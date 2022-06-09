中澳南太外交战日趋激烈

来源：风传媒

作者：徐勉生

中国大陆外长王毅6月4日结束南太多国的访问行程。这是继今年4月，中国大陆和所罗门群岛签署一份安全协议后，中国大陆再度对南太岛国发动的外交攻势。

王毅自5月26日至6月4日应邀对所罗门群岛、基里巴斯、萨摩亚、斐济、汤加、瓦努阿图、巴布亚新几内亚、东帝汶等八国进行正式访问，另对密克罗尼西亚联邦进行“云访问”，同库克群岛总理兼外长、纽埃总理兼外长举行视讯会谈，并在斐济主持第二次中国—太平洋岛国外长会议。

中国大陆这一连串的活动，有特定的意涵。第一，美国发起印太战略，试图联合日本、韩国、亚细安及印度，对中国大陆形成包围之势。中国大陆于是在南太发动外交攻势，在太平洋第2岛链创造影响力，力图“反包围”。

第二，美陆抗争愈来愈烈，已经从双边对抗，延伸至国际场域。以本年台湾参与世界卫生大会案为例，美国在背后策动支持台湾的力道愈发强劲，使中国大陆备感压力。中国大陆在非洲、亚西已有坚强的助力，需要进一步争取南太国家在国际场域成为中国大陆的后盾。

中国大陆的行为引起澳洲高度警觉与不安。因为澳洲一向将南太视为势力范围，把南太地区当作澳洲安全的屏障。深恐中国大陆势力深入南太后，会对澳洲安全构成威胁，因此极力反制。

澳洲新任外长黄英贤在王毅启程之际立刻往访南太诸国，并抢在王毅之前访问斐济，获得斐济同意加入美国拜登总统日前正式启动的“印太经济架构”，成为首个参与该机制的太平洋岛国。黄英贤又紧跟王毅之后往访萨摩亚及汤加。较劲意味不言而喻。

黄英贤表示，澳洲会是南太国家可信赖夥伴。澳洲决定加强与南太国家合作，弥补在对抗气候变迁（气候变化）上消失的10年，且新政府已列出一系列政策，包括更强健的对抗气候变迁行动，并改善劳工制度。黄英贤5月26日并在太平洋岛国论坛（PIF）秘书处的致词中强调，澳洲不是“开出附带条件的夥伴”，也不会强加“不延续的经济负担”。

黄英贤的发言颇有针对性。南太岛国最为关切的是气候变迁议题。因为深恐气候变迁导致海平面上升，将侵蚀岛国陆地面积，甚至淹没若干小岛。然而澳洲过去提供南太岛国甚多援助，却忽略气候变迁议题。

另一方面，澳洲向南太国家提供援助，常以高高在上的姿态对待受援国。虽然提供援助，但往往附带诸多条件，令受援国感觉没有得到应有的尊重。黄英贤前述言论，正是试图改变南太国家对澳洲的负面印象。

王毅此行原本规划与南太10国签署一份全面安全与经济协议。但由于密克罗尼西亚联邦以及萨摩亚对此项协议若干面向有疑义，各方并未达成共识。可算是王毅此行的一项挫败。然而此一挫败并不会使中国大陆退缩。因为王毅此行仍然与南太国家分别签署了涉及15个领域的52项双边合作协议。

台湾在南太还有四个邦交国。中国大陆加强南太外交活动，可以逐步扩大影响力，进一步压缩台湾在南太的活动空间，甚至削弱台湾对邦交国的影响力，借机夺台湾的邦交国。澳洲及美国反制中国大陆在南太的活动，当有助于台湾巩固邦交国。但是南太岛国也有自身国家利益考量，所罗门群岛就不顾美澳的劝阻，仍然倒向中国大陆。所以台湾政府对中国大陆向南太发动的攻势，不可掉以轻心。

陆澳较劲方兴未艾，未来发展以及对台湾邦交国的影响，均值得密切关注。