世银拉响滞胀警报 经济冰山就在前头

来源：香港《明报》社评

全球通胀恶化，世界银行大幅调低今年环球经济预测，形容目前形势跟1970年代相似，高物价、低增长的滞胀状态，可能持续数年。全球疫情未完，俄乌战事持续，加上欧美长期“泵水”催谷经济，导致供应追不上需求，当下的通胀危机，属于结构性，不易拆解。欧美急步加息遏通胀，衰退压力必增，更会牵动环球资金走向，危及发展中国家；若不愿承受收紧货币政策之苦，则难望平抑通胀。最新GDP追踪指标显示，美国面临衰退风险，华尔街大行和散户对软着陆仍然非常乐观，中期选举临近，联储局如履薄冰，决策再有差池，随时殃及全球。下半年外围经济形势愈发凶险，香港必须多加提防。

“这次不一样”误事 装睡之人难唤醒

去年中，欧美开始疫下复常，经济大幅反弹，中国增长也保持亮丽，总结全年，全球经济增长高达5.7%。世银每半年发表一次全球经济前景报告，上一份报告今年1月初公布，当时世银预测2022年全球仍可录得4.1%增长，欧美经济向好。事隔不过半年，世银最新报告所勾勒的，却是截然不同的景象。

世银表示，全球经济再有危险，俄乌战推高能源粮食等价格，全球通胀恶化，加上疫情大流行持续，中国大陆封控抗疫，加深供应链阻滞等问题，预测全年经济增长仅及去年一半左右，只得2.9%，估计明年也只有3%，意味环球经济难有显著改善。世银警告各国正面对滞胀状况，很多国家难逃衰退，若不想1970年代石油危机引发持续多年滞胀的历史重演，甚至陷入全球衰退的局面，各国必须合作抵御油价粮价飈升的冲击，并为穷国提供债务宽免等。

全球供应链迟迟未复元，欧美过去两年却不断以财政政策及货币政策刺激需求，催谷经济复常。早于一年前，一些有先见之明的经济学者已发出滞胀警告，欧美政客和投资者却普遍认为，这不过是耸人听闻的“末日博士”观点，联储局更强调，通胀升温是“暂时现象”，即使去年底美国通胀加剧，华府和华尔街大行仍深信滞胀机率微。联储局一再错过遏抑通胀时机，拖至今年初才准备加息，未料2月底俄乌战争爆发，粮油价格急升，加上大陆从严控疫影响供应链，全球通胀“完美风暴”形成，联储局与多国央行纷纷加息遏止通胀，迄今未见显著成效。世银最新报告的重要性，在于它确认1970年代式的滞胀危机就在眼前，警报拉响了，能否唤醒仍在装睡的人，却是疑问。

美国首季GDP萎缩1.5%，有意见认为，这只是高基数效应及出口放缓所致，美国经济基调依然良好，只要消费保持强劲，就毋须担心。现在第二季已过了三分之二，根据亚特兰大联储银行最新的GDPNow实时追踪模型，截至6月1 日的数据，估计美国次季GDP只能微增0.9%，较不足一周前得出的1.3%增长实时推算，显著下跌，倘若下滑之势持续，不排除次季也会录得负增长，若按传统定义，GDP连续两季萎缩就意味衰退，然而仍有华尔街中人认为，“这次不一样”。

自从美国公布4月份CPI等通胀数据后，金融市场更充斥“通胀见顶论”。摩根士丹利的经济模型，将美国衰退的机率，由年初的15%调高至最新的35%，多数分析师的看法也近似，意即大多数市场人士不太相信美国经济衰退。相比之下，像摩通总裁戴蒙般认为“经济飓风正逼近”的人，明显是少数。

下半年外围危机四伏 香港复苏之路不平坦

美国财长耶伦早前终承认，去年预测通胀属“暂时”现象是错误。华府近期一再向市场释出遏抑通胀信号，试图影响市场预期，一时说考虑取消对大批中国货加征关税，一时又暗示或容许俄罗斯石油继续流入市场，以免刺激油价，但迄今只闻楼梯响，中期选举民主党势危，拜登政府强硬对华对俄，看不到有太多回旋空间。拜登日前与联储局主席鲍威尔会晤，强调遏抑通胀责在联储局，隐然把去年滥洒银弹刺激通胀的责任甩锅他人；早前有联储局理事吹风，9月议息会议是重新评估货币政策的时机，视乎经济数据，可以暂停加息，虽然之后多名理事相继重申加息决心，但不少人都关注，随着中期选举逐渐逼近，联储局在托市保增长和遏抑通胀之间，究竟如何取舍。

美国前财长萨默斯指出，历史数据显示，当美国通胀率超过4%且失业率降至4%以下时，两年内就会出现经济衰退。这个“双四”条件，去年底已出现。英国、欧盟等发达经济体所面对的滞胀压力，甚至比美国有过之而无不及。

1970年代滞胀持续多年，历史经验显示，发达国为遏通胀大幅加息，将影响全球资金流向，经济脆弱国家面对大规模资金外流，随时爆发债务危机。全球经济有撞向冰山之虞，世银提及的2.9%增长预测，其实并非最坏情况。世银报告指出，如果发达国通胀不受控、加息幅度比预期更大，加上疫情持续，全球增长今明两年可能只得2.1%及1.5%。当下香港与大陆经济正迈向疫后复常的反弹时期，财政司长陈茂波日前表示，预计今年下半年香港经济会好转。然而世银报告正正提醒，下半年外围状况绝对有可能比想像恶劣，当局必须提防年尾危机沓至，投资者也要小心风暴骤来。