进顿巴斯后，打成了近似苏芬战争的血腥场面，也不再顾忌摧毁乌克兰民用设施。

然而欧美继“乌克兰速败论”后，又在战争前中期发生了另一重大误判，即相信普京（Vladimir Putin）政权会因经济制裁、战事长期化而迅速垮台，并在此预判下出台多剂“短期猛药”，例如宣称要对俄罗斯实施油气禁运、作势要源源不绝且无底线提供任何乌方想要的军火、炒作“全球支持乌克兰”的舆论声量等。

平心而论，上述举措除将西方迅速推上道德高地、鼓舞乌克兰战斗意志、煽动俄罗斯内部不满民意、增加颜色革命概率外，便无其余实质获益，甚至可能导致额外经济成本；且伴随莫斯科在经济制裁下站稳脚跟，军事行动也非毫无进展，西方过早的高调宣示，已逐渐成为束缚自我的政治正确枷锁。如今持续高强度加码显然不可能，毕竟西方正深陷高物价、高通胀困境，更遑论要与俄罗斯真枪实弹决一死战；但“劝降”乌克兰又无疑是告诉世界，自己不过是把乌克兰当作放血俄罗斯的耗材，前期积累的道德能量可能因此瓦解。

进退两难下，西方只能持续当前尴尬姿态，佯装能为乌克兰两肋插刀在所不辞，其实阮囊羞涩、锱铢必较。而俄罗斯尽管无法重演钢铁洪流，却在“打呆仗”操作下，缓慢吞食乌克兰领土，并持续消灭乌军有生兵力。

事到如今，战争结果已渐具模糊雏形。俄罗斯付出了高昂代价，致使无数青年血溅沙场、命丧异乡，但乌克兰也无力收复失土，正如其在2014年同样无力收复克里米亚般。乌军尽管能在赫尔松、北顿涅茨克等地发起局部反攻，却已丧失收复大片领土的核心能力，其部队在前线冲突下严重损耗，在战火蔓延下日渐衰弱，无法组织力道强劲的反击，仅能造成微弱且暂时的双方战线变化；而有鉴于俄罗斯已在此战付出高昂代价，要说服国内“鲜血没有白流”，便需出具明显战果或政治收获，故要让其放弃2022年后的占领地，除非乌克兰愿做出比中立化、甚至芬兰化更大的政治让步，否则此般奢望无异于缘木求鱼。

与此同理，除非普京政权一夕瓦解，或泽连斯基政权被亲俄派取代，否则支离破碎、惨遭肢解的乌克兰，也恐怕是这场战争的必然结局。

东西乌克兰的极限思考

在此基础上，沿南北向第聂伯河（Dnieper）分割而出的东乌克兰、西乌克兰模式，并非是战争终局的最可能雏形。第聂伯河之所以是东西乌克兰的传统分界，乃因其南北贯穿国土，并曾是传统大国军力的推进极限，波兰与沙俄于1654年签订条约时，便是以此为界将乌克兰一分为二。

但此次情况有些不同。一来，俄罗斯或许无法完全占领第聂伯河东侧，毕竟此处不仅包括顿巴斯、哈尔科夫，更有切尔尼戈夫、苏梅，后两处可谓极北之境，在尚未拿下哈尔科夫前，进军此处易被切断补给；二来，俄罗斯公布的第三阶段行动目标，除哈尔科夫外，还包括第聂伯河西侧的尼古拉耶夫与敖德萨，足见其所想像的实控结果，是让乌克兰成为全然的内陆国家，丧失黑海沿岸，北境则暂不在其首要考量中。当然俄军也可能无法成功推进，如此一来，最终的南部实控线，或将停在第聂伯河出海口的赫尔松，北部则要视哈尔科夫是否被拿下，以及拿下后的战况如何而定。

但不论实际结果如何，“东乌克兰”又将以何种形式成为俄罗斯势力范围，其与基辅控制的“西乌克兰”，将有大概率不在同一经济体、税收计算机制内。若情势如此发展，乌克兰内生的东西“发展差异”，或将在此次战争后分裂为“两国数据”，这对“东乌克兰”而言，将更有助其开展对俄经济互融，但对“西乌克兰”来说，则是灾难性的摧枯拉朽。

首先，根据乌克兰国家统计局公布在2014年克里米亚危机前公布数据，2013年的乌克兰的地区生产总值（GRP）中，基辅市（3125.5亿乌克兰格里夫纳）居首，顿涅茨克州（Donetsk，1649.2亿）为次，接着依序是第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk，1529亿）、哈尔科夫州（853.1亿）、敖德萨州（697.6亿）、基辅州（689.31亿）、利沃夫州（Lviv，633.2亿）、波尔塔瓦州（Poltava，584.6亿）、卢甘斯克州（Luhansk，551亿）、扎波罗热州（Zaporizhzhia，543.5亿），构成了前十名排序。

而根据乌克兰国家统计局公布的最新数据（2019年），扣除掉2014年后便资料不全的顿涅茨克、卢甘斯克两处，排名顺位并无太大更动，除了敖德萨微落至利沃夫后，其余地区仍维持乌克兰发展翘楚之姿。

若与每月工资数据搭配参考，根据2022年乌克兰财政部数据，基辅市排名第一（21347乌克兰格里夫纳），接着分别是顿涅茨克州（15480）、基辅州（15152）、扎波罗热州（14510）、第聂伯罗彼得罗夫斯克州（14479）、尼古拉耶夫州（14382）；或是回顾2016年的人均GPR（乌克兰国家统计局发布的最新数据），在基辅市（191736乌克兰格里夫纳）之后，依序为波尔塔瓦州（81145）、第聂伯罗彼得罗夫斯克州（75396）、基辅州（74216）、扎波罗热州（59729）、哈尔科夫州（57150）、敖德萨州（50159）、尼古拉耶夫州（50091）。从类似的排列组合可见，乌克兰的经济发展除了基辅遥遥领先外，便是东南一侧最为耀眼。

而之所以会有这般现象，与乌克兰的重工业集中于东南部有关。首先，第聂伯罗彼得罗夫斯克、顿巴斯地区，皆是乌克兰重要的煤矿区，顿巴斯的煤炭估计储量更是高达600亿吨，2014年武装独立冲突爆发前，此处产煤量替身为欧洲第三大产煤国的乌克兰，贡献了出口数据的30%。

此外乌克兰也是世界第七大铁矿石生产国，东南侧同样形成了冶金工业与相关制造业带。扎波罗热是乌克兰主要汽车制造商ZAZ的所在地，尼古拉耶夫则是造船业重镇，Metinvest（马里乌波尔，隶属顿涅茨克）、ArcelorMittal Kryvyi Rih（第聂伯罗彼得罗夫斯克）、亚速钢铁厂（马里乌波尔）、伊利奇钢铁厂（马里乌波尔）等大型钢铁企业，同样分布在东南地带。

而虽说基辅数据亮眼，却也是在一定程度上，享受了首都的政治红利，例如乌克兰最大电话运营商Kyivstar，便是将公司总部登记在基辅。此外以总部位于基辅的飞行器制造商安东诺夫设计局为例，其在很大程度上仰仗了东部的工业生产资源与供应链，更在哈尔科夫设有国家航空生产企业，倘若来日哈尔科夫沦陷，安东诺夫设计局恐将被迫拆分业务，如此一来便无法再维持当前的收入水平。

对照当下战线发展，俄军已占领卢甘斯克几乎全境、顿涅茨克西南半部、哈尔科夫东半部、扎波罗热南半部、赫尔松几乎全境、尼古拉耶夫部分东部土地。倘若俄军顺利夺下哈尔科夫，搭配对扎波罗热的实质控制，将可南北包夹第聂伯罗彼得罗夫斯克的东岸领土；若顺利攻下尼古拉耶夫，则可打通去往敖德萨的陆路。此次的东西乌克兰模式，并非传统以河为界的地缘缓冲区考量，俄罗斯显然纳入了经济战略思维，意在夺取乌克兰高价值的重工业地带与出海口，重塑自己的西南经济与地缘格局。

此外乌克兰身为世界产粮大国，东部同样有所贡献，而非如外界直观想像，其农业带全数集中在西部。根据乌克兰国家统计局2016年至2020年数据，以葵花籽为例，哈尔科夫贡献了全乌克兰10%的产量，第聂伯罗彼得罗夫斯克也贡献了9%；小麦同样东西分布，哈尔科夫、第聂伯罗彼得罗夫斯克、扎波罗热、赫尔松、顿涅茨克、卢甘斯克产量总占比36%；小米（millet）则以东部为主要产地，前述六地总占比50%。故俄罗斯眼下对乌克兰东南的寸寸蚕食，亦将损及基辅未来的农业收入。

最终，东西乌克兰的分裂，或将成为战争结局的隐喻。东部被占地带不论自愿与否，都将融入俄罗斯经济圈，并在相关能源与建设输血下，逐步恢复生产水平；西部则面临工农收入尽皆受创的冲击，即便基辅政权得以存活，免于成为俄罗斯势力范围，其也无法加入欧盟或北约，但其民众将有高概率在生活所迫下，涌向欧盟或其他地方，寻找各种工作机会，不论合法或非法。

此次特别军事行动，俄罗斯或许付出了极高代价，但其也确实摧毁乌克兰加入北约的可能，并警告西方，干涉俄罗斯的“自然势力范围”并非明智之举，同时逐步掠夺乌克兰高产值地带；而对于后者，西方显然不打算阻止，甚至渐有呼吁乌克兰“以领土换和平”的舆论。当然俄罗斯是否真能完成第三阶段军事行动、占领敖德萨，犹未可知，但当东西乌克兰的分野正在成形，西方又在一定程度上默许，莫斯科的“胜利”，必然是乌克兰未来极难承受之重。